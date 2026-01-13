2024年に投稿した成人式での服装が賛否を呼んだ、モデルや実業家として活動している藤川らるむ（22）。成人の日に更新したXで、改めてメッセージをつづった。

【映像】“炎上”した藤川らるむのセクシー衣装（複数カット）

身長168cm、股下83cmというスタイルで知られる藤川は、SNSで黒のビキニ姿や露出度が高いワンピースを着て電車に乗る写真など、セクシーな私服姿を投稿し話題となっていた。2024年1月7日に更新したXでは、「成人式は振り袖じゃなくてもいいんだよ」と、胸元が透けたセクシーなインナーが印象的な姿で成人式に参加したことを報告。この投稿に、「お洋服似合っていてめっちゃ可愛い！」「レべチな綺麗さ。成人おめでとう」「振り袖じゃなくていいとは思うけれど、それは無しだと思う」「この服だったら知り合いでも声かけないなー」など、さまざまな意見が寄せられ注目された。

2026年1月12日には、この投稿を引用しつつ「成人式みんな後悔しないよう好きな服きて、好きなことをしな」と呼びかけている。

この投稿にも、「好きな服でOKだよね。このスタイルめっちゃ好き」「常識を壊すスタイル、最高にクールです」といった声や、「好きなことをする前に常識を身につけましょう」「成人してもTPO知らんのか まだ子どもだな」などのコメントもあがっており、再び賛否を呼んでいる。（『ABEMA NEWS』より）