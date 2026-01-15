¡ØDREAM STAGE¡ÙÂè1ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡£ÁªÈ´¤«¤éÏ³¤ì¤¿¡ÖÉé¤±¸¤¡×¤ÎÎý½¬À¸7¿Í¡£K-POP¶È³¦¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¸µÅ·ºÍ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¸ãºÊ¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡Ä¡ã¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
ÃæÂ¼ÎÑÌé¤µ¤ó¼ç±é¤Î¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¤¬1·î16ÆüÌë10»þ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÉé¤±¸¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¾¯Ç¯¤¿¤Á
¡ØDREAM STAGE¡Ù¤ÎÉñÂæ¤ÏK-POP¶È³¦¡£¤«¤Ä¤ÆÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¶È³¦¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¡È¸µ¡ÉÅ·ºÍ²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¸ãºÊ½á¡ÊÃæÂ¼ÎÑÌé¡Ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¼å¾®·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÍî¤Á¤³¤Ü¤ìÎý½¬À¸£·¿Í¤¬¡¢À¤Âå¤ä¹ñÀÒ¤ò±Û¤¨¤Æ¤È¤â¤ËÌ´¤òÌÜ»Ø¤¹Ç®¤¤å«¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¢¨°Ê²¼1·î16ÆüÊüÁ÷Ê¬¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹
Âè1ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
(C)TBS
¿ôÂ¿¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤Ò¤·¤á¤¡¢¤·¤Î¤®¤òºï¤ëK-POP¤ÎÀ¤³¦¡£Ãæ¤Ç¤â¤Ò¤ÈºÝÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤¬¡¢¿·¿Í¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TORINNER¡Ê¥È¥ê¥Ê¡¼¡Ë¤À¡£
´Ú¹ñ¤ÇÁ¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Èà¤é¤ÏÁá¤¯¤â³¤³°¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¡Ö¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¡×¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤¬¹â¤¤¡£´Ú¹ñ¡¦¿ÎÀî¶õ¹Á¤Ë¤Ï¡¢µ¢¹ñ¤·¤¿Èà¤é¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤ë¡£
°µÅÝÅª¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¥ê¥ç¥¦¡Ê´äÀ¥ÍÎ»Ö¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡¦Bouquet Music¤ÎÂåÉ½¡¦¥Á¥§¡¦¥®¥è¥ó¡Ê¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¡Ë¡£¿ô¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¤òÍÊ¤·¡¢K-POP³¦¤ÎÄºÅÀ¤Ë·¯Î×¤¹¤ëÃË¤À¡£
°ìÊý¡¢¤«¤Ä¤Æ¤¢¤ëÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤ÆK-POP¶È³¦¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¡È¸µ¡É²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¸ãºÊ½á¤â¡¢´Ú¹ñ¤ËÅþÃå¡£
¸µÎø¿Í¤Ç¡¢¼å¾®·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥à¡¦¥Ï¥æ¥ó¡Ê¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¡£¥Ê¥à¤Ï¥ÉÉÏË³¤Î·Ð±Ä¾õÂÖ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤¿¤á¡¢°ìÀ¤°ìÂå¤ÎÅÒ¤±¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£50²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó5²¯±ß¡Ë¤â¤Î¼Ú¶â¤ò¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ò·ëÀ®¤¹¤ë·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÇÂçÌÙ¤±¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸°ìÈ¯µÕÅ¾¡ª¤òÌÜÏÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿Èà½÷¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁªÈ´¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡¢ÁêËÀ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥¹¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥§¥®¥ç¥ó¡Ë¤¬¤´¤Ã¤½¤ê»ý¤ÁÆ¨¤²¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤³¤½¤¬¡¢¤¢¤Î¥Á¥§¡¦¥®¥è¥ó¤Î»öÌ³½ê¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿Ä¶¿·À±¡¦TORINNER¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Ä¤êÊª¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¡Ä
¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤¿¥Ê¥à¤Ï¡¢ÁªÈ´¤«¤éÏ³¤ì¤¿¡È»Ä¤êÊª¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æµ¯»à²óÀ¸¤ò¿Þ¤ë¡£¸ãºÊ¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î¥«¥¤¥»¥¤¡¢¥æ¥¦¥ä¡¢´Ú¹ñ¿Í¤Î¥æ¥ó¥®¡¢¥¢¥È¡¢¥¥à¥´¥ó¡¢¥É¥Ò¥ç¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¥¿¥¤¿Í¤Î¥¿¡¼¥ó¤È¤¤¤¦£·¿ÍÁÈ¡¦NAZE¡Ê¥Í¥¤¥º¡Ë¡£¤·¤«¤·Èà¤é¤Î¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤ä¡¢¸ãºÊ¤Ï¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¤¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡ÖK-POP¤ÇÀ¸¤»Ä¤ì¤ë¤Î¤Ï10Ëü¿Í¤Ë°ì¿Í¡£³ð¤ï¤Ê¤¤Ì´¤òÄÉ¤¦¤Î¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÌµÂÌ¤À¡×¤½¤¦¸À¤Ã¤ÆÆÍ¤Êü¤¹¸ãºÊ¤Ë¡¢ÌÔÈ¿È¯¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£¤¤¤¤Ê¤ê¸±°¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Õ¤È¸ãºÊ¤ÏÀ¼¤òÍî¤È¤·¤Æ¡Ö¼ã¤µ¤òÌµÂÌ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡×¤ÈÒì¤¯¡£Èà¤Î´é¤Ë¤Ï¡¢²¿¤«¿É¤¤µ²±¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶ì¤·¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢¸ãºÊ¤Î¸·¤·¤¤É¾²Á¤ËÊ°¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£
¤·¤«¤·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¡¦¥¥à¥´¥ó¤Ï¡¢¤Ò¤È¤êÉ¬»à¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤ë¡£¡Ö²¶¤Ï°ìÆü¤âÁá¤¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¤¡£²¶¥Ð¥«¤À¤«¤é¡¢Ì´¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Ð¥«¤Ç¤«¤¤Ì´¤ò¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¤½¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¡¢¤Ê¤¼¤«°¥¤·¤ß¤¬¤Ë¤¸¤à¤Û¤ÉÀÚ¼Â¤Ê¶«¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÆ°¤½Ð¤¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£¤¹¤ë¤È¡¢Ì´¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤ò´è¤Ê¤Ëµñ¤ó¤Ç¤¤¤¿¸ãºÊ¤ÎÌÜ¤¬¡¢¤Õ¤ÈÍÉ¤é¤¤¤À¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¤È¤¢¤ë»ö·ï¤Ç¶È³¦¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿ ¡È¸µ¡É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¡¢ÁªÈ´¤ËÍî¤Á¤Æ¡ÈÉé¤±¸¤¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Íî¤Á¤³¤Ü¤ì¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±¿Ì¿¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤ë¡£
¿®¤¸¤¢¤¨¤ëÃç´Ö¤È¤ÎÇ®¤¤å«¤Ç¡¢ºÃÀÞ¤ä³ëÆ£¤ò¾è¤ê±Û¤¨Ì´¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯Èà¤é¤Î¡¢ÁÖ²÷¤ÇÄË²÷¤ÊÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª