ブンデスリーガ 25/26の第18節 ケルンとマインツの試合が、1月17日23:30にラインエネルギー・シュタディオンにて行われた。

ケルンはマリウス・ビュルター（FW）、サイード・エルマラ（MF）、リントン・マイナ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマインツは佐野 海舟（MF）、フィリップ・ティーツ（FW）、サイラス・ワマンギツカ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、マインツに所属する川崎 颯太（MF）はベンチからのスタートとなった。

29分に試合が動く。マインツのダニー・ダコスタ（DF）のアシストからシュテファン・ベル（DF）がゴールを決めてマインツが先制。

ここで前半が終了。0-1とマインツがリードしてハーフタイムを迎えた。

ケルンは後半の頭から3人が交代。イサクバーグマン・ヨハンネソン（MF）、ジェンク・オズカジャル（DF）、エリック・マルテル（MF）に代わりラグナル・アヘ（FW）、クリストファー・ルンド（DF）、トム・クラウス（MF）がピッチに入る。

56分ケルンが同点に追いつく。アレッシオ・カストロモンテス（DF）のアシストからラグナル・アヘ（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

61分、マインツが選手交代を行う。サイラス・ワマンギツカ（FW）からアルミンド・ジープ（FW）に交代した。

73分、ケルンが選手交代を行う。リントン・マイナ（MF）からルカ・バルトシュミット（FW）に交代した。

74分、マインツは同時に2人を交代。李 在成（MF）、シュテファン・ベル（DF）に代わりウィリアム・ボービング（MF）、レナード・マロニー（MF）がピッチに入る。

83分、ケルンが選手交代を行う。アレッシオ・カストロモンテス（DF）からヤン・ティールマン（MF）に交代した。

85分ケルンが逆転。ラグナル・アヘ（FW）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

その後もマインツの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ケルンが2-1で勝利した。

なお、マインツに所属する佐野 海舟（MF）は先発し90分までプレーした。川崎 颯太（MF）は出場しなかった。

2026-01-18 01:30:23 更新