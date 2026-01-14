【第15話】 1月14日公開

竹書房は1月14日、ひな姫氏のマンガ「くっ殺せの姫騎士となり、百合娼館で働くことになりました。」第15話を竹コミ！にて公開した。

本作は、政治家秘書の男性が囚われの姫騎士として異世界転生し、源氏名・リリーオンとして百合娼館で働くことになる転生コメディ。第15話では、リリーオンのスキルが発動し、月の天子を虜にすることに成功する。だが、術にかかった月の天子の口からこぼれたのは――。

現在竹コミ！では第14話なども無料で公開されている。

第14話のページ

【あらすじ】

政治家秘書の成瀬蒼士（なるせそうし）は、自動車事故で死の淵に。一方、とある異世界では時を同じくして、囚われの姫騎士・レイナが命を落とそうとしていた。姫の魂だけが助け出され、抜け殻の肉体に召喚された成瀬は必死の命乞い!! 異世界転生、性転換した独身男（38歳）に与えられし運命は――源氏名リリーオンとして、百合娼館で生きることだった!? 百合プレイで成り上がる!! 異世界TS（性転換）転生コメディ開幕!!

(C)ひな姫・竹書房