昨年、Z世代に大バズりしたマユリカ・中谷の「謎の動画」の正体が番組で公開された。

【映像】大バズりした「おいらが行くしかねえな」の元映像

1月15日放送の「見取り図じゃん」では、新年恒例の「上京大阪組コッソリ作戦 マジ新年会2026」が開催された。2023年に大阪から共に上京したニッポンの社長、ロングコートダディ、マユリカの3組が一挙集結。今回は、賞レース王者となった2組と紅白出演を果たした1組という、3年前の会議室時代からは想像もつかないほど大躍進を遂げたメンバーによる、1年に1度の定例会となった。

2025年に「Z世代トレンドアワード」タレント部門1位に輝くなど、飛ぶ鳥を落とす勢いのマユリカだが、そのヒットを支えたひとつとしてSNSで大バズりしたネットミームが明かされた。

それは「オイラが行くしかねえな」というフレーズ。番組では、その元ネタとなったラジオから発生した企画「1人ミュージカル」の映像を公開。舞台上で中谷が侍の格好をし、ミュージカル風に「オイラが行くしかねえな。オイラは行くぜ、どこまでも！」と歌い踊る姿が映し出されると、スタジオは「なんでこれがバズるん？」という困惑と爆笑に包まれた。

中谷曰く、この動画がTikTokで「お風呂に入っちゃったけど好きな人に呼び出された時の私」といった大喜利的な文脈で使われ始め、最終的には女子高生たちがただ踊るだけのネットミームへと進化したのだという。

しかし、女子高生たちの間では「このお侍さんみたいなの誰？」と正体不明のまま動画だけが一人歩きし、そのままギャル雑誌『egg』の流行語大賞1位に、その現象にスタジオメンバーは驚いていた。