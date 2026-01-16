¡ÚÌ¡²è¡ÛÏ¢Æü¤Î¤è¤¦¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¡Ö»³²Ð»ö¡×¡£´¥Áç¤·¤¿¶õµ¤¤ËÀÑ¤â¤ë¸Ï¤ìÍÕ¡¢¶¯¤¤É÷¡Ä¡£¿´ÇÛÀ¤Ê»ä¤Ïº£¤Î»þ´ü¡ã²Ð¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡ä¤òÁ°Äó¤ËÅÐ»³¤·¤¿Êý¤¬¡¢µ¤¤¬¥é¥¯
¡Ø¥ì¥¸¥ã¡¼Çò½ñ2022¡Ù¤Ë¤è¤ì¤ÐÅÐ»³¤Î»²²Ã¿Í¸ý¤Ï440Ëü¿Í¡Ê21Ç¯ÅÙ¡Ë¤È¡¢¤¿¤¤¤Ø¤óÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÅÐ»³¤òÄÌ¤¸¤ÆÁø¶ø¤·¤¿½ÐÍè»ö¤äµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¡¢¡É¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤Ê¤É¤ò¥Ö¥í¥°¤ÇÈ¯¿®¤·¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼çÉØ¤Î¤¿¤Þ¤´¤µ¤ó¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö²Ð¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÚºÇ½ª¥³¥Þ¡ÛËâË¡ÉÓ¥ì¥·¥Ô½¸¤¬Íß¤·¤¤¡ªÌ¾ÉÕ¤±¤Æ¡Ä
ÅÐ»³Ãæ¤ÎÄ´Íý¤òÈò¤±¤ë»ä¤Ç¤¹¤¬
»ä¤ÏÆüµ¢¤êÅÐ»³¤Ç¤Ï²Ð¤ò»È¤Ã¤¿¼«¿æ¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÍýÍ³¤ÏÃ±½ã¡£¡ÖÌÌÅÝ¡×¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
²Ð¤Î»ÈÍÑ¤¬OK¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿¾ì½ê¤òÃµ¤·¡¢¤¤¤¶Ä´Íý³«»Ï¡£
¡Ú£±¡ÛÅß¤ÎÅÐ»³¤Ïµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤
±ÕÂÎ¤ÏÁ´Éô°û¤ß´³¤·¡¢¿©»ö¸å¡¢»È¤Ã¤¿¥³¥Ã¥Ø¥ë¤Ï¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ç¿¡¤¯¡£
¤¦¡Á¤ó¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢»³¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬ÄêÈÖ¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢Åß¤ÎµÙ·Æ»þ¤Ï²¹¤«¤¤¤â¤Î¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢Åß»³¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÊ¨¤«¤·¤¿¤ªÅò¤ò»³ÀìÍÑËâË¡ÉÓ¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËâË¡ÉÓ¤Ç´°·ë¤¹¤ë¼«¿æ¤Ï¡È³Ú¡É
ºÇ¶á¤Î»³ÀìÍÑËâË¡ÉÓ¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Í¼Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÎä¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ªÅò¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢ËâË¡ÉÓ¤Ç´°·ë¤¹¤ë¼«¿æ¤Ï¡È³Ú¡É¡£
¡Ú£²¡ÛÅÐ¤ê¤Ë¤¤Æ¥è¥«¥Ã¥¿¡Á
´¨¤¤Ãæ¡¢¼êÂÞ¤ò³°¤·¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤ªÅò¤¬Ê¨¤¯¤Î¤òÂÔ¤Ä»þ´Ö¤â¤«¤«¤é¤º¡¢ËâË¡ÉÓ¤«¤é¤ªÅò¤òÃí¤²¤Ð¤½¤ì¤À¤±¤Ç¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ºÇ¶á¤Ï¥«¥Ã¥×ÈÓ¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¼ïÎà¤âËÉÙ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢¼¡¤ÎÅÐ»³¤Ç²¿¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤«¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¡£
´Å¤¤Êª¤â·ç¤«¤»¤Ê¤Þ¤»¤ó¡£Ê´Ëö¤Î¤¼¤ó¤¶¤¤¤ä¥³¥³¥¢¤ÏÎä¤¨¤¿ÂÎ¤ò²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¥Û¥Ã¥³¥ê¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Ëü¤¬°ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡Ä
°ìÊý¤ÇºÇ¶á¡¢»³²Ð»ö¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
´¥Áç¤·¤¿¶õµ¤¡¢Â¸µ¤ËÀÑ¤â¤ë¸Ï¤ìÍÕ¡¢¤½¤·¤Æ¶¯¤¤É÷¡Ä¡£
¡Ú£³¡Û²¹¤«¤¤¤â¤Î¤ò¤È¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¬¥Ð¡¼¥Ê¡¼¤Ï»È¤ï¤º¤Ë
»³¤ÎÃæ¤Ç¤Î¤Û¤ó¤Î¾®¤µ¤Ê²Ð¼ï¤¬¡¢Âç¤¤ÊÈï³²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î±ÇÁü¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬»³¤Ç²Ð¤ò°·¤¦¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ð¡¼¥Ê¡¼¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¥Ð¡¼¥Ê¡¼¤Î²Ð¤¬É÷¤Ë¤¢¤ª¤é¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Ëü¤¬°ì²Ð¤Î¤Ä¤¤¤¿»æ¤Ê¤É¤Î·çÊÒ¤¬É÷¤Ë¿á¤«¤ì¤ÆÈô¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
ÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎËü¤¬°ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡Ä¡£
ÅÐ»³¼Ô¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÏÂç¾æÉ×¡×¤È²á¿®¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿´ÇÛÀ¤Ê»ä¤Ïº£¤Î»þ´ü¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á»³¤Ç²Ð¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤ÆÅÐ»³¤·¤¿Êý¤¬¡¢µ¤¤â¤º¤Ã¤È³Ú¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ë¤â»³¤Ë¤â°ÂÁ´Âè°ì¡ª
ßÖ¤áÊª¤ä¼Ñ¹þ¤ó¤À¤´ÈÓ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¸¤ãÅÐ»³ÎÁÍý¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬È¾¸º¤Ç¤Ï¡Ä¤Ã¤Æ¡©
¤½¤Î¤Ø¤ó¤Ï²¼»³¸å¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìµ»ö¤Ë»³¤ò²¼¤ê¡¢»³¤ÎÏ¼¤Î¿©»ö½è¤ä¸½ÃÏ¤Î¤ªÅÚ»º¤òÇã¤Ã¤Æ¼«Âð¤ÇÄº¤¯¡£
¤½¤ì¤¬ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¬¤ê¤Ç¿´ÇÛÀ¤Î»ä¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Åß»³¤´ÈÓ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¢¤Þ¤êÈþÌ£¤·¤¤Æ÷¤¤¤ò»³¤ÎÃæ¤ËÉº¤ï¤»¤ë¤Î¤â¡¢¼Â¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤â¡Ä¡£
¤À¤Ã¤Æ¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Æ÷¤¤¤Ï¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë±ó¤¯¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¤·¡£
¼«Ê¬¤Ë¤â»³¤Ë¤â°ÂÁ´Âè°ì¡ª¤½¤ó¤ÊÅß¤Î»³¤´ÈÓ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£