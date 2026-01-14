Faulieu.¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥«¥Ê¥óÍÍ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Á¥ç¥í¤¤¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ö½éÎø¥â¡¼¥á¥ó¥È¡×¤Ç½é¤Î¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×·èÄê
Faulieu.¤¬¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥«¥Ê¥óÍÍ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Á¥ç¥í¤¤¡Ù¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿·¶Ê¡Ö½éÎø¥â¡¼¥á¥ó¥È¡×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Faulieu.¤¬¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
2026Ç¯4·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥«¥Ê¥óÍÍ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Á¥ç¥í¤¤¡Ù¤Ï¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤ÎÌ¡²è¡Ö¥«¥Ê¥óÍÍ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Á¥ç¥í¤¤¡×¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¡¢¡È¥Á¥ç¥í²Ä°¦¤¤¡É°Ëâ¡ßÅ·Á³ÃË»Ò¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ë½éÎøÀÄ½Õ¥é¥Ö¥³¥á¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤À¡£
OP¥Æ¡¼¥Þ¡Ö½éÎø¥â¡¼¥á¥ó¥È¡×¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¥«¥Ê¥ó¤Î¡È¥Á¥ç¥í²Ä°¦¤¤¤µ¡É¤ÈÎø¿´¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡¢Í·¤Ó¿´°î¤ì¤ë¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
◾️Canaco¡ÊVo, G¡Ë¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½ª»Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª ¼ç¿Í¸ø¡¦¥«¥Ê¥ó¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Ä¤Ä¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¡È½é¤á¤Æ¤ÎÎø¿´¡É¤Î¤È¤¤á¤¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¦¥ó¥É¤â²Î»ì¤âÍ·¤Ó¿´¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¡Ö½éÎø¥â¡¼¥á¥ó¥È¡×¡¢¤¼¤Ò¥¢¥Ë¥á¤È°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
◾️Kaho¡ÊG¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥«¥Ê¥ó¤Ï¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¥¥ã¥é¤Ê¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥«¥Ê¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ö½éÎø¥â¡¼¥á¥ó¥È¡×¤Ï¡¢À¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍ·¤Ó¤ä¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤Í×ÁÇ¤ò»Å¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤³¤Î¶Ê¤¬¡¢¥«¥Ê¥Á¥ç¥í¤ò¤è¤ê°ìÁØºÌ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª
◾️Ayano¡ÊB¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¸¶ºîÌ¡²è¤â¤¿¤¯¤µ¤óÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊPOP¤ÇROCK¤Ê°ì¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¥Ù¡¼¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¤â¥¹¥é¥Ã¥×¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢Í·¤Ó¿´¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡ª¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ë¤â¡¢¤¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥¢¥Ë¥á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
◾️Mimori¡ÊDr¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥«¥Ê¥óÍÍ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Á¥ç¥í¤¤¡×¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¤Î³¨¤âÆâÍÆ¤â¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¥Ô¥å¥¢¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ëÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê1¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥à¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤â¡¢º£¤Þ¤Ç»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤³Ú´ï¤ä¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤ë¥Ó¡¼¥È´¶¤Ç¥«¥Ê¥Á¥ç¥í¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿´¶¤òÉ½¤»¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ªÀ§Èó¥¢¥Ë¥á¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤Þ¤¿Faulieu.¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤ÆÁ´¹ñ7ÅÔ»Ô¤ò¤Þ¤ï¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ãFaulieu. Major 1st TOUR ¡ÈMiX¡É -PHASE01-¡ä¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¡Ö½éÎø¥â¡¼¥á¥ó¥È¡×
ºî»ì¡§Canaco¡¢Kaho¡¿ºî¶Ê¡§Kaho¡¿ÊÔ¶Ê¡§¥µ¥¯¥Þ¥ê¥ç¥¦
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥«¥Ê¥óÍÍ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Á¥ç¥í¤¤¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥«¥Ê¥óÍÍ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Á¥ç¥í¤¤¡Ù
¢§ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX/BS11¤Ë¤Æ2026Ç¯4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë25:00¤è¤êÊüÁ÷
¢§¥¥ã¥¹¥È
¹â·é¥«¥Ê¥ó¡§¸Å²ì°ª
¶¡µ¾ÍÓ»Ê¡§»³²¼À¿°ìÏº
¥¸¥ã¥ó¥Ì¡§ÎëÂå¼ÓµÝ
¥¢¥ß¡§²ÏÀ¥çý´õ
±×¹ÓÃËÉï»Ò¡§¼·À¥ºÌ²Æ
¥ß¥ë¥Á¡¦¥¼¥Ö¥ë¡§ÏÂÀôÉ÷²Ö
¥ß¥¨¥ë¡¦¥¼¥Ö¥ë¡§±óÌî¤Ò¤«¤ë
¥ê¥ê¥à¡¦¥¼¥Ö¥ë¡§ÆîÛê°¦Çµ
¢§¥¹¥¿¥Ã¥Õ
´ÆÆÄ¡§¼¼Ã« Ì÷
½õ´ÆÆÄ¡§¸Þ½½Àîµ×»Ë
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÃÓÅÄÎ×ÂÀÏº
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§³§Àî°¦¹áÍø
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¼ÇÅÄÀé¼Ó
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸ñ¾ÂºÚÆà
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§»°¸¶¿ÌÀ
Èþ½ÑÀßÄê¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥æ¥Ë¡¡¥¥å¡¼¥ó¡¦¥×¥é¥ó¥È
¿§ºÌÀß·×¡§ÂçÀ¾ÊöÂå
3DCG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§µÈÎÉËïÀ®
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÀõÀîÌÐµ±
ÊÔ½¸¡§µÈÉð¾¿Í
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ì¾ÁÒ Ì÷
²»¶Á¸ú²Ì¡§º´Æ£Íý½ï
²»³Ú¡§ËÓ·î¼þÊ¿
²»³ÚÀ©ºî¡§¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¼Æ ¹¨ÏÂ
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ªKAI
¢§¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¿Í´Ö¤Îº²¤ò¶ô¤é¤¦¡¢ÍÅ¤·¤¯Èþ¤·¤¤°Ëâ¤¬¹ßÎ×¡½¡½¡£
Èþ¿©¤Î°Ëâ¡¦¥«¥Ê¥ó¤Ï¡¢¼ã¤¯¤Æ´ÅÈþ¤Êº²¤ò¿©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿Í´Ö³¦¤Î¹â¹»¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¡£
ºÇ½é¤Î¤¤¤±¤Ë¤¨¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì¿Í¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¡¦¶¡µ¾ÍÓ»Ê(¤¤ç¤¦¤®¤è¤¦¤¸)¡£
¡Ö»ä¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ê¤³¤È¤è¡£´¶¼Õ¤·¤Ê¤µ¤¤¡¢²¼ÅùÀ¸Êª¡×
¤È¤³¤í¤¬¡Ä¡Ä
¤Ê¤¼¤«¶¡µ¾¥¯¥ó¤ÈÎø¿Í·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¡ª¡©
¿ôÀéÇ¯À¸¤¤Æ½éÎø¤âÌ¤·Ð¸³¤Î½ã¾ð¤Ê¥«¥Ê¥ó¤Ë¤Ï¡¢ËèÆü¤¬¥É¥¥É¥¤ÎÏ¢Â³¡ª
°ì½ï¤Ëµ¢¤ë¡ª¡©¡¡¼ê¤ò·Ò¤°¡ª¡©¡¡¥Ç¡¼¥È¡ª¡©¡¡½é¡ß¡ß¡ª¡©¡ª¡©¡ª¡©¡ª¡©
¡Ö¤ª¤Î¤ì²¼ÅùÀ¸Êª¤á¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡×
¥Á¥ç¥í¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤°Ëâ¤Î½éÎø¥é¥Ö¥³¥á¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¢ö
¢§Info
¸ø¼°HP¡§https://kanachoro-anime.com
¸ø¼°X¡§@Kanan_Choroi¡¡¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥° #¥«¥Ê¥Á¥ç¥í
https://x.com/Kanan_Choroi
¢£¡ãFaulieu. Major 1st TOUR ¡ÈMiX¡É -PHASE01-¡ä
2026Ç¯
4·î29Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡ËVeats Shibuya (Åìµþ)
5·î10Æü¡ÊÆü¡ËKLUB COUNTER ACTION (ËÌ³¤Æ»)
5·î22Æü¡Ê¶â¡ËMACANA (µÜ¾ë)
5·î30Æü¡ÊÅÚ¡ËYise (¹Åç)
6·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËLIVE HOUSE Queblick (Ê¡²¬)
6·î19Æü¡Ê¶â¡Ëell.SIZE (°¦ÃÎ)
6·î27Æü¡ÊÅÚ¡ËOSAKA MUSE (Âçºå)
¢§¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¤Ô¤¢ÆÃÊÌÀè¹Ô¡§https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b256
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë18:00¡Á1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
¾ÜºÙ¡§https://faulieu.com/information/detail/?id=150&c
