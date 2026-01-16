au¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¡ÖiPhone Air¡×¼Â¼Á4Ëü8400±ß¤«¤é¡¡MNP¤Ç
¡¡KDDI¤Ï¡¢au¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡ÖiPhone Air¡×¤òÂ¾¼Ò¤«¤é¾è¤ê´¹¤¨¡ÊMNP¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Î¼Â¼ÁÉéÃ´³Û¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¡£ÊÑ¹¹¸å¤Î¼Â¼ÁÉéÃ´³Û¤Ï4Ëü8400±ß～¡£
¡¡1·î16Æü¤«¤é¡¢¡ÖiPhone Air¡×¤ò¡Ö¥¹¥Þ¥Û¥È¥¯¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡×Å¬ÍÑ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¼Â¼ÁÉéÃ´³Û¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£256GB¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î9Ëü2400±ß¤«¤é7Ëü400±ß¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡Öau Online Shop ¤ªÆÀ³ä¡×¤Ë¤è¤ë2Ëü2000±ß¤Î³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê¼Â¼ÁÉéÃ´³Û¤Ï4Ëü8400±ß¡Ê½é²ó2112±ß¡¢°Ê¹ß2104±ß¡ß22²ó¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£512GB¥â¥Ç¥ë¤Ï¼Â¼Á6Ëü7400±ß¡¢1TB¥â¥Ç¥ë¤Ï¼Â¼Á9Ëü400±ß¡£
¡¡¡Öau Online Shop ¤ªÆÀ³ä¡×¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢au¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÂÐ¾Ýµ¡¼ï¤òÂ¾¼Ò¤«¤éMNP¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢Æ±»þ¤ËÂÐ¾Ý¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢povo 1.0¤«¤é¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤ä¡Ö¥¹¥Þ¥Û¥ß¥Ë¥×¥é¥ó¡Ü¡×¤Ç¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ï³ä°ú¤ÎÂÐ¾Ý³°¡£