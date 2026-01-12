¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Ç¤â¤Ä¤¤¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤¿°ÛÃ¼»ù¡¡Ì¾¼ê¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤Æ°úÂà¥ì¡¼¥¹¤Ç´ñÀ×¤ÎÂ×´§¤ò¿ë¤²¤¿¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥É
¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Î¶¥ÇÏ³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¶¥ÁöÇÏ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿°éÀ®¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¡ÊCygames¡Ë¡£2021Ç¯¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÈÁ°¸å¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤äÌ¡²èÏ¢ºÜ¤â¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾ÇÏ¤¿¤Á¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Âè29²ó¤Ï¡¢Ê¿À®¶þ»Ø¤Î¸ÄÀÇÉ¥¥ã¥é¤Ç¤¢¤ê¡¢¹á¹Á¤Ç·Þ¤¨¤¿°úÂà¥ì¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ·àÅª¤Ê£Çµ½éÀ©ÇÆ¤ò·è¤á¤¿¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥É¤ÎÁö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
°úÂà¥ì¡¼¥¹¤Î¹á¹Á¥ô¥¡¡¼¥º¤ÇÇ°´ê¤Î£Ç£É¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥É¡¡photo by Sankei Visual
¡¡2025Ç¯12·î21Æü¡¢¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Î¿·¤¿¤Ê°éÀ®¥¦¥ÞÌ¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥É¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎCM¤ÇÆÍÇ¡È¯É½¤µ¤ì¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¦¥ÞÌ¼¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¶¥ÁöÇÏ¡¦¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥É¤Ï¡¢¸ÄÀÇÉ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤¿£±Æ¬¤À¡£¤È¤ê¤ï¤±ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§Åª¤ÊÀïÀÓ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤Ï1996Ç¯¡¢£²ºÐ¡ÊÅö»þ¤ÎÉ½µ¤Ç¤Ï£³ºÐ¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢£·ºÐ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë50Àï¤â¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë½ÐÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢£Çµ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤Ï20²ó¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¡¢£²Ãå£´²ó¡¢£³Ãå£²²ó¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤Û¤«¡¢£´¡¢£µÃå¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢´Î¿´¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¡Ö¥·¥ë¥Ð¡¼¡õ¥Ö¥í¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿À®ÀÓ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¿¿ÌÌÌÜ¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿Áö¤ë"Á±Àï¥Þ¥ó"¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥É¤Ï¤à¤·¤í¤½¤ÎµÕ¡£µ¤À¤¬¹Ó¤¯¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç¤âÂ¾ÇÏ¤Ë³ú¤ß¤Ä¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶¸µ¤¤Î°ìÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Í×°ø¤È¤¹¤ëÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤â¤¢¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬³ú¤ß¹ç¤Ã¤¿»þ¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤Ï²áµî¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð2001Ç¯£³·î¡££·ºÐ½Õ¤ËÄ©¤ó¤À³¤³°¤Î£Ç¶¥É¥Ð¥¤¥·¡¼¥Þ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊUAE¡¿¼Ç2400£í¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Åö»þÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤¿ÃÏ¸µUAE¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤òÁê¼ê¤ËÂç¶âÀ±¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯£Çµ¤ò¾¡¤Æ¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÏÈë¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¸ÄÀÇÉ¤Î"Ç°´ê"¤¬³ð¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£·ºÐ¤Î12·î¡£°úÂà¥ì¡¼¥¹¤È¤·¤Æ½ÐÁö¤·¤¿£Çµ¹á¹Á¥ô¥¡¡¼¥º¡Ê¹á¹Á¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤â³¤³°¤ÎÉñÂæ¤ÇÀ¤³¦¤Î¶¯¹ë¤òÁê¼ê¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼Í»ß¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡14Æ¬Î©¤Æ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤³¤Î°ìÀï¡£¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥É¤Ï¡¢ÃæÃÄ¤«¤é¤ä¤ä¸åÊý¤Î10ÈÖ¼ê¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÇÏ¾å¤Ë¤Ï¡¢¥É¥Ð¥¤¤Ç¤â¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤ÀÉðËµ³¼ê¤¬¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï£³¥³¡¼¥Ê¡¼¤¹¤®¡££²ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿³°¹ñÇÏ¤Î¥¨¥¯¥é¡¼¥ë¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÂ¾ÇÏ¤ò°ú¤Î¥¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ÎÇÏ¤Î°È¾å¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦ÅªÌ¾¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥é¥ó¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥Ç¥Ã¥È¡¼¥êµ³¼ê¡£ºö»Î¤¬°Õ³°¤Ê¥í¥ó¥°¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ä¾Àþ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥¨¥¯¥é¡¼¥ë¤Ï£²ÈÖ¼ê°Ê²¼¤ò£³ÇÏ¿È°Ê¾å°ú¤Î¥¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥É¤ÏÃæÃÄ¤Î¤Þ¤Þ¡£Ä¾ÀþÆþ¸ý¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯Éðµ³¼ê¤¬¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¡¢£´¡¢£µÈÖ¼ê¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÀèÆ¬¤È¤Îº¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¸«ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤â£·¡¢£¸ÇÏ¿È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê300£í¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥É¤Ï£²ÈÖ¼ê¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢Á°¤Î¥¨¥¯¥é¡¼¥ë¤òÄÉ¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ£²Æ¬¤Î´Ö¤Ë¤Ï£µÇÏ¿È¶á¤¤º¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎµÓ¿§¤Ï¿ê¤¨¤Ê¤¤¡£ÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÎËöµÓ¤¬¶Ã°ÛÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤Î¤Á¤ËÉðµ³¼ê¤¬¡Ö±©¤¬À¸¤¨¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥É¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤²ÃÂ®¤Ç¥¨¥¯¥é¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¡£ÅÓÃæ¤ÇÆâÂ¦¤Ë¥è¥ì¤ë¤Ê¤É¡¢µ¤Æñ¤·¤¤ÌÌ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤â¤¦°ìÅÙÂÎÀª¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥´¡¼¥ëÁ°¡¢¥¥ã¥ê¥¢50Àï¤Î»×¤¤¤ò¶Å½Ì¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò°ìµ¤¤Ë¤«¤ï¤·¤¿¡£±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¥¹¥í¡¼±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥¢¥¿¥Þº¹¤À¤±Á°¤Ë½Ð¤¿¤È¤³¤í¤¬¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾¡Íø¤ò¤â¤Ã¤Æ°úÂà¤·¤¿¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥É¤Ï¡¢¼ï²´ÇÏ¤È¤·¤ÆÂè£²¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£É¬¤º¤·¤â¡Ö´üÂÔ¤¬¹â¤¤¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍ½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¤ä¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥×¡¢¥Õ¥§¥Î¡¼¥á¥Î¤ä¥É¥ê¡¼¥à¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î³èÌöÇÏ¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Éã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â"°Õ³°À"¤ËÉÙ¤ó¤ÀÇÏ¤À¤Ã¤¿¡£