¸Å±à°æÇ«¡¹¡¢À¥ÀîÍÛºÚÇµ¡¢Æ£ÅÄ¤ß¤¢¡¢Ä¹ÉÍ¹Æà¡¢ÌðÌîÅ©¡¢ÀîÅçÍü¡¹²Ö¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè£¸´ü¡Ö¿¶Âµ TEENS Supported by ¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë·ÃÍø¡×¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¿¶ÂµÀìÌçÅ¹¤Î¡Ö¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë·ÃÍø¡×¤¬À®¿Í¼°¤òºÇ¹â¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Çº£Ç¯¤Ç£¸Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼£¶¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤ËÌ¾Á°¤òÏ¢¤Í¤¿¡È¤ê¤ê¤«¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëÀîÅçÍü¡¹²Ö¡£Çò¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë²«¿§¤Ê¤É²Ö¡¹¤¬¿§Á¯¤ä¤«¤Ë»É½«¤µ¤ì¤¿¿¶Âµ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡Ö¤¹¤´¤¯¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×
º£Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò½ñ¤½é¤á¤Ë½ñ¤¤¤¿¡£¡Ö°¦ÕÈ¡×¤ÈÂç¤¤¯½ñ¤¤¤¿ÀîÅçÍü¡¹²Ö¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ç¹â¹»À¸³è¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¤ª»Å»ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç°¦ÕÈ¤Ç¾è¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤¦°ìËç½ñ¤¤¤Æ¤Æ¡×¤È£²ËçÌÜ¤òÈäÏª¡£¡ÖÂç¶â»ý¤Á¡×¤È½ñ¤¤¤¿½ñ¤½é¤á¤òÈäÏª¤·¤Æ¡Öº£Ç¯Âç¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¡ÖÍßÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎMC¤ÏOG¤ÎËÜË¾¤¢¤ä¤«¡¢ÀÐÀîæÆÎë¤¬Ì³¤á¤¿¡£