巨大看板の前でドーナツを食べるシーンを表現！フリークス ストア MARVEL『アイアンマン２』グッズ
デイトナ・インターナショナルが運営するセレクトショップ「FREAK’S STORE(フリークス ストア)」から、2010年公開の『アイアンマン２』の名シーンを再現したファッションアイテムが登場。
ロサンゼルス名物のドーナッツショップ「ランディーズドーナツ」をモチーフにしたTシャツ3型・スウェット2型がラインナップされます！
FREAK’S STORE(フリークス ストア)」MARVEL『アイアンマン２』ファッションアイテム
発売日：2026年1月23日(金)
サイズ：M／L／XL
販売店舗：FREAK’S STORE渋谷、ラゾーナ川崎プラザ、MEN’S +ANDY FREAK’S STORE、ららぽーと富士見、テラスモール湘南、梅田ルクアメンズ、エスパル仙台、アミュプラザ博多、ららぽーとTOKYO-BAY、+ ANDY FREAK’S STORE札幌ステラプレイス、軽井沢プリンスショッピングプラザ、公式オンラインストア「Daytona Park(デイトナパーク)」、ZOZOTOWN、ランディーズドーナツ渋谷代官山店
「FREAK’S STORE(フリークス ストア)」が運営する映像事業「フリークスムービー」企画による、2010年公開の『アイアンマン２』とLA名物のドーナッツショップ「ランディーズドーナツ」とのTシャツ3型・スウェット2型のスペシャルアイテムが登場！
全面にはカリフォルニア、ロサンゼルスのイングルウッドにある「ランディーズドーナツ」1号店の屋根上にそびえ立つ直径約10mの巨大なドーナツ型サイン看板に、
「アイアンマン」が座ってドーナツを食べるあの名シーンを再現したプリントが使用されています。
背面には「アイアンマン」と「ウォーマシン」がデザインされた『アイアンマン2』のキービジュアルをプリント。
ベースのカラーにマッチしたデザインがポイントです。
両袖には『アイアンマン2』と
「ランディーズドーナツ」の各ロゴを配したデザインが使用されているのも魅力の一つです。
IRON MAN2/Randy’s Donuts SWT
価格：各15,400円(税込)
スウェットのボディは11.5オンスの裏パイル。
太めのアームホールにゆったり感があるボックス型シルエットで、こだわりのオリジナルボディが使用されています。
IRON MAN2/Randy’s Donuts Tee
IRON MAN2/Randy’s Donuts Tee ブラック1
価格：各8,800円(税込)
種類：全3種類
ボディが100%USAコットンで程よいざっくりとした生地感になったTシャツ。
IRON MAN2/Randy’s Donuts Tee ブラック2
大きめのアームホールに適度なルーズシルエットの丸胴、シングルステッチと、こだわりのオリジナルボディが使用されています。
IRON MAN2/Randy’s Donuts Tee ホワイト
型崩れの少ないボディながらも、洗いこむほどに生地表面の味わいが増し、愛着が湧く1枚に仕上がるファッションアイテムです。
『アイアンマン2』の劇中で「アイアンマン」が「ランディーズドーナツ」の巨大看板でドーナツを食べる名シーンをモチーフにしたスペシャルアイテム。
FREAK’S STORE(フリークス ストア)にて2026年1月23日より販売が開始される『アイアンマン２』デザインのスウェット、Tシャツの紹介でした☆
