¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡Ú¹©¾ì¡¦´ü´Ö¹©Å¾¿¦¡ÛÂ¨ÆüÆþÎÀ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë | ¥±¥ó¥·¥í¥¦¡×¤¬¡¢¡Ö¡Ú¹©¾ì¶ÐÌ³¡ÛÌë¶Ð¤Æ゙°ìÈÖ¤­¤Ä¤¤¶ÐÌ³»þ´Ö¤Ï¡©¸òÂØ¶ÐÌ³¥é¥ó¥­¥ó¥¯゙¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¹©¾ìÅ¾¿¦¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ë¥±¥ó¥·¥í¥¦»á¤¬¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤­¡¢¹©¾ì¶ÐÌ³¤Ë¤ª¤±¤ëÌë¶Ð¤Î¡Ö¤­¤Ä¤¤¶ÐÌ³»þ´Ö¡×¤ò¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤Ç²òÀâ¤·¤¿¡£

Æ°²è¤Ç¥±¥ó¥·¥í¥¦»á¤Ï¡¢¡ÖÌë¶Ð¤ÏÁ´Éô°ì½ï¤À¤È»×¤Ã¤¿¤éÂç´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¶ÐÌ³»þ´ÖÂÓ¤ä¸òÂå¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤­¤¯°Û¤Ê¤ëÅÀ¤ò»ØÅ¦¡£¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Èæ³ÓÅªÉéÃ´¤Î¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¤é½ç¤Ë¾Ò²ð¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶ÐÌ³·ÁÂÖ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£

¥é¥ó¥­¥ó¥°Âè5°Ì¤Ï¡ÖÆüÉÕ¤ò±Û¤¨¤Ê¤¤2¸òÂåÀ©¡×¡£¤³¤ì¤Ï15»þº¢¤«¤é23»þÈ¾º¢¤Þ¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤Ç¡¢ÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤ëÁ°¤Ë½ª¶È¤¹¤ë¤¿¤á¡Ö¤«¤Ê¤êÂÎÅª¤ÊÉéÃ´¤ÏÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£Ìë¶Ð½é¿´¼Ô¤Ç¤â»Ï¤á¤ä¤¹¤¤¶ÐÌ³·ÁÂÖ¤À¤È¤·¤¿¡£

°ìÊý¡¢Âè2°Ì¤Ë¤Ï¡Ö2¸òÂå¤Ç¤Î´°Á´ÃëÌë¶ÐÌ³¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Æü¶Ð¡Ê8:00～17:00¡Ë¤ÈÌë¶Ð¡Ê20:00～Íâ5:00¡Ë¤¬´°Á´¤ËµÕÅ¾¤¹¤ë¤³¤Î·ÁÂÖ¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬ºÇ¤âÌ²¤¯¤Ê¤ë¿¼Ìë2»þ¤«¤éÌÀ¤±Êý6»þ¤ËÆ¯¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö´°Á´¤ËÃëÌëµÕÅ¾¤¹¤ë¡×¤È¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ÎÂç¤­¤µ¤ò»ØÅ¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¿¼Ìë¼êÅö¤¬¤·¤Ã¤«¤êÉÕ¤¯¤¿¤á¡¢²Ô¤®¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ÏÁªÂò»è¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¤½¤·¤ÆºÇ¤â¤­¤Ä¤¤¶ÐÌ³»þ´Ö¤È¤·¤ÆÂè1°Ì¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö3¶Ð3µÙ¤ä2¶Ð2µÙ¤Î12»þ´Ö¶ÐÌ³¡×¡£¤³¤Î¶ÐÌ³·ÁÂÖ¤ÏÇ¯´ÖµÙÆü¤¬180Æü°Ê¾å¤ÈÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤¬¡¢¡Ö¤À¤±¤É12»þ´Ö¹´Â«¡×¤È¡¢1²ó¤Î¶ÐÌ³»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤³¤È¤Î²á¹ó¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£»Å»ö¤ÈµÙ¤ß¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÂÎÎÏÅª¤ÊÉéÃ´¤ÏºÇ¤âÂç¤­¤¤¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£

¥±¥ó¥·¥í¥¦»á¤Ï¡¢¹©¾ì¶ÐÌ³¤ÎÌë¶Ð¤Ë¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê·ÁÂÖ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°ìÄ¹°ìÃ»¤¬¤¢¤ë¤ÈÁí³ç¡£¼ýÆþ¤äµÙÆü¤ÎÆü¿ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¼Á¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿¶ÐÌ³·ÁÂÖ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Î½ÅÍ×À­¤òÀâ¤­¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£

