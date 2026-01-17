材料3つ！黄金比率でとろり濃厚『基本のキャラメルソース』生キャラメルにもアレンジも

シンプルだから作りやすい

キャラメルソース

黄金比率

砂糖

100

g

大さじ

2

生クリーム

1/2

カップ

クリーミーな口溶けに、
甘さとほろ苦さの絶妙なバランス。
ドリンクや、パン、アイスクリームにも、
とろりとかけるだけで特別なおやつに。

キャラメルソース

材料(作りやすい分量・でき上がり約170ml)

グラニュー糖（または上白糖）

100g

大さじ2

生クリーム（乳脂肪分42％以上のもの）

1/2カップ

おいしく作るためのポイント 

材料はたった3つ、それも火にかけるだけ。気をつけることは、とにかくさわらないこと。水に砂糖が溶けてからゴムべらやスプーンなどを入れるのは厳禁。
砂糖が固まる〈再結晶〉が起きて、シロップ状態から完全に固まってしまうことも。
さわらずに、色の変化をよく見極めましょう。濃く煮つめるほど、ビターな味わいに。
好みの色合いまで加熱して。

今回使った鍋は

口径16cmの厚手の鍋。口径が小さすぎると鍋の縁に火がかかり、その部分が先に焦げてしまうので、コンロに置いたとき火がはみ出ないサイズを選んで。

下準備 

容量200ml程度の清潔な耐熱の保存容器を準備する。

耐熱の器に生クリームを入れ、ラップをかけずに電子レンジで1分加熱する（作り方い芭笋燭い泙涓辰┐襪函⊂気が出やすく、吹きこぼれる原因になる）。

作り方 

1

鍋に水を入れる。グラニュー糖を水になじむように底一面にいきわたらせて加え、中火にかける。

2

さわらずに加熱し、縁が薄く茶色くなってきたら、弱火にする。鍋を持ち上げ、手首を返すようにして揺らし、全体の色を均一にする。

3

鍋をコンロに置いたまま、全体がこんがりと色づくまでさわらずに加熱し、火を止める（写真よりも濃く色づくまで加熱すると、より苦みが増す）。

4

温めておいた生クリームを、鍋の縁からゆっくりと加える（蒸気が上がってくるので、やけどに注意。吹きこぼれないようにゆっくりと加えて）。

5

耐熱のゴムべらで全体をざっと混ぜ、なじませる。だまがある場合は弱火にかけて溶かし、火を止める。

6

熱いうちに保存容器に移し、さます。冷蔵庫で4〜5日保存可能。使うときは、使う分を耐熱の器に取り出し、ラップをかけずに、電子レンジで様子をみながら10秒ずつ加熱して柔らかくする。

（大さじ1で70kcal）

生キャラメルにしても。

材料（約15cm×12cmのバット1個分）と作り方

1

約15×12僂離丱奪箸縫ーブン用シートを敷いておく。上記「キャラメルソース」全量を口径16僂慮手の鍋に入れ、中火にかける。耐熱のゴムべらで絶えず混ぜながら、ふつふつと泡が出てくるまで加熱する。バター20gを加え、さらに混ぜて溶かす。

2

もったりとして、ゴムべらで鍋底をこするとしっかりと底が見えるようになったら（ a）、氷水に少量たらし入れる（b）。氷水の中からすくい出し、指先で丸められる堅さになっていたら、火を止める（約120℃）。バットに流し入れてさまし、好みのサイズにカットする。

