選手権決勝、“聖地”国立、大会史上最多６万142人の大観衆。全てが揃った大舞台で生まれた「人生一番」の衝撃弾【選手権／神村学園】
［高校選手権・決勝］神村学園（鹿児島） ３−０ 鹿島学園（茨城）／１月12日／MUFGスタジアム（国立競技場）
大会史上最多６万142人の大観衆が詰めかけた高校サッカー選手権決勝で、栄冠を手にした神村学園。鹿島学園を３−０で下したその一戦で主役級の輝きを放ったのが、４−３−３システムのアンカーを担った堀ノ口瑛太だ。
０−０で迎えた前半19分、見事なロングフィードから先制点のきっかけを作ると、同39分には右足アウトサイドでコントロールした衝撃弾で今大会初ゴール。勝利に直結する活躍でスポットライトを浴びたのだ。
キックオフ前、“聖地”国立で真剣勝負ができる両チームの選手たちは幸せ者だ--。そんな思いを抱きながら記者席から試合を眺めていた。だから試合後、堀ノ口に尋ねてみた。
「６万人以上の観衆が見守るなか、しかも国立という聖地でゴールを決めた感想は？」
すると、彼は満面の笑顔を見せて応じてくれた。
「人生一番のゴールで、これ以上のものはないと思います」
選手権決勝、国立、６万人超の大観衆--。そのすべてが揃った大舞台で生まれた一撃は、今後の彼のサッカー人生を語るうえで間違いなく“生涯の宝物”になる。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
