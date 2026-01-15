°ÂÌî´õÀ¤Çµ¡Ø5th LIVE¥Ä¥¢¡¼2025¡ÁËÍ¤é¤Î¡¢±«¤¬¡¢¤ä¤à¤Þ¤Ç¡£¡Á¡Ù¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬ÅþÃå¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
À¼Í¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ÂÌî´õÀ¤Çµ¤Î5thLIVE¥Ä¥¢¡¼¤ÎÅìµþ¸ø±é¤¬2026Ç¯1·î11Æü¤ËË½§PIT¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£º£²ó¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹¦¤¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿Àï½Ñ²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì¤ä¡¢°ÂÌî¤Î¥½¥í³èÆ°¤Ç¤âÂ¿¿ô¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Æ²Åç¹§Ê¿¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿4th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö±«¤¬¡¢¤ä¤à¤Þ¤Ç¡£¡×¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¤âÆ²Åç¤¬Ì³¤á¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥Ä¥¢¡¼¡£2025Ç¯12·î¤Ë¿ÀÆàÀî2¸ø±é¤ÈÊ¡²¬¤Î·×3¸ø±é¤ò²ó¤ê¡¢Ç¯¤ò¸Ù¤¤¤Ç¤Î4¸ø±éÌÜ¤¬ËÜÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³«±é»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤ÀÇö°Å¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½¸·ë¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¡£³«Ëë¤Î¹ç¿Þ¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¥®¥¿¡¼¤Î²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¤È¡ÖÈá·à¤Ê¤ó¤ÆÂç¥¥é¥¤¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì½Ð¤·¡¢º¸¼ê¤Ë¥Þ¥¤¥¯¡¢±¦¼ê¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿°ÂÌî¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡¡1¶ÊÌÜ¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê¥¿¥ª¥ë²ó¤·¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Áá¤¯¤âÇ®¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ2¶ÊÌÜ¤Î¡Ö¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¥Ü¡¼¥¤¡×¤Þ¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ìÂ©¡£¤ª¤½¤é¤¯¤Û¤È¤ó¤É¤Î´ÑµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·Ç¯ºÇ½é¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Î°§»¢¤«¤éMC¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿·Ç¯°ìÈ¯ÌÜ¤ÎËÁÆ¬2¶Ê¡£³§¤µ¤ó¡¢±éÁÕ¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¤·¤Ó¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡ª¡×¤È¡¢2¶Ê¤ò²Î¤¤½ª¤¨¤Æ¾å¤¬¤Ã¤¿¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤Þ¤Þ°ÂÌî¤¬µÒÀÊ¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÆ²Åç¤Ï¡Ö¥Ä¥¢¡¼¤ò²ó¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É¤â½ù¡¹¤Ë°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ð¥ó¥É¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÁê¾è¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹´Ø·¸À¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤²»³Ú¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë°ìËë¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊËÁÆ¬2¶Ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÆ²Åç¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯²Æ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ö±«¤¬¡¢¤ä¤à¤Þ¤Ç¡£¡×¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÏÆ²Åç¤Ë¤è¤ëÄó¶¡³Ú¶Ê¤¬Â¿¤¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£Æü¤âÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¡¢Æ²Åç¹§Ê¿Àá¤òÁ´¿È¤ËÍá¤Ó¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¼¤Ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦°ÂÌî¤ÎÀ¼¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼¡¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¡Ö¿åºÝFOREVER¡×¡Ö±«¤¬»ß¤à¤Þ¤Ç¡×¡Ö¤ä¤ó¤Ê¤ë¤ï¡×¤È¡¢¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö±«¤¬¡¢¤ä¤à¤Þ¤Ç¡£¡×¤Î¼ýÏ¿½ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¯·Á¤È¤Ê¤ê¡¢°ì¸ý¤Ë¡ÈÆ²Åç¹§Ê¿Àá¡É¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤óÆ²Åç¤Î¶Ê¤òÎ¥¤ì¡¢ºòÇ¯11·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡×¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡ÖÃ²¤¤ÎË´Îî¤Ï°úÂà¤·¤¿¤¤¡×Âè2¥¯¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ë¤òÈäÏª¡£¡Öº£Æü¤Ï¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÇºÇÂç¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â±óÎ¸¤Ê¤¯¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤«¤é°ìºÝÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬Ê¨¤¾å¤¬¤ê°ÂÌî¤ÎÁ´¿È¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð¤ò¤Ï¤µ¤ó¤Ç¤Î¡ÖBad Temptation¡×¡Ö·îÌë¤Ë¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡×¤ÇÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂç¤¤¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖRe:fresh¡×¤Ç¤Ï°ÂÌî¤¬¼«¤é¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó¤òÃ¡¤¤¤Æ²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¤½¤Î¾Ð´é¤Ï¤Þ¤µ¤ËÇ®µ¤¤Î¹â¤Þ¤Ã¤¿µÒÀÊ¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤âÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÎÌ¾Êª¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ªÆ²ÅçÀèÀ¸¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÆÍÆþ¡£¤³¤ì¤Ï¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÇº¤ß¤ä¼ÁÌä¤òÆ²ÅçÀèÀ¸¤¬¥º¥Ð¥Ã¤È²ò·è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÅìµþ¸ø±é¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿¼ÁÌä¤Ï¡ÖËÍ¤é¤Î¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¡£°ÂÌî¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏÅÓÃæ¤Ç¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤¬·è¤Þ¤ë¤Î¤¬¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÆ²Åç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Ê¡²¬¸ø±é¤ÇÆ²Åç¤¬Äó°Æ¤·¤¿¤Î¤¬¥Ä¥¢¡¼µÚ¤Ó¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¼è¤Ã¤¿¡ÖËÍ±«¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¡ÖËÐ±«¡×¤ËÊÑ¤¨¤¿¡ÖËÐ±«¥Ð¥ó¥É¡×¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤¹¤°¤ËµÑ²¼¤µ¤ì¡Ê¾Ð¡Ë¤½¤Î¸å¤Ç°ÂÌî¤¬½Ð¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ÖFreddie¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¼è¤Ã¤¿¡ÖFreddies¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖThe Freddie¡×¡£¤³¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â·è¤Þ¤é¤º¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ÏµÒÀÊ¤ÎÇï¼ê¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¡£·ë²Ì¡¢Çï¼ê¤ÎÀª¤¤¤¬¤è¤êÂç¤¤«¤Ã¤¿¡ÖThe Freddie¡×¤Ë¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤Ï·èÄê¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Â·¤Ã¤Æ¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢The Freddie¤Ç¤¹¡ª¡×¤È°§»¢¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¶Ê¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¼¡¤Î¶Ê¤¬¡ÖFreddie¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î¶öÁ³¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¿ï°ì¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ï¿´ÃÏ¤è¤¯¼ª¤ò·¹¤±¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÅìµþ¸ø±é¤Ç¤Ï£±¥³¡¼¥é¥¹Ê¬¤ò¥Ô¥¢¥Î¤ÎÈ¼ÁÕ¤Î¤ß¤Ç²Î¤¦¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥«¡¼¥É¥¥ã¥×¥¿¡¼¤µ¤¯¤é ¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥ÉÊÔ¡×¤Î¿·¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¥Ó¡¼¥È¡×¡¢Æ²Åç¤¬¼ê³Ý¤±¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤âÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥é¥¤¥Ö¤ÎÄêÈÖ¶Ê¡ÖWonder Shot¡×¡¢1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖA PIECE OF CAKE¡×¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤¿¡ÖÀ¤µª¤Î½Ëº×¡×¤È¡¢¿Íµ¤¤Î³Ú¶Ê¤Ç°ìµ¤¤Ë¾ö¤ß¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖWonder Shot¡×¤Î¶ÊÃæ¡¢°ÂÌî¤¬¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÇµÒÀÊ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼«»£¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯»£±Æ¥¿¥¤¥à¤â¤¹¤Ã¤«¤ê¤ª¤Ê¤¸¤ß¤À¡£¤½¤·¤Æ¡ÖºÇ¸å¤Î1¶Ê¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¾Ð´é¤Ç¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê1¶Ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¡ÖCUS -see you soon-¡×¤Ç²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤ÞËÜÊÔ¤ÎËë¤ò²¼¤í¤¹¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÂÌî¤ÈÆ²Åç¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì¤Î³Ú¶Ê¤è¤ê¡Ö¤Ä¤é¤ß¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¡×¡£»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢Æ²Åç¤«¤é¤Ï¡Ö°ÂÌî¤µ¤ó¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ»ä¤Î¶Ê¤¬µ±¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤ÈºÇÂçµé¤Î»¿¼¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£°ÂÌî¤â¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¶Ê¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ËµÒÀÊ¤«¤é¤ÏËüÍë¤ÎÇï¼ê¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£¤¤¤è¤¤¤è¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¶Ê¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥½¥¦¥Ê¥ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡ÖÀ¸¤¤ë¡×¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ç¤âºÇ¸å¤Ë¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢¾Ð´é¤Ç¥é¥¤¥Ö¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¡ª¡¡¤ß¤ó¤Ê2026Ç¯¡¢¤¤¤¤Ç¯¤Ë¤·¤Æ¤Í¡ª¡×
¤½¤¦¸À¤Ã¤ÆµÒÀÊ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ë°ÂÌî¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÀª¤¤¤Ç»Ä¤ê2¸ø±é¤È¤Ê¤ëµÜ¾ë¡¢Âçºå¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¡¢¤¤Ã¤È2026Ç¯¤òºÇ¹â¤ÎÇ¯¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
°ÂÌî´õÀ¤Çµ 5th LIVE¥Ä¥¢¡¼2025¡ÁËÍ¤é¤Î¡¢±«¤¬¡¢¤ä¤à¤Þ¤Ç¡£¡Á
1·î17Æü(ÅÚ) ¡ÚµÜ¾ë¡ÛÀçÂæRensa
2·î1Æü(Æü) ¡ÚÂçºå¡ÛBIGCAT
¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¶â¡§
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§8,500±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨ÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå
¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ
