Âè1ÏÃ¤«¤é¾×·âÂà¾ì¡Ä¡ª¿·¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡Ù¼çÍ×¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ê¤ëÂçÇÈÍð¤ÎËë³«¤±
ÃÝÆâÎÃ¿¿¼ç±é¡¢²£´ØÂç¤Î¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¼õ¾Þºî¤òÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë¡ÈÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¡É¤ò¶¦Í¤·¤¿ÈôÆà½ß°ì¡ÊÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¡¢´äËÜËüµ¨»Ò¡Ê°æ¾å¿¿±û¡Ë¡¢À¶¸¶·½²ð¡ÊÀ¥¸Í¹¯»Ë¡Ë¡¢º´µ×´ÖÄ¾¿Í¡ÊÅÏÊÕÂçÃÎ¡Ë¤é4¿Í¤ÎÆ±µéÀ¸¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£23Ç¯¸å¡¢½ß°ì¤Ï½éÎø¤ÎÁê¼ê¡¦Ëüµ¨»Ò¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¤â¡¢¡È¤¢¤ë»ö·ï¡É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÊª¸ì¤¬Âç¤¤¯Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¡È¤¢¤ë¿ÍÊª¡É¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤Æ¼çÍ×¿ÍÊª¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëÅÜÅó¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢Âè1ÏÃ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤Ï¼çÍ×¿ÍÊª¡©
¢¡½ß°ì¤¬Ä©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë»ö·ï¤Ï¡Ä
Âè1ÏÃËÁÆ¬¤Ï¡¢½ß°ì¤¿¤Á¤Î¾®³ØÀ¸»þÂå¤Î²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£
ÏÂ¤ä¤«¤Ë¿¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿4¿Í¤¬ÅÓÃæ¤ÇÆó¼ê¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÆÍÁ³Æü¾ï¤òÀÚ¤êÎö¤¯¤è¤¦¤Ê½ÆÀ¼¤¬¡Ä¡£ÃÏÌÌ¤ËÃ¯¤«¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤¬±Ç¤ë¤Ê¤«¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¡Ö¤¢¤ÎÆü¡¢²¶¤¿¤Á4¿Í¤Ïºá¤òÈÈ¤·¤¿¡×¡ÖÈÈ¤·¤¿ºá¤ò¡¢Ì¤Íè¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ËÉõ°õ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦½ß°ì¤ÎÉÔ²º¤Ê¥â¥Î¥í¡¼¥°¤¬Î®¤ì¤ë¡£
¤½¤³¤«¤é23Ç¯¤Î·îÆü¤¬·Ð¤Á¡¢·º»ö¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯½ß°ì¤Ï¸Î¶¿¤Î»°¥ÄÍÕ·Ù»¡½ð¤Ë°ÛÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆÈëÌ©¤ò¶¦Í¤·¤¿Í§¿Í¤¿¤Á¤È¤ÏºÆ²ñ¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢½ß°ì¤Î½éÎøÁê¼ê¤À¤Ã¤¿Ëüµ¨»Ò¤Ï¡¢4¿ÍÁÈ¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë·½²ð¤È·ëº§¤¹¤ë¤âÎ¥º§¤·¡¢ÃÏ¸µ¤ÇÈþÍÆ¼¼¤ò±Ä¤ß¤Ê¤¬¤é°ì¿ÍÂ©»Ò¤ÎÀµ¼ù¡Ê»°±ºåºÍå¡Ë¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ë¤È¤¡¢Ì¾ÌçÃæ³Ø¤Ø¤Î¿äÁ¦Æþ³Ø¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀµ¼ù¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â4¿ÍÁÈ¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ëÄ¾¿Í¤Î·»¡¦º´µ×´Ö½¨Ç·¡Ê¾®ÌøÍ§¡Ë¤¬Å¹Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇËü°ú¤¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¹¤ë¤È½¨Ç·¤Ï¡¢Ëüµ¨»Ò¤òÅ¹¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢·Ù»¡¤Ø¤ÎÄÌÊó¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤ÆÂç¶â¤òÍ×µá¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇËüµ¨»Ò¤Ï¡¢¸µÉ×¤Ç¤¢¤ë·½²ð¤ËÁêÃÌ¤·¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Ë2¿Í¤Ç½¨Ç·¤Î¤¤¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ø¡£·½²ð¤ÏËüµ¨»Ò¤òÃó¼Ö¾ì¤Ë»Ä¤·¡¢1¿Í¤Ç½¨Ç·¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡£
¤½¤·¤Æ±ÇÁü¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÍâÄ«¤Î¥·¡¼¥ó¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÅ¹Æâ¤Ç½¨Ç·¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¡Ä¡£
·º»ö¤Î½ß°ì¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©·ÙÁÜºº°ì²Ý¤ÎÊÑ¤ï¤ê¼Ô¡¦ÆîÎÉÍý¹á»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢¤³¤Î»ö·ï¤ÎÁÜºº¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤º¤ÏÈï³²¼Ô²ÈÂ²¤Î¤â¤È¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ß°ì¤ÏÄ¾¿Í¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤½ª¤ï¤ë¤È¡¢µ¢¤êÆ»¤ÇÍý¹á»Ò¤Ï½ß°ì¤Ë¡Ö¡ÊË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½¨Ç·¤Ï¡ËÁêÅöÌñ²ð¼Ô¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Èï³²¼Ô²ÈÂ²¤Ë¤Ï¤½¤ìÁê±þ¤ÎÈáÁÔ´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Æ÷¤¤¤¬¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È±Ô¤¤°ì¸À¤òÊü¤Ä¡£
¤½¤Î¸å¡¢½¨Ç·¤¬Å¹Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËËüµ¨»Ò¤¬»ö·ïÁ°Æü¤ËÇã¤¤ÊªÌÜÅª°Ê³°¤ÇÅ¹¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢Èà½÷¤¬»²¹Í¿Í¤È¤·¤Æ·Ù»¡¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æ½ß°ì¤ÏËüµ¨»Ò¤È¤âºÆ²ñ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¤Ê¤¼»ö·ïÁ°Æü¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«Ê¹¤«¤ì¤¿Ëüµ¨»Ò¤Ï¡¢¡ÖÂ©»Ò¤«¤éºâÉÛ¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÅÏÃ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È±³¤ò¤Ä¤¡¢½¨Ç·¤«¤é¶¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÏÃ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¿¿¼Â¤òÏÃ¤µ¤Ê¤¤Ëüµ¨»Ò¡¢²ÈÂ²¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤ê¤ËÈáÁÔ´¶¤¬¤Ê¤¤Ä¾¿Í¡¢¤½¤·¤Æ»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ëÁ°¤Ë½¨Ç·¤ËÃ±¿È²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿·½²ð¡£¼çÍ×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ¯¤â¤¬²ø¤·¤¯¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë°ìµ¤¤Ë¼æ¤¤³¤Þ¤ì¤ëÂè1ÏÃ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£