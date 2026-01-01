プレミアリーグ 25/26の第22節 チェルシーとブレントフォードの試合が、1月18日00:00にスタンフォード・ブリッジにて行われた。

チェルシーはジョアン・ペドロ（FW）、アレハンドロ・ガルナチョ（FW）、コール・パーマー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレントフォードはイゴーリ・チアゴ（FW）、ケビン・シャーデ（FW）、ミケル・ダムスゴール（FW）らが先発に名を連ねた。

26分に試合が動く。チェルシーのエンソ・フェルナンデス（MF）のアシストからジョアン・ペドロ（FW）がゴールを決めてチェルシーが先制。

ここで前半が終了。1-0とチェルシーがリードしてハーフタイムを迎えた。

57分、チェルシーは同時に2人を交代。トシン・アダラビオヨ（DF）、アレハンドロ・ガルナチョ（FW）に代わりウェスレー・フォファナ（DF）、アンドレイ・サントス（MF）がピッチに入る。

74分、チェルシーが選手交代を行う。ジョアン・ペドロ（FW）からリアム・デラップ（FW）に交代した。

76分チェルシーに貴重な追加点が入る。コール・パーマー（MF）がPKを決めて2-0。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、チェルシーが2-0で勝利した。

なお、チェルシーは67分にマルク・ククレジャ（DF）、83分にウェスレー・フォファナ（DF）、90+2分にコール・パーマー（MF）に、またブレントフォードは36分にケビン・シャーデ（FW）、45+4分にビタリ・ヤネルト（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-18 02:00:24 更新