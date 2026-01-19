高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第16週「カワ、ノ、ムコウ。」の第77回が１月20日に放送予定です。

【写真】『ヘブン先生日録』を読んでいるのは…

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下１月20日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

ヘブン（トミー・バストウさん）の日本滞在記完成パーティーを楽しむ、トキ、ヘブン、司之介（岡部たかしさん）、フミ（池脇千鶴さん）。

ついでに錦織（吉沢亮さん）。

そこに、ヘブンさん一家の取材に訪れた梶谷（岩崎う大さん）が、山橋（柄本時生さん）作の西洋料理を食べる様子と感想を聞いていく。

翌日、パーティーの様子が早速「ヘブン先生日録」として新聞に連載。

買い物に出かけたトキは町の様子に衝撃を受ける。