リーグ・アン 25/26の第18節 パリ・サンジェルマンとリールの試合が、1月17日05:00にパルク・デ・プランスにて行われた。

パリ・サンジェルマンはデジレ・ドゥエ（FW）、クビチャ・クワラツヘリア（FW）、ウスマヌ・デンベレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリールはオリビエ・ジルー（FW）、アイウブ・ブアディ（MF）、ハウコンアルナル・ハラルドソン（MF）らが先発に名を連ねた。

13分に試合が動く。パリ・サンジェルマンのビティーニャ（MF）のアシストからウスマヌ・デンベレ（FW）がゴールを決めてパリ・サンジェルマンが先制。

ここで前半が終了。1-0とパリ・サンジェルマンがリードしてハーフタイムを迎えた。

パリ・サンジェルマンは後半の頭から選手交代。セニー・マユル（MF）からイリア・ザバルニー（DF）に交代した。

63分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。クビチャ・クワラツヘリア（FW）からブラッドリー・バルコラ（FW）に交代した。

その直後の64分パリ・サンジェルマンが追加点。デジレ・ドゥエ（FW）のアシストからウスマヌ・デンベレ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

76分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。ウスマヌ・デンベレ（FW）からゴンサロ・ラモス（FW）に交代した。

77分、リールは同時に3人を交代。ヌガル・ムカウ（MF）、イーサン・エムバペ（MF）、オリビエ・ジルー（FW）に代わりオサメ・サハラウイ（MF）、マリウス・ブロホルム（MF）、ソリバ・ディアウネ（FW）がピッチに入る。

84分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。デジレ・ドゥエ（FW）からリュカ・エルナンデス（DF）に交代した。

87分、リールが選手交代を行う。チアゴ・サントス（DF）からトーマス・ムニエ（DF）に交代した。

90分、リールが選手交代を行う。ハウコンアルナル・ハラルドソン（MF）からフェリックス・コレイア（FW）に交代した。

後半終了間際の90+3分パリ・サンジェルマンが追加点。ブラッドリー・バルコラ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

以降は試合は動かず、パリ・サンジェルマンが3-0で勝利した。

なお、リールは62分にハウコンアルナル・ハラルドソン（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-17 07:00:28 更新