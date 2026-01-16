¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³ / Î¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡×Àè¹Ô¥×¥ì¥¤¥ì¥Ýー¥È¡£¶Ë²½¤Ï¡È¿·ºî²½¡É¤À¡ª ¥¥ã¥¹¥ÈÊÑ¹¹¤È¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÇÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ëÊª¸ì
¡¡¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡×¥·¥êー¥º¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ºîÉÊ·²¤È¤Ê¤ë¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë¡×¥·¥êー¥º¤À¤¬¡¢Î¶¤¬Ç¡¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¥ê¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡È¶Ë²½¡É¤È¸Æ¤Ó¡¢Ã±¤Ê¤ë¥ê¥á¥¤¥¯¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤ºîÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡×¥·¥êー¥º¤Î¡È¶Ë²½¡É¤Ë¤è¤ë¿Ê²½¤Ï°µÅÝÅª¤Ç¡¢¶Ë²½¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¡È¿·ºî²½¡É¤È¸Æ¤Ó¤¿¤¤¤Û¤É¤À¡£
¡¡º£²ó2·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëPS5/PS4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/SteamÍÑ¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³ / Î¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡×¤Î¥Ùー¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2009Ç¯¤ËPS3¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³¡×¤À¡£¡È¶Ë²½¡É¤ÎÎã¤ËÏ³¤ì¤º¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Î¸þ¾å¤ä¥·¥¹¥Æ¥à²þÁ±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿·µ¬¥·ー¥ó¤ÎÄÉ²Ã¤ä¥µ¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤ÎºÆ¹½À®¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥êÍ·¤Ù¤ë¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄÉ²Ã¤Ê¤É¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤«¤éÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¥·¥êー¥º¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÊ÷µÁ¹§¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿´°Á´¿·ºî¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡×¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢Î¾ºî¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤ËÊª¸ì¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³ / Î¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡×¤Î°ìÉô¤òÀè¹ÔÂÎ¸³¤Ç¤¤¿¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¤½¤Î¥ì¥Ýー¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡Ú¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³ / Î¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡Ù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥È¥ìー¥éー¡Ú2026Ç¯2·î12ÆüÈ¯Çä¡Û¡Û
¡ÚÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³¡Û±é¼Ô¤ÎÊÑ¹¹¤¬Êª¸ì¤Î°õ¾Ý¤ò°ì¿·¤µ¤»¤ë
¡¡ºÇ½é¤Ë¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊÑ¹¹¤È¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Û¤«¤Î¶Ë²½ºîÉÊ¤Ç¤â´¶¤¸¤¿¤¬¡¢°ìÉô¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥¥ã¥¹¥ÈÊÑ¹¹¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î¿·¤¿¤Ê²ò¼á¤Ï¡¢¥²ー¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤ëÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤òÍ·¤Ó¿Ô¤¯¤·¤¿¥×¥ìー¥äー¤Ë¤âÁ´¤¯¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡¡ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥¹¥È¤ÎÎã¤òµó¤²¤ë¤È¡¢Åì¾ë²ñÄ¾·ÏÉÍºêÁÈÁÈÄ¹¤Ç¤¢¤ëÉÍºê¹ë¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹áÀî¾ÈÇ·¤µ¤ó¤À¡£
