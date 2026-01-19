¡ÖÈô¤ó¤Ç¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥¦¥ï¥µ¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤ò¡¢¤¢¤Î ¡È¥ÉÇÉ¼ê¥×¥í¡É ¤¬»îÂÇ¥ì¥Ó¥åー¡ª
¡Ö¿·À¸¡¦HONMA¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤«¤Î¤´¤È¤¯¡¢ºòÇ¯11¤ËÁ¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡ÖT//WORLD TW777 ¥É¥é¥¤¥Ðー¥·¥êー¥º¡×¡£¤½¤ó¤ÊÏÃÂê¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤ò¡Ö²¶¤âÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤¼¡ª¡×¤ÈÉ¡Â©¹Ó¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®»ï¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥¯¥ì¥¤¥¸ー¥Ï¥ë¡£TW777¥·¥êー¥º¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÅ°ÄìÉ¾²Á¤·¡¢¤½¤ÎÁ´ËÆ¤ËÇ÷¤ë¡ª
T//WORLD TW777
¥É¥é¥¤¥Ðー¥·¥êー¥º
¿·¤·¤¤ÁÇºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÌ®¡¹¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¼òÅÄ¹©¾ì¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿HONMA¤Î¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡£¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢¹âÃÆÆ»¤Î¡ÖTW777 MAX¡×¡¢Èôµ÷Î¥¤Î¡ÖTW777¡×¡¢Äã¥¹¥Ô¥ó¤ÇÃ¡¤±¤ë¡ÖTW777 360 Ti¡×¤Î3¥â¥Ç¥ë¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖTW777 MAX¡×¤È¡ÖTW777¡×¤Ï¥Á¥¿¥ó¤È¥«ー¥Ü¥ó¤ÎÊ£¹çÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´²ÍÆÀ¤ÈÈôµ÷Î¥ÀÇ½¤òÃ´ÊÝ¡£¡ÖTW777 360 Ti¡×¤Ï¥Õ¥ë¥Á¥¿¥ó¹½Â¤¤ÇÁàºîÀ¸þ¾å¤È¥·¥ãー¥×¤ÊÂÇ´¶¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
TW777 MAX
¹âÃÆÆ»¤Ç¥Üー¥ë¤Î¤Ä¤«¤Þ¤ê¤¬¤è¤¯¡¢°ÂÄê´¶¤Ë¤¹¤°¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¡£¥Á¥¿¥ó¡ß¥«ー¥Ü¥ó¤ÎÊ£¹çÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿¼Äã½Å¿´Àß·×¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢´²ÍÆÀ¤ÈÈôµ÷Î¥ÀÇ½¤òÎ¾Î©¡£Â¿¾¯¤Î¥ß¥¹¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¥ã¥êー¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
SPEC¡üÂÎÀÑ¡¿460cc ¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡¿9¡¢10.5¡¢12ÅÙ¡üÄ¹¤µ¡¿45.5¥¤¥ó¥Á¡ü½Å¤µ/Ìó306g ¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹S¡Ë¡ü ¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë ¡¿VIZARD for TW777 (R¡¢SR¡¢S) ¡ü²Á³Ê¡¿10Ëü7800±ß
TW777
¡ÖMAX¡×Æ±ÍÍ¤Ë¥Á¥¿¥ó¤È¥«ー¥Ü¥ó¤ÎÊ£¹çÁÇºà¤ÇÈôµ÷Î¥ÀÇ½¤È°ÂÄê´¶¤òÃ´ÊÝ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÁàºîÀ¤â²Ã¤¨¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¡£ÁÀ¤Ã¤¿ÃÆÆ»¤Ç¥³ー¥¹¤ò¹¶¤á¤¿¤¤¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¡£Á°¸å¤Î¥¦¥¨¥¤¥È¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥Ô¥óÎÌ¤ÎÄ´À°¤â²ÄÇ½¡£
SPEC ¡üÂÎÀÑ¡¿460cc ¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡¿9¡¢10.5ÅÙ ¡üÄ¹¤µ¡¿45.5¥¤¥ó¥Á ¡ü½Å¤µ/Ìó311g ¡Ê¥·¥ã¥Õ¥È50S¡Ë ¡ü¥·¥ã¥Õ¥È ¡¿VIZARD BLUE ¡ü²Á³Ê¡¿10Ëü7800±ß
TW777 360 Ti
Äã¥¹¥Ô¥ó¤ÇÃ¡¤±¤ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë½Å»ë¤Î¥ß¥Ë¥É¥é¥¤¥Ðー¡£¥Õ¥ë¥Á¥¿¥ó¹½Â¤¤¬ÁàºîÀ¤È¥·¥ãー¥×¤ÊÂÇ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥Ø¥Ã¥É¤òÁà¤ê¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¡£Ã¡¤¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤â¥¹¥Ô¥ó¤¬Áý¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢¶¯ÃÆÆ»¤Ç¥³ー¥¹¤ò¹¶Î¬¤Ç¤¤ë¡£
SPEC ¡üÂÎÀÑ¡¿360cc ¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡¿11.5ÅÙ ¡üÄ¹¤µ¡¿43.5 ¥¤¥ó¥Á ¡ü½Å¤µ/Ìó321g ¡Ê¥·¥ã¥Õ¥È50S¡Ë ¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡¿VIZARD BLUE ¡ü²Á³Ê¡¿8Ëü5800±ß
¤³¤ì¤¾HONMA¤Î¿¿¹üÄº¡ª
¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¥«¥¹¥¿¥à¡×¤¬
ºÇÂçÈôµ÷Î¥¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹
HONMA¤Î¶¯¤ß¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°ÎÏ¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤·¤Æº£¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇº¤ß¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½ÏÎý¤Î¥Õ¥£¥Ã¥¿ー¤¬¥×¥ìー¥äー¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£HONMA¤Ï¥·¥ã¥Õ¥È¤â¼«¼ÒÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¥·¥ã¥Õ¥È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°ÅÙ¤¬¤È¤Æ¤â¹â¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
¡Ö¥¦¥¨¥¤¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤ä¥·¥ã¥Õ¥È¤ÎÄ´À°¤Ê¤É¤Ç¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Òµ¤·Ú¤ËHONMA¤Î¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥£¥Ã¥¿ー¤ÎÀÄÌÚ¤µ¤ó
¡ÖTW777¥·¥êー¥º¡×¤Ï¡Ö°ÂÄê¤·¤ÆÈô¤Ð¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ÎÍýÁÛ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥ì¥¤¥¸ー¤¬¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ôー¥É47m/ÉÃ¤Ç¤É¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¹¥Ô¥óÎÌ2400～2900²óÅ¾¤Ç°ÂÄê¡£¥¥ã¥êー¤Ï260¥äー¥É±Û¤¨¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤òÁÛÄê¤·¡¢ÂÐ¾Ý¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ôー¥É¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿ôÃÍ¤¬²¼µ¡£¤¤¤º¤ì¤â¡ÈÈô¤Ð¤»¤ë¿ôÃÍ¡É¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¤Þ¤ºÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤ÏÂÇ´¶¤Î¤è¤µ¡ª ¡Ö¥à¥Á¥Ã¡ª¡×¤Ã¤È¥Õ¥§ー¥¹¤Ë¾è¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Üー¥ë¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¥Õ¥§ー¥¹¤Ë¾è¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤È¥¹¥Ô¥óÎÌ¤¬²á¾ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Üー¥ë½éÂ®¤â½Ð¤·¤Å¤é¤¤¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤µ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÈÅ¬ÀµÈÏ°ÏÆâ¡É¤Î¥¹¥Ô¥óÎÌ¤Ç¡¢¤·¤«¤â¹â½éÂ®¤ÇÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ë¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Ä´À°Éý¤âÂç¤¤¯¤Æ¡¢¥¦¥¨¥¤¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î°ÜÆ°¤Ê¤É¤Ç¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎÃÆÆ»¤òºî¤ì¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï¡ÖTW777¡×¤ÎÁ°¸å¤Î¥¦¥¨¥¤¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¡ÖÁ°¡¦½Å¤á¡×¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤¬1ÈÖ·ë²Ì¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¥¦¥¨¥¤¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤«¤Þ¤ê¤ä¥¹¥Ô¥óÎÌ¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÄ´»Ò¤Ë¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤¬ÊÑ²½¤·¤ä¤¹¤¤¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ë¤Ï²¸·Ã¤¬Âç¤¤¤¡£Ä´À°»þ¤Î¡Ö¥«¥Á¥ã¥«¥Á¥ã¡×¤Ï¡¢HONMAÆÈ¼«¤Î¡ÖNON-ROTATING SYSTEM¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥ã¥Õ¥È¤Î¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥í¥Õ¥È³Ñ¡¦¥é¥¤³Ñ¡¦¥Õ¥§ー¥¹¥¢¥ó¥°¥ë¤¬Ä´À°²ÄÇ½¡£
»îÂÇ¡¦²òÀâ¡á¥¯¥ì¥¤¥¸ー¥Ï¥ë
¡ü1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£¡ÖÃÝ¤È¤ó¤ÜÍýÏÀ¡×¤òÄó¾§¤·¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¢¥¤ ¥¢¥à ¥¯¥ì¥¤¥¸ー with anti¡×¤Ç¤½¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òÇÛ¿®¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÍýÏÀ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¿Íµ¤¥³ー¥Á¡£
