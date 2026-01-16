²¬ËÜÏÂ¿¿¡¡¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Ç»£±Æ¡ÖSHOGUN¡×½Ð±é¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤é¤Ë¡È¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¡É¡¡¥«¥Ê¥ÀÂç»È´ÛË¬Ìä
¡¡µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ËÆþÃÄ¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤ËÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Î¥«¥Ê¥ÀÂç»È´Û¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡¥È¥í¥ó¥È¤ËËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¯¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤¿¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥±¥¤ÃóÆüÂç»È¤Ë´¿·Þ¤µ¤ì¡¢¿·À¸³è¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¤ÎÊÆ¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿¤Î18ÉôÌç¤òÀ©¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖSHOGUN¡¡¾·³¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤¬¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¬ËÜ¤Ï¡Ö¡Ê½Ð±é¤¹¤ë¡ËSnow¡¡Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤é¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤¼¤Ò¥È¥í¥ó¥È¤Þ¤ÇÌîµå¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£