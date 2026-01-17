材料3つ！黄金比率でとろり濃厚『基本のキャラメルソース』生キャラメルにもアレンジも

おいしく作るためのポイント

材料はたった3つ、それも火にかけるだけ。気をつけることは、とにかくさわらないこと。水に砂糖が溶けてからゴムべらやスプーンなどを入れるのは厳禁。

砂糖が固まる〈再結晶〉が起きて、シロップ状態から完全に固まってしまうことも。

さわらずに、色の変化をよく見極めましょう。濃く煮つめるほど、ビターな味わいに。

好みの色合いまで加熱して。