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤ÎÉÍºê¤Ï¤½¤ÎÉ÷ËÆ¤«¤é¡¢¥²ー¥àÆâ¤Ç¤Ï¡ÖAVÃËÍ¥¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¹áÀî¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ëÉÍºê¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥Í¥¿Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÇ´Ãå¼Á¤Ç¤¤¤ä¤é¤·¤¤¥ªー¥é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹áÀî¤µ¤ó¤Î²ÎÉñ´ì³¦¤ä¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¡È²ø±é¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë°µÅÝÅª¤Ê±éµ»ÎÏ¡£¤½¤ì¤¬ÉÍºê¤È¤¤¤¦ÃË¤ËÆÈÆÃ¤Î¡È¥Í¥Á¤Ã¤³¤µ¡É¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ÎÉ½¸½¤Ï¹áÀî¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤±éµ»¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£
¹áÀî¾ÈÇ·¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ëÉÍºê¹ë¤Î¥Í¥Á¤Ã¤³¤µ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤
¡¡°ìÊý¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Åì¾ë²ñ¼ãÆ¬Êäº´¤Ç¤¢¤ê¡¢Åì¾ë²ñÄ¾·Ï¡Ö¶Ó»³ÁÈ¡×¤Ç»°ÂåÌÜÁÈÄ¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿ÀÅÄ¶¯¡×¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎµÜÇ÷ÇîÇ·¤µ¤ó¤¬Â³Åê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÀÅÄ¶¯¤Ï¡¢²¼ÉÊ¤Ç¡¢¥²¥¹¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÍßË¾¤ËÃé¼Â¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¡£¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÂ¤·Á¤ÏÁ°ºî¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ë¡£ËÜºî¤ËÆ±º¤µ¤ì¤ë¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡×¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ëÈà¤À¤¬¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¾®¼Ô´¶¤ò±é¤¸¤¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êµÜÇ÷¤µ¤ó¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤È¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤°Â¿´´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬µÜÇ÷ÇîÇ·¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¡Ö¿ÀÅÄ¶¯¡×
¡¡¥¥ã¥¹¥ÈÊÑ¹¹¤ÏÅì¾ë²ñ¥µ¥¤¥É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²Æì¤Î¡ÖÎ°Æ»°ì²È¡×¤ÎÌÌ¡¹¤âÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·àÅª¤Ë°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Îã¤¨¤ÐÎ°Æ»°ì²È¼ãÆ¬¤ÎÅçÂÞÎÏÌé¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ç¤Ï¥Ñ¥ó¥Á¥Ñー¥Þ¤¬»÷¹ç¤¦¡Ö¾¼ÏÂ¤Î¥Á¥ó¥Ô¥é¡×Åª¤ÊÇ®·ì´Á¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³Þ¾¾¾¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ëÎÏÌé¤Ï¡¢¡Ö¸½ÂåÅª¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¶ËÆ»¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥áー¥¸¤À¡£
¡¡Æ±¤¸¥»¥ê¥Õ¡¢Æ±¤¸¥·ー¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢³Þ¾¾¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤³¤Ë¤Ï¥¹¥Þー¥È¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¢ÎÏÌé¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¤è¤ê¸½ÂåÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÅçÂÞÎÏÌé¤Ï¥°¥Ã¤È¥¹¥Þー¥È¤Ë¡£¤«¤Ê¤ê°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿
¡¡Î°Æ»°ì²ÈÁÈÄ¹¤ÎÌ¾²Å¸¶ÌÐ¤â¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÊÑ¹¹¤Ë¤è¤êÂç¤¤¯°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Ç¤Ï¡¢ÇòÈ±¤Ë¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡¢¤½¤³¤«¤é»ÉÀÄ¤¬ÇÁ¤¯¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¤À¤é¤·¤Ê¤µ¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀÐ¶¶Î¿¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ëÌ¾²Å¸¶¤Ï¡¢ºîÌ³°á¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¿Â»ÎÅª¤Ç½Â¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ»ÉÀÄ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤âÌ¾²Å¸¶¤Î°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¡¡³Þ¾¾¤µ¤ó¤ÎÎÏÌé¤È¡¢ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤ÎÌ¾²Å¸¶¡£¤³¤Î2¿Í¤¬¾ú¤·½Ð¤¹¥¹¥Þー¥È¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õµ¤´¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÅÄ¼Ë¤Î¤À¤é¤·¤Ê¤¤ÁÈ¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Î¡ÖÎ°Æ»°ì²È¡×¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¡¢Êª¸ìÁ´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¥Õ¥¡¥¯¥¿ー¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
