Ý¯°ææÆ¡ßÃæ¾ò¤¢¤ä¤ßMC¡Ø¥É¥é¥Þ¤Ç¥¯¥¤¥º¡ªTHE¥¥ê¥Ì¥¡ÙÊ¡»³²í¼£¡¦Snow ManÌÜ¹õÏ¡¡¦¥ß¥»¥¹Æ£ß·¤éÅÐ¾ì
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
1·î16Æü20»þ¤«¤éTBS¡Ø¥É¥é¥Þ¤Ç¥¯¥¤¥º¡ªTHE¥¥ê¥Ì¥¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡ÈTBSÌ¾ºî¥É¥é¥ÞÇ¯É½¡É¤«¤éµ®½Å±ÇÁü¤òÀÚ¤êÈ´¤¤¤¿¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¡ªÄ¶¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï
Ì¾ºî¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤òÀÚ¤êÈ´¤¤¤Æ¥¯¥¤¥º¤Ç½ÐÂê¤¹¤ëËÜÈÖÁÈ¡£¥¯¥¤¥º¤ËÀµ²ò¤·¡¢ºÇ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¥Áー¥à¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ°¦No.1¤Î±É´§¤È¡¢¹ë²ÚÉû¾Þ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£2025Ç¯10·î¤ËÂè2ÃÆ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¤ï¤º¤«3¥õ·î¤È¤¤¤¦Ã»¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¤³¤ÎÅÙ¡¢Âè3ÃÆ¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
º£²ó¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Öー¥È¡Ù¤«¤é°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡¢ÌîÏ¤²ÂÂå¡¢ÄÅÅÄÆÆ¹¨¡£²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¤«¤é±öÌî±Íµ×¡¢À¾Ìî¼·À¥¡¢¥Ó¥Ó¤ëÂçÌÚ¡¢Æ£¸¶¤µ¤¯¤é¡£¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¤«¤éÃæÂ¼ÎÑÌé¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¡¢´äÀ¥ÍÎ»Ö¡¢Â¼À¥¼Ó±Ñ¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥É¥é¥Þ¹¥¤·ÝÇ½¿Í¡×¤È¤·¤Æ¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡¢2025Ç¯4·î¤ËÊüÁ÷¤·¤¿Âè1ÃÆ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Ä«°æÂçÃÒ¡¢µÆÃÏ°¡Èþ¡¢°ë»³¤µ¤ä¤«¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡¹ë²Ú¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥Áー¥à¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂÐ·è¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤ÆMC¤Ï¡¢º£²ó¤âÝ¯°ææÆ¤ÈÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¿·´ë²è¡È»ä¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¥É¥é¥Þ¡É¤Ë¤Ï¡¢Ê¡»³²í¼£¡¦ÂçÀôÍÎ¡¦¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡¦ÌÜ¹õÏ¡¤Ê¤É¡¢Ä¶¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¿¤Á¤¬VTR¤ËÅÐ¾ì¡ª¡¡¼«¿È¤Î¹¥¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤ò3¤Ä¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤â¤È¤Ë¥¯¥¤¥º¤Ç½ÐÂê¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤¬²òÅú¤¹¤ë¡£¾¯¤Ê¤¤¥Ò¥ó¥È¤ÇÀµ²ò¤¹¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤ÎÃæÂ¼ÎÑÌé¤«¤é¤â¡È»ä¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¥É¥é¥Þ¡É¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¡ª¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ò¥ó¥È¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÃæÂ¼¤Î¹¥¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡£
¡ÈTBSÌ¾ºî¥É¥é¥ÞÇ¯É½¡É¤«¤éÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤òÀÚ¤êÈ´¤¤¤Æ½ÐÂê¤¹¤ë¡ÈÀÚ¤êÈ´¤¥¯¥¤¥º¡É¤Ç¤Ï¡¢¡Ø°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¡ØROOKIES¡Ù¡ØÆ¨¤²¤ë¤ÏÃÑ¤À¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¡Ù¤Ê¤É¡¢TBS¤ÎÌ¾ºî¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ª¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯10·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ìÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤ò¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿MC¡¦Ãæ¾ò¤«¤é½ÐÂê¤¹¤ë¡£
ÀÚ¤êÈ´¤¥¯¥¤¥º¤ÏÂçÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤Ë¡ª¡¡ÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î´ñÀ×¤òµ¯¤³¤¹!?¡¡°ìÂÎ²¿¤¬!?¡¡¥É¥é¥Þ°¦No.1¤Î±É´§¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï°ìÂÎ¤É¤Î¥Áー¥à¤Ê¤Î¤«!?¡¡TBS¥É¥é¥Þ¤Î30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ª¤è¤ÖÌ¾ºî¥É¥é¥Þ¤Îµ®½Å±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¡£
¢£MCÝ¯°ææÆ¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß ¥³¥á¥ó¥È
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
TBS¡Ø¥É¥é¥Þ¤Ç¥¯¥¤¥º¡ªTHE¥¥ê¥Ì¥¡Ù
01/16¡Ê¶â¡Ë20:00～22:00
½Ð±é¼Ô:
MC Ý¯°æ¡¡æÆ
Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß
ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Öー¥È¡Ù¥Áー¥à
°ËÆ£±ÑÌÀ
Æ£ß·ÎÃ²Í
ÌîÏ¤²ÂÂå
ÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê¥À¥¤¥¢¥ó¡Ë
²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¥Áー¥à
±öÌî±Íµ×
À¾Ìî¼·À¥
¥Ó¥Ó¤ëÂçÌÚ
Æ£¸¶¤µ¤¯¤é
¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¥Áー¥à
ÃæÂ¼ÎÑÌé
ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶
¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹
´äÀ¥ÍÎ»Ö
Â¼À¥¼Ó±Ñ
¥É¥é¥Þ¹¥¤·ÝÇ½¿Í¥Áー¥à
·àÃÄ¤Ò¤È¤ê
Ä«°æÂçÃÒ
µÆÃÏ°¡Èþ
°ë»³¤µ¤ä¤«
VTR¥²¥¹¥È
Ê¡»³²í¼£¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù
ÂçÀô¡¡ÍÎ¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù
¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡¡ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Öー¥È¡Ù
ÌÜ¹õ¡¡Ï¡¡¡±Ç²è¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù
¥Ê¥ìー¥¿ー¡¡³á¡¡Íµµ®
(C)TBS