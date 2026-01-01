プレミアリーグ 25/26の第22節 サンダーランドとクリスタルパレスの試合が、1月18日00:00にスタジアム・オブ・ライトにて行われた。

サンダーランドはブライアン・ブロビー（FW）、ロメイン・ムンドレ（MF）、ノア・サディキ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクリスタルパレスはジャンフィリップ・マテタ（FW）、イエレミ・ピノ（FW）、ブレナン・ジョンソン（FW）らが先発に名を連ねた。

30分に試合が動く。クリスタルパレスのイエレミ・ピノ（FW）がゴールを決めてクリスタルパレスが先制。

しかし、33分サンダーランドが同点に追いつく。ノルディ・ムキエレ（DF）のアシストからエンゾ・ルフェー（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

71分サンダーランドが逆転。ブライアン・ブロビー（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後もサンダーランドの選手交代が行われたがそのまま試合終了。サンダーランドが2-1で勝利した。

なお、サンダーランドは48分にトライ・ヒューム（DF）、63分にノルディ・ムキエレ（DF）、66分にオマル・アルデレーテ（DF）に、またクリスタルパレスは17分にクリス・リチャーズ（DF）、36分にアダム・ウォートン（MF）、63分にティリック・ミッチェル（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

