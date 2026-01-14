¤¢¤é¤¿¤Ê¡È¥é¥Ã¥×¥¹¥¿¥¢¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë19ºÐ¤¬¡¢Æ®»Ö°î¤ì¤ë°ìÈ¯»£¤ê¤òÈäÏª¡ª¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¼«Ê¬¤ò½Ð¤»¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡ØTHE FIRST TAKE¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¶¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥Æ¥¤¥¯¡Ë¡Ù¤Ë¡¢ABEMA¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¼¡À¤Âå¥é¥Ã¥ÑーÈ¯·¡¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØRAPSTAR 2025¡Ù¤Ë¤ÆÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Pxrge Trxxxper¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Ñー¥¸¥È¥ëー¥Ñー¡Ë¤¬½éÅÐ¾ì¡£
Pxrge Trxxxper¤Ï¡¢¼å´§19ºÐ¤Ë¤·¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤ÊÇ®ÎÌ¤È¹¶·âÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥·ー¥ó¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¡¢°ñ¾ë¸©½Ð¿È¤Î¥é¥Ã¥Ñー¡£
¤½¤ó¤Ê¡¢¤¢¤é¤¿¤Ê¡È¥é¥Ã¥×¥¹¥¿¥¢¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÈà¤¬¡¢²áµî¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤Î·è°Õ¤ò¹ï¤ó¤À³Ú¶Ê¡ÖREVENGE¡×¤òÈäÏª¡£
¡ØRAPSTAR 2025¡Ù¤Î·è¾¡¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ³Ú¶Ê¤ò¡¢Æ®»Ö¤ä¾ðÇ®¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤ËÉ½¸½¤·¤¿°ìÈ¯»£¤ê¤Ë¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£
¡ØTHE FIRST TAKE¡ÙÂè630²ó¤Ï¡¢1·î14Æü22»þ¤è¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡£
