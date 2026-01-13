すき家『いくらまぐろたたき丼』1・20から登場 いくらが並盛の3倍『メガいくら丼』は3490円
牛丼チェーン店「すき家」は20日午前9時より、『いくらまぐろたたき丼』を販売する。
【写真】3000円超え…並盛の3倍の量のいくらがのった『メガいくら丼』
同商品は、すき家の人気商品『まぐろたたき丼』に、天然のいくらをぜいたくにのせた一品。濃厚な旨みのいくらと、まろやかな味わいのまぐろたたきを一度に堪能できる。国産米100%のごはんと一緒に頬張ると、2つの具材の旨みが調和した至福の味わいが口いっぱいに広がる。鮮やかな色のいくらが輝く、華やかな見た目も楽しめる。
サイズは並盛、ごはん大盛に加え、大盛のごはんに並盛の倍量のいくらとまぐろたたきをのせた特盛も用意。また、『いくらまぐろたたき丼』のいくらを半量にした『いくらハーフ・まぐろたたき丼』や、いくらだけをシンプルに盛り付けた『いくら丼』、大盛のごはんに並盛の3倍の量のいくらをのせた『メガいくら丼』も同時に販売する。
■商品概要（価格は全て税込）
『いくらまぐろたたき丼』並盛2080円／ごはん大盛2130円／特盛り3090円
『いくらハーフ・まぐろたたき丼』並盛1390円／ごはん大盛1440円
『いくら丼』並盛1580円／ごはん大盛1630円／特盛2590円
『メガいくら丼』3490円
