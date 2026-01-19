＜速報＞米国男子ツアー最終日 首位と6打差、松山英樹がティオフ
＜ソニー・オープン・イン・ハワイ 最終日◇18日◇ワイアラエCC（ハワイ州）◇7044ヤード・パー70＞米国男子ツアー開幕戦の最終ラウンドが進行中。3日目に猛チャージを見せた松山英樹がティオフした。
〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン 秘密はどこに？
3日目に「65」をマークした松山は、トータル6アンダーで首位とは6打差。出だしはパーで、コースを飛び出した。平田憲聖、米澤蓮がトータル5アンダーの32位タイ、金谷拓実はトータル4アンダーの44位タイでそれぞれプレーしている。トータル12アンダーで単独首位のデービス・ライリー（米国）。2打差2位タイにクリストファー・ゴッタラップ、ケビン・ロイ（ともに米国）、ハリー・ホール（イングランド）が続き、各選手はこれからスタートを迎える。今大会の賞金総額は910万ドル（約14億3969万円）。優勝者には163万8000ドル（約2億5918万円）が贈られる。
