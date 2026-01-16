Äá²¬»ÔÌý¸Í¤ÇÍîÀÐÈ¯À¸ Âç´ä¤¬¸©Æ»¤òºÉ¤®2¥¥í¤Ë¤ï¤¿¤êÁ´ÌÌÄÌ¹Ô»ß¤á ¤±¤¬¿Í¤Ê¤·
Äá²¬»Ô¤Î³¤±è¤¤¤Î¸©Æ»¤Ç15ÆüÌë¡¢ÍîÀÐ¤¬È¯À¸¤·¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤¬Á´ÌÌÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ò½ü¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
15Æü¸á¸å8»þ¤¹¤®¡¢Äá²¬»ÔÌý¸Í¤Î¸©Æ»Æ£ÅçÍ³ÎÉÀþ¤ÇÍîÀÐ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÄÌ¹ÔÃæ¤Î¿Í¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍîÀÐ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¼Ö¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤±¤¬¿Í¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¸½ºß¤âÆ»Ï©ÏÆ¤Î¤Î¤êÌÌ¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤¿Âç¤¤Ê´ä¤¬¡¢2¼ÖÀþ¤Î¸©Æ»¤òºÉ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ï²ÃÌÐ¿åÂ²´Û¤«¤éÆîÀ¾¤Ë1¥¥í¤¢¤Þ¤ê¤Î³¤±è¤¤¤Ç¡¢ÊÒÂ¦¤Ï»³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶á¤¯¤Ë½»Âð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸½¾ìÉÕ¶á¤ÏÌó2¥¥í¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢15Æü¸á¸å8»þ40Ê¬¤´¤í¤«¤éÁ´ÌÌÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ª²óÏ©¤Ï¹ñÆ»112¹æ¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¸©¤¬ÀìÌç²È¤È¸½ÃÏÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Î¤êÌÌ¤Ë¤Ï´ä¤¬¤â¤í¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤³¿ôÆü¤Î±«¤äÀã¤¬¿¯¿©¤·¤ÆÊø¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æ»Ï©¾å¤Î´ä¤ÎÅ±µî¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Î¤êÌÌ¤ÎÂÐºö¤âÉ¬Í×¤Ê¤¿¤á¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á²ò½ü¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£