Ì¾²Å¸¶ÌÐ¤Î°õ¾Ý¤â¤«¤Ê¤ê°ã¤¦¡£¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤À
Ë½ÁöÂ²¤«¤é»Ò°é¤Æ¤Þ¤Ç¡¢¶ÍÀ¸¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò³Ú¤·¤á¤ëÄÉ²ÃÍ×ÁÇ
¡¡¥¥ã¥¹¥ÈÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê½Å¸ü¤ÊÊª¸ì¤Î°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡×¤é¤·¤¤Í·¤Ó¿´¤¢¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡ÖºÇ¶¯ÎóÅÁ ¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê¤ÎÎ¶¡×¤È¡¢¡Ö¥¢¥µ¥¬¥ª¥é¥¤¥Õ¡×¤À¡£
¡¡¡ÖºÇ¶¯ÎóÅÁ ¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê¤ÎÎ¶¡×¤Ï¡¢¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Áー¥à¡Ö¥Ï¥¤¥µ¥¤¥¬ー¥ë¥º¡×¤È¶¦¤ËÅ¨¤ÈÀï¤¦¥Ð¥È¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¡£³¹Ãæ¤ÇÃç´Ö¤ò½¸¤á¡¢¥Áー¥à¤òÊÔÀ®¤·¤ÆÉÔÎÉ¥°¥ëー¥×¡ÖÆ®¶¸¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡×¤ÈÀï¤¦¡£
¡¡¥Ð¥È¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï100¿Í°Ê¾å¤ÎÅ¨¤ÈÂçÍðÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥Ï¥¤¥µ¥¤¥¬ー¥ë¥º¤È¶¦¤Ë¶ÍÀ¸¤¬¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê¡¢Å¨¿Ø¤Ø¾è¤ê¹þ¤à¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï»×¤ï¤º¿á¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¸µ¶ËÆ»¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÇ¯¤ò½Å¤Í¤¿¶ÍÀ¸¤¬¡¢ÆÃ¹¶Éþ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤ÎË½ÁöÂ²»ÅÍÍ¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤µ¤ì¤¿¥Ð¥¤¥¯¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÆÉ¼Ô¤â¶²¤é¤¯¡Ö¶ÍÀ¸¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤»¤ÆÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨Ã±¤Ê¤ë¥Í¥¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£5¿Í¤ÎÃç´Ö¤È°ì½ï¤ËÀï¤¦¡Ö¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê·ö²Þ¥Ð¥È¥ë¡×¤«¤é20¿Í¤ÎÃç´Ö¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤ëÂçµ¬ÌÏÀï¡Ö·ìÆ®¡×¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥Ð¥È¥ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Ãç´Ö¤ò¥¹¥«¥¦¥È¤·¤Æ¥Áー¥à¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ð¥¤¥¯¤äÆÃ¹¶Éþ¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Áー¥à¤òºî¤ê¹þ¤à³Ú¤·¤µ¤Ï¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡×¤é¤·¤¤¤ä¤ê¹þ¤ßÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆÃ¹¶Éþ¤òÃå¤ÆÅ¨ÂÐ¥Áー¥à¤ÈÀï¤¦¶ÍÀ¸¡£Ç¯¤âÀÊÌ¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤À
Å¨ÂÐ¥Áー¥à¤ÈÍðÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Áー¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¶ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤
¡¡¤â¤¦1¤Ä¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡Ö¥¢¥µ¥¬¥ª¥é¥¤¥Õ¡×¤À¡£¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤Ï¡¢»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¡Ö¥¢¥µ¥¬¥ª¡×¤Ç¡¢¶ÍÀ¸¤¬»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥Ñ¥Ñ¡×¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤³¤Á¤é¤âÃ±¤Ê¤ë¥ª¥Þ¥±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Û¤Ê¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÍ·¤Ó¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥ß¥Ë¥²ー¥à½¸¤È¤·¤Æ¤«¤Ê¤êºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ Îã¤¨¤Ð¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î½ÉÂê¤ò¸«¤ë¥¯¥¤¥º¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Î¥·¥êー¥ººîÉÊ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö»ñ³Ê³Ø¹»¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë4Âò¥¯¥¤¥º¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£º£²ó¤ÏÍý²Ê¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Õ³°¤ÈËº¤ì¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Î¿ô¡¹¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÎÁÍý¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¡¢¿©ºà¤òº®¤¼¤¿¤ê¥¢¥¯¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¥×¥ì¥¤¤·¤¿¥É¥é¥´¥ó¥«¥ìー¤Ï´ÊÃ±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ÎÎÁÍý¤ÏÆñ°×ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤âºÚ±à¤Ë¼ï¤ò¿¢¤¨¡¢ºîÊª¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¼ý³ÏÊª¤ÏÎÁÍý¤Ë»È¤¦¤Û¤«¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤È¼è°ú¤â²ÄÇ½¤À¡£ÆùÎà¤Ê¤É¤Ï¼è°ú¤Ç¤·¤«Æþ¼ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÎÁÍý¤ò¶Ë¤á¤ë¤Ë¤Ï¼è°ú¤âÉ¬¿Ü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¿·¿Í¥Ñ¥Ñ¤È¤·¤Æ¥¢¥µ¥¬¥ª¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò¤¹¤ë
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥µ¥¬¥ª¥é¥¤¥Õ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¤µ¤¤¤Û¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ë¥²ー¥à¤À¡£¥ß¥·¥ó¤Î¿Ë¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢ÉÛ¤ÎÊý¤òÆ°¤«¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¤òË¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¥×¥ì¥¤´¶³Ð¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¼Ö¤¬²èÌÌÃæ±û¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¡¢Á°Êý¤«¤é·Ê¿§¤¬Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë¡ÖÀÎ¤Î¥ìー¥¹¥²ー¥à¡×¤ò»×¤ï¤»¤¿¡£¥³ー¥¹¼è¤ê¤ò¥ß¥¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¥¹¥Ôー¥É¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤Ê¤¬¤éÉÛ¤òÁà¤ë´¶³Ð¤¬¿·Á¯¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥ß¥·¥ó¤ò¿¿·õ¤ËÁà¤ë¶ÍÀ¸¤Î»Ñ¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¶ÍÀ¸¤Î¡Ö¥Ñ¥Ñ¥é¥ó¥¯¡×¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤Îå«¥É¥é¥Þ¤¬²òÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ËÜÊÔ¤Î¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÊª¸ì¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¡¢¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿¶ÍÀ¸¤ÎÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥ìー¥¹¥²ー¥à¥é¥¤¥¯¤Ê¡Ö¤µ¤¤¤Û¤¦¡×¤¬ºÇ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿
¡ÚÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡ÛÊ÷µÁ¹§¤ÎÆóÌÌÀ¤¬À¸¤à¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ð¥È¥ëÂÎ¸³
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Þ¤ºÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¶Ë£³¡×¤È¡Ö£³³°ÅÁ¡×¤ÏÆ±º¤Î2ºî¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ËÁÆ¬¤«¤é¿§¹ç¤¤¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÍÀ¸°ìÇÏ¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë½Å¡¹¤·¤¤Êª¸ì¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤â¡¢²Æì¤Ç¥¢¥µ¥¬¥ª¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸µ¶ËÆ»¡×¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ëÊ÷µÁ¹§¤Ï¡¢¿ÀÅÄ¶¯¤Î²¼¤Ë½¢¤¯¡Ö¸½Ìò¶ËÆ»¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÎ©¾ì¤Î°ã¤¤¤Ë²Ã¤¨¡¢¶ÍÀ¸¤ÈÊ÷¤ÎÀ³Ê¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î°ã¤¤¤¬¡¢¥²ー¥àÁ´ÂÎ¤Î¥Èー¥ó¤òÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
2ºîÉÊ¤ÎÂÐÈæ¤ËÃíÌÜ¤À
¡¡Ê÷¤Î¥Ð¥È¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢Èà¤Î¿ÍÊªÁü¤ò¸«»ö¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤Ï¥¯ー¥ë¤ÇÃÎÀÇÉ¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÎäÀÅ¤ËÁê¼ê¤Î·ä¤òÆÍ¤¯¤è¤¦¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¡Ö°Ç³ÐÀÃ¡×¤ò¤¹¤ë¤ÈÁ´¤¯ÊÌ¤Î´é¤ò¸«¤»¤ë¡£¥Ð¥È¥ë¥âー¥·¥ç¥ó¤ÏÊÑ¤ï¤ê¡¢¤è¤êÈóÆ»¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡×¤é¤·¤¤ÁÖ²÷´¶¤Î¤¢¤ë¥±¥ó¥«¥Ð¥È¥ë¤È¤¤¤¦¥Ùー¥¹¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥êー¥ººîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤É¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤â°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê÷¤ÎÎä¹ó¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤¿ÈÏ°Ï¤ÎÃæ¤Ç°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¾ÅÄ¸Æó¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖÄö¿·Ê¿¡×¤À¡£¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¥¨¥Ó¤ò¹ë²÷¤Ë¿©¤Ù¤ë¥·ー¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¹ë·æ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¤¥¸ー¤È¤¤¤¦¤«¶¸µ¤Åª¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÇ»¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Ê÷¤È¤É¤ó¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥Èー¥êー¤Ë¤É¤¦Íí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¥·¥åー¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¥Ð¥È¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§¤À
Äö¿·Ê¿¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤
Â¿ºÌ¤Ê¥µ¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¹¤¬¤ëÎ¢¼Ò²ñ¤ÎÊª¸ì
¡¡¡Ö£³³°ÅÁ¡×¤Ë¤â¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー°Ê³°¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î1¤Ä¤¬¡Ö¿ÀÅÄ¥«¥ê¥¹¥Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤À¡£¿ÀÅÄ¤ÎÉ¾È½¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢Ê÷¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¿®ÍêÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥¯¥¨¥¹¥È½¸¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿ÀÅÄ¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¿ÀÅÄ¤È¤Îå«¥É¥é¥Þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î¥¯¥¨¥¹¥È¤ÎÆâÍÆ¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤¬¡¢¿ÀÅÄ¤âÊ÷¤â¸½Ìò¤Î¶ËÆ»¤æ¤¨¤Ë¡Ö¿Í¤ò½õ¤±¤Æ¥Ï¥Ã¥Ôー¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÎÉ¤¤ÏÃ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Àー¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÏËÜºî¤òÄÌ¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥×¥ì¥¤ÈÏ°Ï¤Ç¤Ï¡¢¿ÀÅÄ¤¬Ê÷¤òÉ÷Â¯Å¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëå«¥É¥é¥Þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÊ÷¤Ø¤Î¤Í¤®¤é¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤É¤ÎÉ÷Â¯¾î¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¤«¤ÇÊ÷¤Î½÷À¤Î¹¥¤ß¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë²¼ÉÊ¤È¤¤¤¦¤«¥²¥¹¤È¤¤¤¦¤«――¿ÀÅÄ¤Î¤½¤¦¤¤¤¦À³Ê¤¬²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¿ÀÅÄ¤Î²¼ÉÊ¤Ê¤È¤³¤í¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤¤
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Î¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢ÃÏ²¼¥Õ¥¡¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¤ÇÀï¤¦¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ø¥ë¡×¤â¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ø¥ë¡×¤Ç¤Ï²á¹ó¤Ê´Ä¶¤ÎÃÏ²¼¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¡¢À¸¤±ä¤Ó¤Æ°ìÚ¼Àé¶â¤òÁÀ¤¦¡£VIP¤Ï¤½¤ì¤ò¸«Êª¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢Î¢¼Ò²ñ¤é¤·¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ø¥ë¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥íー¥°¥é¥¤¥ÈÅª¤ÊÀß·×¤Ë¤¢¤ë¡£¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ò¹¶Î¬¤·¤Ê¤¬¤é¾Þ¶â¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¡¢ÊõÈ¢¤«¤é¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò½¦¤¦¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¼¡²ó¤Î¥×¥ì¥¤¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¡¢Ê÷¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¥×¥ì¥¤¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Ê÷¤ò¶¯²½¤·¤¿¤ê¡¢Æþ¼ê¤·¤¿¤ª¶â¤ÇÁõÈ÷¤òÀ°¤¨¤¿¤ê¡¢¶¦¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëNPC¤ò¸Û¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¥Õ¥í¥¢¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤À¡£
