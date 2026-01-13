『豊臣兄弟！』小一郎と直（白石聖）はその後どうなる？史実ベースで悲劇的末路や二人の子供を考察

「いざ、参ろうぞ！」

小一郎（仲野太賀）のプロポーズを受け入れ、藤吉郎（池松壮亮）と三人で故郷の中村から旅立った直（白石聖）。

身分違いの初恋など実る訳がないと思っていた視聴者の予想を、良い意味で大きく裏切ってくれました。

※前回放送の振り返り・考察

果たして二人はどうなるのか、これまでを振り返りつつ、史実ベースで考察していきたいと思います。

第1回放送「二匹の猿」

小一郎とのひとときを楽しむ直。NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」公式サイトより。🄫NHK

坂井喜左衛門（大倉孝二）の娘として生まれ、小一郎の幼馴染だった直は、身分の格差を感じながらも親しく交流していました。

いさかいを収められたら一文あげる、と賭けごとを楽しんでいた様子が印象に残ります。

野盗の襲撃を受けて拉致されかけるも小一郎＆藤吉郎の機転で救われ、清須へ出稼ぎに行く小一郎を不安げに見守るのでした。

第2回放送「願いの鐘」

縁談が決まり、小一郎に止めてほしかった直。NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」公式サイトより。🄫NHK

出稼ぎから戻ってきた小一郎に安堵するも、少禄（禄が少ない下級武士）の三男坊と縁談が決まってしまいました。

小一郎は本心を押し隠して祝いの言葉を贈りますが、喜べるはずもありません。

果たして祝言の当日、やはり小一郎への想いを断ち切れずに脱走。小一郎に駆け落ちをせがみます。

※野盗からの護衛報酬10文に対し、駆け落ち依頼の報酬として5文を提示していましたが、少なすぎやしないでしょうか。

ここで再び野盗が襲撃、婿殿は真っ先に逃亡して破談となりました。

そして武士となることを志した小一郎のプロポーズを快諾。藤吉郎と三人で旅立ったのです。

史実の直はどんな女性？

思わぬ事態に驚く直と坂井喜左衛門。NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」公式サイトより。🄫NHK

とまぁ、こんな具合でした。のっけから飽きさせない展開が続きますね。

ここまで来て気になるのが、直は実在したのか？実在したら、どんな女性だったのか？ではないでしょうか。

残念ながら、坂井喜左衛門に娘がいたという確かな記録は残っていません。

※坂井孫平次（まごへいじ）という息子の記録はあります。

なので直は創作人物と見るべきですが、絶対に架空の存在とも言い切れません。

例えば系図に残らないような、身分の低い女性との間にもうけた子などは、記録されない可能性もあるからです。

劇中で結婚相手が「少禄の三男坊」と聞いた時、少なからぬ視聴者が「良家の令嬢が、そんな相手と？」と思ったのではないでしょうか。

しかし直が庶子（側室や妾などの子）であれば、それでも上等だったのかも知れません。

結論として、直は「創作である可能性が高いが、もしかしたら存在したかも知れない女性」と言えるでしょう。

悲劇不可避？今後の展開予想

村を焼き払われ、茫然とする小一郎と直。NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」公式サイトより。🄫NHK

さて、第2回にして早くも相思相愛となった小一郎と直。しかしこの早すぎる展開に、視聴者は不安を隠せません。

往々にして初恋は実らないものですし、幸せから絶望のどん底へ突き落とすのは、ドラマを盛り上げるセオリーだからです。

まして創作性の高い直であれば、どんな悲劇が待っているか分かりません。

視聴者のメンタルをこれでもかとえぐって塩を塗りたくるような、鬼脚本の地獄展開が待ち受けていることでしょう。

殺されるのか、事故死か、あるいは自害か……今から覚悟しておいた方がいいかも知れませんね。

小一郎と直の子供は？

小一郎のプロポーズを快諾した直。二人の間に子供は生まれる？NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」公式サイトより。🄫NHK

悲劇的な末路がほぼ確定（勝手に予想）している直ですが、二人の子供が生き続ける可能性も考えられるでしょう。

史実における小一郎の実子は三人。それぞれについて、直が産んだ可能性のありそうな子供を考察します。

羽柴与一郎（木下与一郎）

生年不詳〜天正10年（1582年）ごろ没

母親は正室の慈雲院（役名は慶）と見られるが不確実。彼を直が産んで、彼女の死後に慶（吉岡里帆）が育てる可能性はあり得るかも知れません。

女子（豊臣秀保室）

天正15年（1587）ごろ生〜没年不詳

母親は側室の光秀尼（こうしゅうに。秋篠家息女）と判明しています。直が小一郎と同年代と仮定した場合、年齢差を考えると、彼女を直が産んだとするのはいささか無理があるでしょう。

大善院（おきく）

天正16年（1588年）生〜慶長14年（1609年）没

生母は不明のため、直が産んだとしてもストーリー上の支障はありません。ただし小一郎が天正19年（1591年）に亡くなっているため、最晩年の子となります。

そのため小一郎と同年代であろう直が産むのは、やはり不自然ではないでしょうか。

以上のことから、もし小一郎と直の間に子供がいたとするなら、羽柴与一郎である可能性が考えられます。ただしその場合でも、小一郎より先だってしまいますが……。

終わりに

清州にやってきた小一郎と直。あまりにスムーズな展開で、この後の悲劇を予想する視聴者も……。NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」公式サイトより。🄫NHK

今回は小一郎の幼馴染である直について、その人物像や実在性などを考察してきました。

果たして二人はどんな展開を迎えるのか、戦国乱世に翻弄される悲劇的な末路が予想されますが……心して見届けていきましょう！

