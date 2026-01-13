ONE OK ROCKのTakaが自身のInstagramを更新し、サッカー元日本代表主将の吉田麻也や山根視来らとサッカーを楽しむ動画や集合写真を披露した。

【写真】元日本代表主将の吉田麻也らとサッカーを満喫するワンオクTaka

■Taka「久々にサッカーして楽しかったーありがとう！」

Takaは「あけましておめでとうございます。笑 しばらくゆっくりしてました！」と遅めの新年の挨拶を記し、「久々にサッカーして楽しかったーありがとう！みんな！」とコメント。同時に、豪華な集合ショットを披露した。

写真は、キャップを被ったTakaの傍らに米国メジャーリーグサッカー（MLS）のLA Galaxy（ロサンゼルス・ギャラクシー）所属であり、元日本代表の主将を務めた吉田麻也が並んでいる。さらに後列には、同じくLA Galaxy所属の山根視来が笑顔を見せている。Taka自身もLA Galaxyのユニフォームに身を包み、熱い交流が伝わる1枚だ。この顔ぶれは、アスリートだけにとどまらず、後列の左には以前からTakaと親交の深いアーティスト、Tyler Carter（タイラー・カーター）も姿を見せている。

他に、吉田と山根の名前が記されたロッカールームでの様子（2枚目）やTakaが軽やかにシュートしてゴールネットを揺らし、喜んでいる動画（3枚目）も披露された。

SNSには「スター揃い！」「足はもう完全復活ですね」「Takaが楽しそうで嬉しい」といった声が集まっている。

