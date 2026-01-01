ブンデスリーガ 25/26の第18節 シュツットガルトとウニオン・ベルリンの試合が、1月18日23:30にMHPアレーナにて行われた。

シュツットガルトはクリス・ヒューリッヒ（MF）、デニス・ウンダブ（FW）、ジェイミー・ルウェリング（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウニオン・ベルリンはアンドレイ・イリッチ（FW）、アルヨッシャ・ケムレイン（MF）、リバン・ブルク（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

59分に試合が動く。シュツットガルトのラモン・ヘンドリックス（DF）のアシストからクリス・ヒューリッヒ（MF）がゴールを決めてシュツットガルトが先制。

69分、ウニオン・ベルリンは同時に2人を交代。リバン・ブルク（MF）、ヨシプ・ユラノビッチ（DF）に代わりイリヤース・アンサ（FW）、スタンリー・ヌソキ（DF）がピッチに入る。

75分、シュツットガルトは同時に2人を交代。ニコラス・ナーティ（MF）、クリス・ヒューリッヒ（MF）に代わりエルメディン・デミロビッチ（FW）、フィン・イェルチュ（DF）がピッチに入る。

76分、ウニオン・ベルリンが選手交代を行う。アンドラス・シェーファー（MF）から鄭 優営（MF）に交代した。

83分ウニオン・ベルリンが同点に追いつく。スタンリー・ヌソキ（DF）のアシストから鄭 優営（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、シュツットガルトは41分にヨシュア・バグノマン（DF）に、またウニオン・ベルリンは1分にリバン・ブルク（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-19 01:30:19 更新