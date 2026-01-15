¡ÚG6-98¡Û¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó9¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯±ÒÀ±29µ¡¤òÂÇ¤Á¾å¤²
¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤ÏÆüËÜ»þ´Ö2026Ç¯1·î15Æü¡¢¥±¡¼¥×¥«¥Ê¥Ù¥é¥ë±§Ãè·³´ðÃÏ¤«¤é¡Ö¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó9¡ÊFalcon 9¡Ë¡×¥í¥±¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡¢¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¡ÊStarlink¡Ë±ÒÀ±29µ¡¤ò½êÄê¤Îµ°Æ»¤ØÅêÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¡ÊStarlink¡Ë¤È¤Ï¡©¡¡4Ëüµ¡°Ê¾å¤Î±ÒÀ±·×²è¡¢Å·ÂÎ´ÑÂ¬¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò²òÀâ
ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÂÇ¤Á¾å¤²¾ðÊó¡§Falcon 9¡ÊStarlink Group 6-98¡Ë
• ¥í¥±¥Ã¥È¡§Falcon 9 Block 5
• ÂÇ¤Á¾å¤²Æü»þ¡§ÆüËÜ»þ´Ö 2026Ç¯1·î15Æü3»þ08Ê¬
• È¯¼Í¾ì¡§¥±¡¼¥×¥«¥Ê¥Ù¥é¥ë±§Ãè·³´ðÃÏ¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë
• ¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¡§Starlink V2 Mini 29µ¡¡ÊStarlink Group 6-98¡Ë
¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âè1ÃÊ¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ïº£²ó¤¬13²óÌÜ¤ÎÈô¹Ô¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËCrew-9¡¢RRT-1¡¢Firefly Blue Ghost Mission 1¡¢Fram2¡¢SXM-10¡¢MTG-S1¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó7²ó¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¥È¥ì¥¤¥ó´ÑÂ¬¤Î»²¹Í
¡Ú³°Éô¥µ¥¤¥È¡ÛFind Starlink¡Ê¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¥È¥ì¥¤¥óÍ½Êó¡Ë
¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯±ÒÀ±¤Ï¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢Îó¼Ö¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢¤Ê¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤È¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ÑÂ¬¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢Í½Êó¥µ¥¤¥È¤Ç¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÃÏ°è¤ò»ØÄê¤·¡¢ÄÌ²á»þ¹ï¤äÊý³Ñ¡¢¹âÅÙ¤ÎÌÜ°Â¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
