宇野昌磨さん 本田真凜さんとの一時破局明かす「長く別れている時期がありました」 報道後押しで復縁
フィギュアスケート男子の２大会連続五輪メダリストで、元世界王者の宇野昌磨さん（２８）が１３日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。「アンチからの質問に答えます」と題した動画の中で、交際中の本田真凜さんと一時破局していたことを明かした。
「４年付き合っていた彼氏と別れて、未練しかないです。復縁はあり派ですか？なし派ですか？」との質問で、「これはですね。あり派です」とキッパリ。「私事ですが、本田真凜さんとは一時期、長く別れている時期がありました」と告白。「何年だったか分かりませんが、１月１日に報道がありまして、そちらで、宇野選手と本田真凜選手がお付き合いしているという報道がありました。なれ初めなんですけど、本田真凜さんが『私、彼氏欲しいな』って言ったところに宇野昌磨選手が密に無言で右手を挙げたという報道がありました。こちら全くの嘘でございます」と指摘した上で、「ですが、こちらの報道とても感謝しています。この報道があり、後押しされ復縁するということになった」と説明。「復縁はあり派です」と改めて語った。