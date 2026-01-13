物価上昇や年金不安が続くなか、「何歳まで、どのように働けるのか」は多くの人にとって切実なテーマとなっている。

高年齢者雇用安定法の改正を背景に、シニア世代の就業環境は大きく変化しつつあり、実際に仕事探しの行動にも明確な変化が表れている。

本調査では、「求人ボックス」における検索データおよび求人データをもとに、 60代・70代の仕事探しの実態、関心の高い職種、急増する検索ワード、そして企業側の求人動向 を多角的に分析した。

そこから浮かび上がったのは、「長く働く」こと自体よりも、 自分の体力や生活に合った形で社会と関わり続けたい という、シニア世代の意識の変化だった。

制度改正を起点に本格化する、シニア雇用の「量」と「選択肢」の拡大

高年齢者雇用安定法の改正により、 2025年4月からシニア雇用を取り巻く環境は大きな転換点を迎えている。

これまで設けられていた経過措置が終了し、企業は 希望する従業員全員に対して、65歳までの雇用機会を確保することが義務化 された。

企業は以下のいずれかの対応を取る必要がある。



定年制の廃止 定年年齢の65歳への引き上げ 希望者全員を対象とした65歳までの継続雇用制度の導入

実際に、求人検索数や掲載求人数のデータからは、60代・70代を対象とした仕事探しが活発化し、企業側も受け皿づくりを進めている実態が確認できる。

制度改正をきっかけに、「いつまで働けるか」から「どんな形で、どんな役割で働けるか」へ。シニア雇用は今、 年齢による区切りを前提としない新しいフェーズ に入りつつある。

シニア世代の仕事検索が2025年に急増──特に「70代」は想定を超える伸び

求人ボックス上で「60代」「70代」に関連するキーワードを含む検索数の推移を調査したところ、2025年に入ってからシニア層の仕事探しが急速に活発化している実態が明らかになった（※1）。

特に顕著なのが「70代」に関する検索動向である。2025年11月の検索指数は 2022年11月比で10.6倍 に達し、過去3年間で最大となった。単なる増加ではなく、2024年後半から続く上昇トレンドが、2025年に入って一段と加速している点が特徴的だ。

一方、「60代」に関する検索数も堅調に増加しており、同期間で 約1.7倍 に拡大している。70代ほど急激ではないものの、60代についても「仕事を探すことが特別ではない選択肢」として定着しつつある様子がうかがえる。

集計・算出方法：「求人ボックス」利用ユーザーが、「求人ボックス」上でシニアに関連するキーワード（60代、70代）で検索した数をもとに算出。（※1）2022年11月の検索回数を1として指標化。

【検索ワード調査】60代・70代に人気の仕事は？

「60代」「70代」と合わせて入力された検索ワードを分析し、人気キーワードをランキング化した（※2）。その結果、両世代ともに「パート」が1位となった一方で、 検索されるキーワードの中身には明確な違い が見られた。

60代は「条件・立場」を重視──働き方を“選び直す”世代

「60代」と一緒に検索されたキーワードの1位は「60代 パート」、2位「60代 女性」、3位「60代 正社員」と続いた。上位には「アルバイト」「派遣」「正社員」など、 雇用形態を指定するワード が多く並んでいる。

この結果からは、60代が

フルタイムか短時間か 正社員か非正規か 自身の属性（女性・男性）に合った職場か

といった “働き方の条件”を慎重に見極めながら仕事を探している 様子がうかがえる。

また、「看護師」「フォークリフト」といった資格・経験を生かせる職種や、「一般事務」「寮完備」など、 身体的負担や生活環境を意識した検索 も目立った。

定年後・再雇用後という節目を経て、「これからどう働くか」を自分の体力や生活スタイルに合わせて再設計する段階にあることが、検索行動から読み取れる。

集計・算出方法：「求人ボックス」利用ユーザーが、2025年1月1日から2025年12月21日の期間に、「求人ボックス」内で仕事探しを行う際に、「60代」と合わせて入力された検索キーワードを抽出。各ランキングは1位の検索回数を100として指数化。

出典元：Adobe Analytics

70代は「具体的な仕事内容」重視──“できる仕事”を探すフェーズへ

「70代」と一緒に検索されたキーワードでは、「70代 パート」「70代 バイト」「70代 女性」が上位を占めた。一方で、4位以降には「清掃」「運転」「マンション管理」「コールセンター」「調理補助」など、 具体的な仕事内容を示すワード が多く並んだ。

60代で多かった「正社員」「派遣」といった雇用形態指定は姿を消し、代わりに



身体的負担が比較的軽い 勤務時間や業務範囲が明確 経験や資格をピンポイントで生かせる

といった特徴を持つ仕事が検索されている。

このことから、70代では「どんな働き方をするか」よりも、 「自分が無理なくできる具体的な仕事は何か」 という視点にシフトしていると考えられる。

また、少数ながら「電気主任技術者」など高度な専門資格もランクインしており、長年のキャリアを生かして働き続けたい層が一定数存在することも示唆される。

集計・算出方法：「求人ボックス」利用ユーザーが、2025年1月1日から2025年12月21日の期間に、「求人ボックス」内で仕事探しを行う際に、「70代」と合わせて入力された検索キーワードを抽出。各ランキングは1位の検索回数を100として指数化。