¡¡º£²ó¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤¿ÈÏ°Ï¤Ç¤Ï¡¢½øÈ×¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Ï¤«¤Ê¤ê¥¤ー¥¸ー¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹âÆñ°×ÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ÷¤Î¶¯²½¤äNPC¤ò¸Û¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£¤ª¶â¤ò²Ô¤°¼êÃÊ¤Î1¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢·«¤êÊÖ¤·¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥íー¥°¥é¥¤¥ÈÅª¤Ë²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À
¡¡¤Û¤«¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥·¥êー¥ºÄêÈÖ¤Î¥«¥é¥ª¥±¤â¤â¤Á¤í¤ó¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ê÷¤¬¿Íµ¤¶Ê¡Ö¤Ð¤«¤ß¤¿¤¤¡×¤òÇ®¾§¤¹¤ë¥·ー¥ó¤ÏÉ¬¸«¤À¡£ÉáÃÊ¥¯ー¥ë¤ÊÊ÷¤¬Á´ÎÏ¤Ç²Î¤¦»Ñ¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò³À´Ö¸«¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¿ÀÅÄ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î¥¥ã¥é¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤í¤Ï¥·¥êー¥ººîÉÊ¶¦ÄÌ¤Ç¡¢º£ºî¤Ç¤â¤¤Ã¤Á¤ê¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê÷¤Î¥«¥é¥ª¥±¤â¤ä¤Ï¤êÌÌÇò¤¤
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢ー¥±ー¥É¥²ー¥à¤È²ÈÄíÍÑ¥²ー¥àµ¡¤Ë¤â´ÊÃ±¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤³¤ÎÍ×ÁÇ¤Ï¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³¡×¤È¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡×¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï·ÈÂÓ¥²ー¥àµ¡¡Ö¥²ー¥à¥®¥¢¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥»¥¬ºîÉÊ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¡ÊÅö»þ¤Ï¥Ê¥à¥³¡Ë¤Î¡Ö¥Þ¥Ã¥Ôー¡×¤Ê¤É¤¬¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¢ー¥±ー¥É¥²ー¥à¤È¤·¤Æ¥»¥¬¤Î¡ÖµßµÞ¼Ö¡×¤Ê¤É¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖµßµÞ¼Ö¡×¤Ï¡¢µßµÞ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢Éé½ý¼Ô¤òµßµÞÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ö¥²ー¥à¤À¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç²û¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥²ー¥àºîÉÊ¤â³Ú¤·¤¤
¡Ú¤Þ¤È¤á¡Û¡È¿·ºî²½¡É¤È¸À¤¨¤ë½ÐÍè¡£Ë°¤¤ä¥Þ¥ó¥Í¥ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤ºîÉÊ
¡¡ÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡×¤Ï¡¢¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³¡×¤Î¤ª¤Þ¤±¤ËÎ±¤Þ¤ëºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Ê÷µÁ¹§¤È¤¤¤¦Ì¥ÎÏÅª¤Ê¼ç¿Í¸ø¤òÄÌ¤¸¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡×¥·¥êー¥º¤Î¿·ºî¤È¤¤¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÀÅÄ¥«¥ê¥¹¥Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿Í´Ö½¤µ¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ø¥ë¤Î¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥Ð¥È¥ë¡¢²¿¤è¤ê¤â¥²¥¹¤Ê¿ÀÅÄ¤È¥¯ー¥ë¤ÊÊ÷¤ÎÂÐÈæ¡£¤³¤ì¤é¤¬Í»¹ç¤·¡¢¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡×¤À¤±¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³¡×¤Ï¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³¡×¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤¿¥×¥ìー¥äー¤Ë¤âË°¤¤ä¥Þ¥ó¥Í¥ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³«È¯¸µ¤¬²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢³Î¤«¤Ë¶Ë²½¤Ï¥ê¥á¥¤¥¯ºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡È¿·ºî²½¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë½ÐÍè¤À¡£
¡¡¼Â¼Á¿·ºî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤â¿·ºî¤Î¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤ÇÍ·¤Ù¤ë¡£¤³¤Î2ºîÉÊ¤¬1ËÜ¤Î¥²ー¥à¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍ·¤Ù¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤·¤«¤â¤³¤Î2ºîÉÊ¤ÏÁê¸ß¤ËºîÉÊ¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜºî¤ÎÂÎ¸³ÈÇ¤¬¶áÆüÃæ¤ËÇÛ¿®Í½Äê¤À¡£¹ØÆþ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯ËÜºî¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÚÀè¹Ô¥×¥ì¥¤±ÇÁü¤Ç¿·¥¥ã¥¹¥È¡¦¿·Í×ÁÇ¤ò¾Ò²ð¡ª¡Û
