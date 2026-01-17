『タイプロ』発ボーイズグループTAGRIGHT、初ステージ密着映像が明日の『シューイチ』でオンエア

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

timeleszの新メンバーを決めるオーディション企画『タイプロ』で惜しくも敗れ去った西山智樹と前田大輔が自分たちのグループを作るべく奮闘し、新グループ「TAGRIGHT」結成に至るまでの約半年間の軌跡に日本テレビ系『シューイチ』のカメラが密着。

『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』と題したドキュメンタリーが番組内で放送されている。

1月18日放送の『シューイチ』では、1月7日～10日に東京・日本青年館ホールで開催された、TAGRIGHTがグループとして初めて挑んだ客前のステージ『TAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-』の全貌や舞台裏に密着した様子が放送される（※一部地域を除く）。

■メンバーそれぞれの個性が際立つパフォーマンスも

これまで数々のオーディションに落選したり、アーティストとしてデビューする夢を叶えるもグループの解散など、挫折を重ねた彼らを以前から知るファンや、日本テレビ『シューイチ』の放送やHuluでの配信を通して彼らを応援するようになった視聴者が、TAGRIGHTの初舞台を応援しようと会場に駆けつけ、熱気と優しさに包まれた今回のショーケースは大盛況のうちに幕を閉じた。

初めて会場のステージに上がった彼らがまず挑んだのは、プレデビュー曲「FOREVER BLUE」のリハーサル。メンバーを決定するために行った合宿時からずっと踊り続けている楽曲だが、フルパフォーマンス披露は今回が初めてで、さらに振り付けは合宿当時からブラッシュアップされているといい、小林大悟は他の新曲を携えてのショーケースになるものの「今でもFOREVER BLUEがいちばん難しい」と心境を吐露した。

今回のショーケースでは、前田と若松世真がふたりで準備したラップ曲を、岸波志音は自身が得意とするピアノ演奏も交えながら作詞作曲した曲を歌唱するなど、メンバーそれぞれの個性が際立つパフォーマンスも披露された。

ショーケースの最後、会場に集まったファンに向けて前田は「1年前の自分を想像したら、こんな素敵な場所でライブをできているとは思っていなかったから、たくさんの人にTAGRIGHTの音楽を届けたいですし、いろんな夢を与えていきたい」と感想を述べ、数々の挫折を経験しながらも前田とともに自分たちのグループを立ち上げると決心し、ついに今回のショーケースに至った西山は「すべての方々にずっと感謝しつつ、（これからも）前に進んでいけたらいいなと思います」とこれまでの奮闘を振り返りながら涙ながらに今後への決意を口にした。

■「Hulu完全版」も配信

Huluでは、地上波放送には入りきらなかったショーケースの全貌をたっぷりお届け。

公演期間中、TAGRIGHTのプレデビュー曲「FOREVER BLUE」を振り付け、合宿にもパフォーマンス指導で参加した世界的ダンサー・YUMEKIが、本番前にTAGRIGHTメンバーを激励しに訪れた様子や、最終公演直後に行ったTAGRIGHTへの独自インタビューなど、今回も盛りだくさんで届ける。

さらに来週以降、「Hulu完全版」ではTAGRIGHTが初めてメンバー全員でロケに挑んだ様子などスペシャルコンテンツを配信予定だ。

■番組情報

日本テレビ『シューイチ』

01/18（日）09:55～ ※一部地域を除く

■配信情報

Hulu『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』 Hulu完全版独占配信（全10話）

毎週日曜 10:25から最新エピソードを独占配信

第8話（01/25配信予定）以降は、毎週日曜0時から独占配信

※『シューイチ』の放送休止や放送内容の変更に伴い、当該週のHulu完全版の配信を休止する場合がございます。

出演者：TAGRIGHT（西山智樹、前田大輔、小林大悟、今井魁里、岸波志音、若松世真、ジェイ）