出典元：Adobe Analytics

【急上昇ワード調査】今年増加した注目の仕事は？

「60代」「70代」と合わせて入力された検索ワードのうち、検索回数が前年同時期と比べて大きく伸びたキーワードを抽出し、急上昇ワードとしてランキング化した。その結果、単に「シニア向けの仕事」を探す段階から、 より具体的で実務に即した条件・役割を意識した検索へと変化している 様子が浮かび上がった。

60代は「長く・無理なく・条件よく」働ける仕事に関心が集中

60代の急上昇ワードで最も伸びたのは「60代以上 定年なし」（5.5倍）だった。次いで2位「 警備 寮完備 60代」、3位「シニアバイト 60代 深夜」と続いた。

「定年なし」という検索ワードから、60代が「次の仕事」を探しているのではなく、 “いつまで働けるか”を最初から重視している ことが推測できる。

また、「寮完備」「深夜」「社会保障完備」などの検索ワードは、



住まいと仕事をセットで確保したい 年金や他収入と両立しやすい時間帯で働きたい

といった、 生活設計と直結した働き方ニーズ が強まっていることが読み取れる。

一方、「経理事務」「行政書士」「准看護師」といった検索ワードも伸びており、60代では 「体力に頼らず、これまでの経験・資格を生かせる仕事」 への関心が高まっている点も特徴的だ。

定年後も働くことが前提となるなかで、60代は「再就職」ではなく、 “第二の就業ステージをどう設計するか” を模索している世代ともいえる。

集計・算出方法：「求人ボックス」利用ユーザーが、2025年1月1日から2025年12月21日の期間に、「求人ボックス」内で仕事探しを行う際に、「60代」と合わせて入力された検索キーワードを抽出。増加率は前年同時期との比較。

70代は「座り仕事・待機型」で、役割が明確な仕事が急伸

70代の急上昇ワードで最も伸びたのは「70代 介護補助 見守り」「70代 防災センター要員」で、いずれも検索数が50倍以上と突出しており、注目度の高さが際立っている。

これらの仕事は



専門資格が不要、または補助的な立場で従事できる 業務内容や責任範囲が明確 防災・見守り・管理といった社会的意義が分かりやすい

といった特徴がある。

また、「羽田空港」「マンション管理」「清掃」「調理補助」など、 勤務地や業務内容 を具体的に指定する検索ワードが多い。

70代は、 体力的に無理なく働けること 、そして 社会とつながり、役割を持ち続けられること が仕事選びの重要な軸になっていると考えられる。

集計・算出方法：「求人ボックス」利用ユーザーが、2025年1月1日から2025年12月21日の期間に、「求人ボックス」内で仕事探しを行う際に、「70代」と合わせて入力された検索キーワードを抽出。増加率は前年同時期との比較。

シニア世代に向けた求人動向

検索行動の活発化と並行して、企業側の採用姿勢にも明確な変化が見られる。

「求人ボックス」に掲載された求人数の推移を調査したところ、60代・70代いずれも、今年7月以降に求人が増加傾向へ転じていることが確認された。11月は全体的な求人トレンドに沿ってやや減少したものの、水準としては前年を上回っており、シニア人材への需要は底堅く推移している。

60代向け求人は「量・選択肢ともに最大規模」

「60代」を対象とした求人の平均掲載数は 約540万件 と、シニア向け求人市場の中核を担う規模となっている。平均時給は 1,125円 で、 今年の全国最低賃金の加重平均額（1,121円、前年差＋66円）を上回る水準 となった。

また、「60代 正社員」の平均求人数は 約395万件 、平均月給は 27.5万円 となっており、非正規に限らず正社員としての就業機会も豊富だ。

70代向け求人も拡大──“限定的な役割”でも賃金水準は確保

「70代」を対象とした求人の平均掲載数は 約90万件 と、60代より規模は小さいものの、こちらも7月以降に増加傾向が確認された。平均時給は 1,152円 で、最低賃金の全国加重平均を明確に上回っている。

賃金水準が維持されている点からは、 「短時間・軽負荷＝低賃金」という従来の図式が崩れつつある ことが読み取れる。

60代・70代は、自分の体力や生活に合った仕事探しが進む

今回の調査から、シニア世代の仕事探しは「延長就労」から「選び直し」の段階へと進んでいることが明らかになった。

60代では雇用条件や働き方の柔軟性を重視する傾向が強く、70代では体力的負担が少なく、役割や責任が明確で、社会とのつながりを実感できる仕事への関心が急速に高まっている。

一方、企業側でもシニア向け求人数は増加基調にあり、平均時給は全国最低賃金の引き上げ水準と同等、あるいはそれを上回る水準で推移している。これは、シニア人材が「補助的な存在」ではなく、 現場を支える重要な労働力として再評価され始めている ことの表れといえる。

今後、シニア雇用の鍵となるのは、年齢ではなく「役割」「働きやすさ」「続けやすさ」を前提とした仕事設計だ。

制度改正を追い風に、働く側と雇う側の双方が納得できる選択肢をいかに広げていけるかが、超高齢社会における持続的な雇用環境づくりの分岐点となるだろう。

＞求人ボックス「 ミドル・シニア（中高年）歓迎求人特集」