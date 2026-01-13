NASA（アメリカ航空宇宙局）は2026年1月12日付で、新たにポルトガルが「Artemis Accords（アルテミス合意）」に署名したことを発表しました。

Artemis Accordsとは、アメリカ主導の有人月探査計画「Artemis（アルテミス）」を念頭に置いた、広範にわたる宇宙探査・利用の諸原則についての国際的な合意のこと。日本は最初の8か国の1つとして2020年10月に署名しています。

その後も参加国は増え続けていて、2026年1月11日のポルトガル署名で60か国に到達しました。NASAは今後もさらに多くの国が参加するだろうと展望を述べています。

【▲ Artemis Accords（アルテミス合意）の参加60か国の一覧。2026年1月11日時点（Credit: NASA）】

打ち上げ間近！ 半世紀ぶりに月周辺を有人飛行する「Artemis II」ミッション

Artemis計画では2022年11月〜12月にかけて、無人の「Artemis I（アルテミスI）」ミッションが実施されました。

このミッションはNASAの大型ロケット「SLS（スペース・ローンチ・システム）」と新型宇宙船「Orion（オリオン、オライオン）」の無人飛行試験にあたり、月周辺を飛行したOrion宇宙船のクルーカプセルは太平洋上へ無事着水を果たしています。

【▲ 無人のArtemis I（アルテミスI）ミッションで撮影されたOrion宇宙船のセルフィー。地球と月が写っている（Credit: NASA）】

NASAは続いて、Orion宇宙船の有人飛行試験にあたる「Artemis II（アルテミスII）」ミッションの準備を進めています。このミッションでは月着陸こそ行わないものの、1972年12月の「Apollo 17（アポロ17号）」以来およそ半世紀ぶりに、有人で月周辺を飛行する予定です。

クルーはコマンダーを務めるNASAのReid Wiseman宇宙飛行士、パイロットを務めるNASAのVictor Glover宇宙飛行士、ミッションスペシャリストを務めるNASAのChristina Hammock Koch宇宙飛行士、およびCSA（カナダ宇宙庁）のJeremy Hansen宇宙飛行士です。

【▲ Artemis II（アルテミスII）ミッションのクルー。左から：NASAのVictor Glover宇宙飛行士、CSAのJeremy Hansen宇宙飛行士、NASAのChristina Hammock Koch宇宙飛行士、NASAのReid Wiseman宇宙飛行士（Credit: NASA/Frank Michaux）】

4名が搭乗したOrion宇宙船は、月を周回する軌道には入らず、月の裏側に回り込んでからそのまま帰還する軌道を飛行します。ミッションの期間は約10日間の予定です。

Artemis IIミッションの概要については、以下の関連記事もご覧ください。

【▲ Artemis II（アルテミスII）ミッションの概要図（Credit: NASA）】

NASAがアルテミス2ミッションに参加する宇宙飛行士を発表 月周辺の有人飛行は半世紀ぶり（2023年4月4日）

NASAによると、Artemis IIミッションの打ち上げは、早ければアメリカの現地時間で2026年2月6日に実施されます。

また、ケネディ宇宙センターではアメリカの現地時間で2026年1月17日に、Orion宇宙船を搭載したSLSをVAB（ロケット組立棟）から39B射点へと移動させるロールアウトが行われる予定で、その後は1月のうちに打ち上げ本番前のリハーサル（Wet Dress Rehearsal）も行われます。

早ければ1か月後にはミッション実施中のArtemis II、今から楽しみです！

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

関連記事2026年の「Artemis II」で飛行するOrion宇宙船がロケットに搭載 NASA長官代行がSNSで報告NASA「アルテミス2」早ければ2026年2月にも実施へ 半世紀ぶりに月周辺を有人飛行ノルウェーが「アルテミス合意」に署名 55か国目の参加国に参考文献・出典NASA - NASA Welcomes Portugal as 60th Artemis Accords SignatoryNASA - Artemis II