¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3´üOP¼çÂê²Î¡ÖTEST ME¡×ÇÛ¿®³«»Ï¡ªMV¤â²ò¶Ø
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î2026Ç¯½é¤È¤Ê¤ëºÇ¿·³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3´üOP¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡ÖTEST ME¡×¤ÎÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢½é²óÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Ë¡ÖTEST ME¡×¤ÎMV¤¬¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
MV¤Ï¡¢ÍÅ±ð¤Ç¤É¤³¤«ÉâÀ¤Î¥¤ì¤·¤¿¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤ÇÊª¸ì¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÑµÒ¤ÎÇ®¶¸¤ÎÃæÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î¡¢¿Í¡¹¤ò°µº¤ËÌ¥Î»¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÆ°¤¤Ë½ª»ÏÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±ÇÁü¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¼«¿È¤¬Ãè¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤Ê¥Ú¥¢¥À¥ó¥¹¤âÈäÏª¡£´ÑµÒ¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¤Ï¡ÖÆ´¤ì¡×¤ä¡Ö¼»ÅÊ¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤¬¤¯¤ß¼è¤ì¤ë¡¢³Ú¶Ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3´ü¤È¤¢¤ï¤»¡¢º£ÃíÌÜ¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ë¤è¤ëºÇ¿·³Ú¶Ê¡ÖTEST ME¡×¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê ¡ÖTEST ME¡×
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://nolabel.lnk.to/TEST_ME
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3´ü
¡ãÊüÁ÷¾ðÊó¡ä
TOKYO MX 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 23:00¡Á
¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 24:00¡Á
KBSµþÅÔ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 24:00¡Á
¥Æ¥ì¥ÓÏÂ²Î»³ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 24:00¡Á
ÆàÎÉ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 24:00¡Á
¤Ó¤ï¸ÐÊüÁ÷ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 24:00¡Á
´ôÉìÊüÁ÷ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 24:10¡Á
AAB½©ÅÄÄ«ÆüÊüÁ÷ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 24:15¡Á
»°½Å¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 24:20¡Á
TSK¤µ¤ó¤¤¤óÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 24:45¡Á
·§ËÜÄ«ÆüÊüÁ÷ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 24:50¡Á
NBCÄ¹ºêÊüÁ÷ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 24:56¡Á
¥Æ¥ì¥Ó¥æ¡¼Ê¡Åç 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 24:58¡Á
FBCÊ¡°æÊüÁ÷ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 24:59¡Á
BS11 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 25:00¡Á
¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 25:00¡Á
¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ» 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 25:00¡Á
tbcÅìËÌÊüÁ÷ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 25:00¡Á
tvk 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 25:00¡Á
·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 25:00¡Á
¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 25:00¡Á
¥Æ¥ì¥Ó°¦É² 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 25:15¡Á
KSBÀ¥¸ÍÆâ³¤ÊüÁ÷ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 25:20¡Á
KKB¼¯»ùÅçÊüÁ÷ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 25:20¡Á
RCCÃæ¹ñÊüÁ÷ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 25:25¡Á
IBC´ä¼êÊüÁ÷ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 25:28¡Á
¥Á¥Ð¥Æ¥ì 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 25:30¡Á
¥Æ¥ì¶Ì 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 25:30¡Á
TVQ¶å½£ÊüÁ÷ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 25:30¡Á
MROËÌÎ¦ÊüÁ÷ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 25:30¡Á
NST¿·³ãÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 25:40¡Á
UMK¥Æ¥ì¥ÓµÜºê 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 25:54¡Á
abn Ä¹ÌîÄ«ÆüÊüÁ÷ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 25:55¡Á
SBSÀÅ²¬ÊüÁ÷ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 26:00¡Á
UTY¥Æ¥ì¥Ó»³Íü 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 26:30¡Á
AT-X 1·î15Æü¤è¤ê Ëè½µÌÚÍË 22:00¡Á
¡ãCAST¡ä
¥¢¥¯¥¢:ÂçÄÍ¹ä±û
¥ë¥Ó¡¼:°Ë¶ð¤æ¤ê¤¨
ÍÇÏ¤«¤Ê:ß¯¤á¤°¤ß
¹õÀî¤¢¤«¤Í¡§ÀÐ¸«ÉñºÚ¹á
MEM¤Á¤ç¡§Âçµ×ÊÝÎÜÈþ
¥¢¥¤:¹â¶¶Íû°Í
¡ãSTAFF¡ä
¸¶ºî¡§ÀÖºä¥¢¥«¡ß²£Áä¥á¥ó¥´¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§Ê¿ËÒÂçÊå
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÅÄÃæ ¿Î
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ê¿»³´²ºÚ
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§Ê¿»³´²ºÚ¡¢¼¼²ìºÌ²Ö¡¢¿åÌî¸ø¾´¡¢¼ëÎ¤¡¢¿¹ÅÄè½Æà¡¢°ð¼êÍÚ¹á¡¢¶Ó ´²Çµ
¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§ÂôÅÄ¸¤Æó
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§±§º´ÈþÅ¯Ìé(¥¹¥¿¥¸¥ª¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼)
Èþ½ÑÀßÄê¡§¿åËÜ¹ÀÂÀ(¥¹¥¿¥¸¥ª¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼)
¿§ºÌÀß·×¡§°²¸¶ÌÀ²»
»£±Æ´ÆÆÄ¡§耼Ìîµ®Ê¸
ÊÔ½¸¡§ÄÚº¬·òÂÀÏº
²»³Ú¡§°Ë²ìÂóÏº
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¹â»û¤¿¤±¤·
²»¶Á¸ú²Ì¡§ÀîÅÄÀ¶µ®
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Æ°²è¹©Ë¼
©ÀÖºä¥¢¥«¡ß²£Áä¥á¥ó¥´¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡ÛÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
