【COMIC Y-OURS】 1月13日 オープン

【拡大画像へ】

少年画報社は1月13日、新たなWebマンガサイト「COMIC Y-OURS（ユアーズ）」をオープンした。

「COMIC Y-OURS」は、昨年11月に休刊した「月刊ヤングキングアワーズGH」から移籍した連載作から「ヤングキングアワーズ」本誌掲載作、過去の名作までを無料で読むことができるWebマンガサイト。

現在、「COMIC Y-OURS」では「悪役令嬢転生おじさん」や「宇宙人ムームー」などの連載に加え、「トライガン」及び「トライガン・マキシマム」の復刻連載が行なわれている。また、「ドリフターズ」などの作品も配信予定。

さらに、リリース記念として対象作品を期間限定で無料公開するキャンペーンも実施されており、「同居人がこの世のモンじゃない」や、「テンガ転生」などが全話無料で読むことができる。期間は1月30日まで。

なお、本サイトのマンガビュアーの提供やサイトデザイン、サービス企画、サイト開発などは、はてなが担当した。

□「COMIC Y-OURS（ユアーズ）」のページ