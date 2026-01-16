¡ÚIT¿Íºà¡Û4³ä¤¬¹õ»ú¥ê¥¹¥È¥é¤Ë¶¼°Ò¨¡¨¡Íø±×Í¥Àè¤Î»ÑÀª¤Ë¡Ö²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¡×¡¿¥ì¥Ð¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ëÄ´ºº
¥ì¥Ð¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¶áÇ¯Áý²Ã¤¹¤ë¡Ö¹õ»ú¥ê¥¹¥È¥é*1¡×¤ÎÁý²Ã¤ò¼õ¤±¡¢Àµ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯IT¿Íºà600Ì¾¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹õ»ú¥ê¥¹¥È¥é¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
*1¡¡´ë¶È¤¬¶ÈÀÓ¹¥Ä´¡Ê¹õ»ú¡Ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿Í°÷ºï¸º¤ò¹Ô¤¦¤³¤È
IT¿Íºà¤ÎÌó4³ä¤¬¶ÐÌ³Àè¤Ç¤Î¡Ö¹õ»ú¥ê¥¹¥È¥é¤Ë¶¼°Ò¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú
¶ÐÌ³Àè¤¬¡Ö¹õ»ú¥ê¥¹¥È¥é¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¶¼°Ò¤ò´¶¤¸¤ë¤«¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë¶¼°Ò¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ê10.0%¡Ë¡¢¡Ö¤ä¤ä¶¼°Ò¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ê29.2¡ó¡Ë¤È²óÅú¤·¤¿IT¿Íºà¤Ï¹ç¤ï¤»¤ÆÌó4³ä¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£
¶¼°Ò¤ò´¶¤¸¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤¹¤°¤Ë¼¡¤Î»Å»ö¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê56.6¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÇ¯ÂåÅª¤ËÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«¤é¡×¡Ê35.3¡ó¡Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¶ÈÌ³¤ÏÂ¾¤Î¿Í¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤«¤é¡×¡Ê32.3¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¶¼°Ò¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¹¤°¤Ë¼¡¤Î»Å»ö¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê32.7¡ó¡Ë¤ä¡Ö¼«Ê¬¤¬ÊÝ»ý¤¹¤ë¥¹¥¥ë¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê22.8¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¡£
¼¡¤Î»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¡¢ÆÃ¤Ë¤½¤ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¼«¿È¤Î¥¹¥¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¿®¤ÎÍÌµ¤¬¡¢¶¼°Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Îº¹¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
²èÁü¡§¥ì¥Ð¥ì¥¸ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡2026Ç¯1·î14Æü¡¡¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤è¤ê°úÍÑ
¶ÐÌ³Àè¤Ç¹õ»ú¥ê¥¹¥È¥é¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ìó5¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö¤¢¤ë¤È»×¤¦¡Ê21.8¡ó¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëIT¿Íºà¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
²èÁü¡§¥ì¥Ð¥ì¥¸ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡2026Ç¯1·î14Æü¡¡¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤è¤ê°úÍÑ
Â¾¼Ò°÷¤Ø¤Î¹õ»ú¥ê¥¹¥È¥é¼Â»Ü¤ÇÌó4³ä¤¬¡Ö¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥ÈÄã²¼¤Ë·Ò¤¬¤ë¡×¤È²óÅú
¶ÐÌ³Àè¤¬¼«¿È°Ê³°¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¹õ»ú¥ê¥¹¥È¥é¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È*2¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ìó4³ä¤¬¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÄã²¼¤¹¤ë¡×¡Ê21.0¡ó¡Ë¡¢¡ÖÄã²¼¤¹¤ë¡×¡Ê17.0¡ó¡Ë¤È²óÅú¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢50Âå¤Ç¤Ï¡ÖÄã²¼¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤¬È¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü¡§¥ì¥Ð¥ì¥¸ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡2026Ç¯1·î14Æü¡¡¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤è¤ê°úÍÑ
Äã²¼¤¹¤ëÍýÍ³¤Î¾å°Ì¤Ï¡Ö¼Ò°÷¤è¤ê¤âÍø±×¤òÍ¥Àè¤¹¤ë²ñ¼Ò¤ÎÎÑÍý´Ñ¤ËÉÔ¿®´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤«¤é¡×¡Ê58.3¡ó¡Ë¤ä¡Ö¼«Ê¬¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×¡Ê46.1¡ó¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡Ö¸þ¾å¤¹¤ë¡×¡Ê5.3¡ó¡Ë¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¸þ¾å¤¹¤ë¡×¡Ê14.7¡ó¡Ë¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤ËÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¼Ò°÷¤Î´íµ¡´¶¤ò»É·ã¤·¡¢¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤Þ¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê50.8¡ó¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¿Í°÷Í½»»¤¬»Ä¤Ã¤¿¼Ò°÷¤ËºÆÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê41.7%¡Ë¡¢¡Ö¼ã¼ê¤äÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¾ì¤¬¹¤¬¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê32.5¡ó¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£
