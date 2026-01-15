Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¹µ¤¨¤ëBLACKPINK¡¢´°Á´ÂÎ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯·èÄê¡ª¿·AL¡ØDEADLINE¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ø
BLACKPINK¤¬¡¢´°Á´ÂÎ¤Ç¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£
YG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï12·î15Æü¡¢¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖBLACKPINK 3rd MINI ALBUM [DEADLINE]¡×¤Î¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò¸ø³«¤·¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹ðÃÎ¡£2·î27Æü13»þ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¡ØDEADLINE¡Ù¤Ï¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖBLACKPINK WORLD TOUR ¡ãDEADLINE¡ä¡×¤ÈÆ±Ì¾¤À¡£
YG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼çÍ×¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥àºî¶È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»Å¾å¤²¤ÎÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´°À®ÅÙ¤òºÇÂç¸Â¤Þ¤Ç¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·è¤·¤ÆÃ»¤¯¤Ï¤Ê¤¤»þ´Ö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤²»³Ú¤Ç±þ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢BLACKPINK¤ÏÁ´16ÅÔ»Ô¡¦Á´33¸ø±éµ¬ÌÏ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¡¢Íè¤ë1·î16Æü¡Á18Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£