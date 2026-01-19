デイトナ・インターナショナルが運営するセレクトショップ「FREAK’S STORE(フリークス ストア)」から、2010年公開の『アイアンマン２』の名シーンを再現したファッションアイテムが登場。

ロサンゼルス名物のドーナッツショップ「ランディーズドーナツ」をモチーフにしたTシャツ3型・スウェット2型がラインナップされます！

FREAK’S STORE(フリークス ストア)」MARVEL『アイアンマン２』ファッションアイテム

発売日：2026年1月23日(金)

サイズ：M／L／XL

販売店舗：FREAK’S STORE渋谷、ラゾーナ川崎プラザ、MEN’S +ANDY FREAK’S STORE、ららぽーと富士見、テラスモール湘南、梅田ルクアメンズ、エスパル仙台、アミュプラザ博多、ららぽーとTOKYO-BAY、+ ANDY FREAK’S STORE札幌ステラプレイス、軽井沢プリンスショッピングプラザ、公式オンラインストア「Daytona Park(デイトナパーク)」、ZOZOTOWN、ランディーズドーナツ渋谷代官山店

「FREAK’S STORE(フリークス ストア)」が運営する映像事業「フリークスムービー」企画による、2010年公開の『アイアンマン２』とLA名物のドーナッツショップ「ランディーズドーナツ」とのTシャツ3型・スウェット2型のスペシャルアイテムが登場！

全面にはカリフォルニア、ロサンゼルスのイングルウッドにある「ランディーズドーナツ」1号店の屋根上にそびえ立つ直径約10mの巨大なドーナツ型サイン看板に、

「アイアンマン」が座ってドーナツを食べるあの名シーンを再現したプリントが使用されています。

背面には「アイアンマン」と「ウォーマシン」がデザインされた『アイアンマン2』のキービジュアルをプリント。

ベースのカラーにマッチしたデザインがポイントです。

両袖には『アイアンマン2』と

「ランディーズドーナツ」の各ロゴを配したデザインが使用されているのも魅力の一つです。

IRON MAN2/Randy’s Donuts SWT

価格：各15,400円(税込)

スウェットのボディは11.5オンスの裏パイル。

太めのアームホールにゆったり感があるボックス型シルエットで、こだわりのオリジナルボディが使用されています。

IRON MAN2/Randy’s Donuts Tee

IRON MAN2/Randy’s Donuts Tee ブラック1

価格：各8,800円(税込)

種類：全3種類

ボディが100%USAコットンで程よいざっくりとした生地感になったTシャツ。

IRON MAN2/Randy’s Donuts Tee ブラック2

大きめのアームホールに適度なルーズシルエットの丸胴、シングルステッチと、こだわりのオリジナルボディが使用されています。

IRON MAN2/Randy’s Donuts Tee ホワイト

型崩れの少ないボディながらも、洗いこむほどに生地表面の味わいが増し、愛着が湧く1枚に仕上がるファッションアイテムです。

『アイアンマン2』の劇中で「アイアンマン」が「ランディーズドーナツ」の巨大看板でドーナツを食べる名シーンをモチーフにしたスペシャルアイテム。

FREAK’S STORE(フリークス ストア)にて2026年1月23日より販売が開始される『アイアンマン２』デザインのスウェット、Tシャツの紹介でした☆

