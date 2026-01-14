È¢º¬±ØÅÁ¤«¤é10Æü¡ÄÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÀÄ³ØÂç¡¦¹õÅÄÄ«Æü¤Î»²²Ã¤Ë´¿´î¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡ª¡×
ÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó
¡¡2·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè74²óÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï13Æü¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¾·ÂÔÁª¼ê¤Ç¤Ï¡¢Âè101²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤òÀ©¤·¤¿ÀÄ³ØÂç¤Î¥¨¡¼¥¹¹õÅÄÄ«Æü¡Ê4Ç¯¡Ë¤äºò½©¤ÎÅìµþÀ¤³¦Î¦¾åÂåÉ½¤ÎµÈÅÄÍ´Ìé(GMO)¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢°ìÈÌ»²²Ã¤â´Þ¤á¤ÆÂ¿»ÎºÑ¡¹¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ªÃã¤Î´Ö¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡È¥·¥ó¡¦»³¤Î¿À¡É¤Î¥Þ¥é¥½¥óÄ©Àï¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¹õÅÄ¤Ï¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¾å¤ê¤Î5¶è¤Ç¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¤¿»þÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×¤È3Ê¬24ÉÃº¹¤Î5°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á¯¤ä¤«¤ËµÕÅ¾¤·¤ÆÁí¹çÍ¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï³ØÀ¸¿·µÏ¿¤Î2»þ´Ö6Ê¬5ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ºòÇ¯¤ÎÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¤âÀÄ³ØÂç¤«¤é¤Ï¡¢8¶è¶è´Ö¾Þ¤Î±ö½ÐæÆÂÀ¡Ê4Ç¯¡Ë¤äÊ¿¾¾µýÍ´¡Ê3Ç¯¡Ë¡¢±§ÅÄÀî½ÖÌð¡Ê4Ç¯¡Ë¤éÈ¢º¬½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ìÈÌ»²²Ã¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£1¶è¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÌµÇ°¤ÎÅöÆüÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¹Ó´¬Êþßæ¡Ê4Ç¯¡Ë¤â½ÐÁö¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ³ØÂç½Ð¿È¤ÇÆüËÜÎòÂå4°Ì2»þ´Ö5Ê¬16ÉÃ¤ò¤â¤ÄµÈÅÄ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢17Ç¯¥í¥ó¥É¥óÀ¤³¦Î¦¾åÂåÉ½¤Î°æ¾åÂç¿Î¡Ê»°É©½Å¹©¡Ë¤äÊ¹Ã«¸¿Í¡Ê¥È¥è¥¿ËÂ¿¥¡Ë¤é¤¬¾·ÂÔÁª¼ê¤È¤·¤Æ½ÐÁö¡£¥«¥Æ¥´¥ê¡¼1¤Ç¤âÅìµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÉþÉôÍ¦ÇÏ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤ä22Ç¯¥ª¥ì¥´¥óÀ¤³¦Î¦¾åÂåÉ½¤ÎÀ±³Ù¡Ê¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¡Ë¤é¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÄ³ØÂç¤òÃæ¿´¤Ë¼ÂÎÏ¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥ê¥¹¥È¤ËX¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥·¥ó¡¦»³¤Î¿À¤ÎÄ¶¤¨¤ë¤Ù¤ÊÉ¤È¤·¤ÆÉÔÂ¤Ê¤·¤Î¼ÂÎÏ¼ÔÂ·¤¤¡ª¡×
¡ÖµÈÅÄÍ´Ìévs¹õÅÄÄ«Æü¤Ï³Ú¤·¤ß¤À¤·¡¢¤½¤³¤ËÂç¿Î¤Ë¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Í¡×
¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡ªÄ«Æü¤¯¤ó¤Ï¾·ÂÔÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×
¡ÖÊÌÂç¤¬ÌÌÇò¤¤¡£¹õÅÄ¤¯¤ó¤¬¸½¾õ¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÇÁö¤ë¤Î¤«¡×
¡Öº£Ç¯¤Ï¡¢ÊÌÂç¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¸«¤ë¿Í¡¢Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Á¡×
¡Ö¾·ÂÔÁª¼ê¤â¥«¥Æ1Áª¼ê¤âÃíÌÜÁª¼ê¤À¤é¤±¤Ç¡Ä¡×
¡Ö¹õÅÄ¤¯¤ó¡¡ÊÌÂç½Ð¤ë¤ó¤«¡¡³Ú¤·¤ß¡×
¡ÖÊ¿¾¾¤¯¤ó¤ËÀª¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤âÃíÌÜ¡×
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð¡¢28Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤È¤Ê¤ë¥Þ¥é¥½¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊMGC¡Ë½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£