*2¡¡²ñ¼Ò¤Ø¤Î¹×¸¥°ÕÍß¤äËþÂÅÙ¤ò»Ø¤¹
²èÁü¡§¥ì¥Ð¥ì¥¸ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡2026Ç¯1·î14Æü¡¡¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤è¤ê°úÍÑ
Âà¿¦´«¾©¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Ìó7³ä¤Ï¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂà¿¦
²ñ¼Ò¤«¤éÂà¿¦´«¾©¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ìó7¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö¤É¤ó¤Ê¾ò·ï¤Ç¤âÂà¿¦¤·¤Ê¤¤¡×¡Ê14.8¡ó¡Ë¤È²óÅú¤·¤¿¡£
°ìÊý¤ÇÌó7³ä¤¬¡Ö¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂà¿¦¤¹¤ë¡×¡Ê70.8¡ó¡Ë¤È²óÅú¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎIT¿Íºà¤Ï¾ò·ï¼¡Âè¤ÇÂà¿¦¤Ë±þ¤¸¤ë°Õ¸þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
Âà¿¦¤Ë±þ¤¸¤ë¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂà¿¦¶â¤Î¾å¾è¤»¡×¡Ê76.5¡ó¡Ë¤ä¡Ö°ìÄê´ü´Ö¤ÎµëÍ¿Êä½þ¡×¡Ê52.9¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤ê¡¢¶âÁ¬Åª¤ÊÊäÅ¶¡¦Êä½þ¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢´õË¾Âà¿¦¤ÎÊç½¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë±þÊç¤¹¤ë¡Ê15.7¡ó¡Ë¡×¡Ö¾ò·ï¼¡Âè¤Ç¤Ï±þÊç¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡Ê55.8¡ó¡Ë¡×¤¬7³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
²èÁü¡§¥ì¥Ð¥ì¥¸ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡2026Ç¯1·î14Æü¡¡¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤è¤ê°úÍÑ
Ìó3¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡ÖAI¤ÎÂæÆ¬¤Ç¹õ»ú¥ê¥¹¥È¥é¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Áý¤·¤¿¡×¤ÈÇ§¼±¡¢ÃùÃß¤ä¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤ÇÈ÷¤¨¤ëÆ°¤¤â
AI¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹õ»ú¥ê¥¹¥È¥é¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó3¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö¤½¤¦»×¤¦¡×¡Ê8.3¡ó¡Ë¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤¦»×¤¦¡×¡Ê27.2¡ó¡Ë¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¡ØAI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ÈÌ³¤Î°ìÉô¤òÂåÂØ¤Ç¤¤ë¡Ù¤È´ë¶È¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê70.0%¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¤¢¤²¤é¤ì¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÏÌó2³ä¡Ê·×20.3¡ó¡Ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖAI¤Ç¤ÏÂåÂØ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¿Í´Ö¤ÎÁÏÂ¤À¤ä¹âÅÙ¤ÊÈ½ÃÇÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê»Å»ö¤¬»Ä¤ë¤«¤é¡×¡Ê49.2¡ó¡Ë¡ÖAI¤ò±¿ÍÑ¡¦³«È¯¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¿¦¼ï¤ä¼ûÍ×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íºà¤Ï°ú¤Â³¤É¬Í×¤À¤«¤é¡×¡Ê27.0¡ó¡Ë¤Ê¤É¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£
¹õ»ú¥ê¥¹¥È¥é¤ËÈ÷¤¨¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÂÐºö¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤·¡×¡Ê42.5¡ó¡Ë¤ò½ü¤¯¤È¡ÖÃùÃß¤òÁý¤ä¤¹¡×¡Ê24.0¡ó¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¡×¡Ê22.2¡ó¡Ë¤ä¡ÖÉû¶È¡×¡Ê15.2¡ó¡Ë¤Ê¤É¤âµó¤¬¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¥ë¤ä¼ýÆþ¸»¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¼êÃÊ¤Ç¥ê¥¹¥¯¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
²èÁü¡§¥ì¥Ð¥ì¥¸ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡2026Ç¯1·î14Æü¡¡¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤è¤ê°úÍÑ
Ä´ºº³µÍ×¢£Ä´ººÇ¯·î¡§2025Ç¯12·î5Æü～2025Ç¯12·î8Æü
¢£Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¢£Ä´ºº¼çÂÎ¡§¥ì¥Ð¥ì¥¸ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¼Âºº°ÑÂ÷Àè¡§GMO¥ê¥µー¥Á&AI³ô¼°²ñ¼Ò
¢£Í¸ú²óÅú¿ô¡§600¿Í
¢£Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Àµ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯IT¿Íºà600Ì¾
¥Ë¥åー¥¹¾ðÊó¸µ¡§¥ì¥Ð¥ì¥¸ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò