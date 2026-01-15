¡Ö¿·´¶³Ð¡×¡ÈÄ¶¥¤¥±¥á¥ó¡É¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¿·Æþ¾ì¶Ê¤¬Âç¥Ð¥º¤ê¡ª¡Ö¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡×¸ÄÀÅª¤¹¤®¤ë¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³
¡¡Æþ¾ì¤À¤±¤Ç²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¡£WWE¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¡È¿·´¶³Ð¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¡É¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¤¥±¥á¥ó¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¡È¤Ê¤ó¤À¤«¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡ÉÆþ¾ì¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥×¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ç¥Ã¥É¥ê¡¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¥Ã¥È¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡£¸½ºß¤Ï¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥¨¥ë¥È¥ó¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¤¬Ä¹´üÎ¥Ã¦Ãæ¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤â¤¢¤ê¡¢¥¥Ã¥È¤Ï¥½¥í¤È¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¿·¤·¤¤¥½¥íÆþ¾ì¶Ê¡ÖMan Up¡×¤À¡£ÇÉ¼ê¤Ç¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¸½ÂåÅª¤Ç¥Ý¥Ã¥×Ä´¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÆÃÄ§¡£¤½¤³¤Ë¡Ö¥¥Ã¥È¡ª¥¦¥£¥ë¡ª¥½¥ó¡ª¡×¤Î¥³¡¼¥ë¤ä¥¥Ã¥È¤Î¼«¸ÊÆ«¿ìµ¤Ì£¤Ê¥¦¥©¡¼¥¯¡¢Âç¤²¤µ¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Æþ¾ì¥·¡¼¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤¬°ì¤Ä¤Î¡ÈºîÉÊ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥×¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ç¥Ã¥É¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¸«¤»¤Æ¤¤¿¥Ê¥ë¥·¥¹¥ÈÁ´³«¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¿§Ç»¤¯»Ä¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥½¥í»ÅÍÍ¤ËºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ï¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÊü¤Á¡¢½éÈäÏªÄ¾¸å¤«¤éSNS¾å¤ÇÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤¬³È»¶¡£³Ú¶Ê¤ÈÆ°¤¤Î³ú¤ß¹ç¤¤¤ÎÎÉ¤µ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢°ìµ¤¤Ë¡È¥Ð¥º¤ë¡É·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¶Ê¤¬Æ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÆþ¾ì¤À¤±¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¥½¥í¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥¨¥ë¥È¥ó¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤µ¤é¤Ë±Ç¤¨¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¥¿¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤¬°ì»þÅª¤Ë»ß¤Þ¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ê¤¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥¥Ã¥È¡£¿·Æþ¾ì¶Ê¡ÖMan Up¡×¤Ï¡¢¥½¥í±¿ÍÑ¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¾ÝÄ§Åª¤Ê±é½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æþ¾ì¤À¤±¤ÇÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤¦¤È¤¤¤¦¡¢WWE¤é¤·¤¤¡È¸«¤»Êý¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¥Ã¥È¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡£º£¸å¡¢¥¿¥Ã¥°ºÆ»ÏÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢¤³¤Î¸ÄÀÅª¤¹¤®¤ë¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤â´Þ¤á¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved