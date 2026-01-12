100均でこのレベルが買えるとは！「専門店も横転するコスパ！」「安っぽくないって奇跡だよ」

特別な場所へ遊びに行くときや、休日だけ簡単にネイルを楽しみたい！そんなときに便利なネイルチップですが、実はセリアでも購入できちゃうんです。110円（税込）とお安いのですが、チープさがなく、本格マグネット風ネイルを楽しめちゃいます♪専門店も驚きのコスパなので、ぜひチェックしてみてくださいね。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ネイルチップ マグネットデザイン 12P ホワイト

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：

細幅 最大サイズ 縦27×横13mm／最小サイズ 縦20×横8mm

太幅 最大サイズ 縦27×横14mm／最小サイズ 縦21×横8mm

入数：12枚（全6サイズ×各2枚）

販売ショップ：セリア

JANコード：4968583260272

100円でマグネット風ネイルが楽しめる？！

今回はセリアのネイルグッズ売り場で見つけた『ネイルチップ マグネットデザイン 12P ホワイト』をご紹介！

お値段はなんと110円（税込）で12枚入り。この値段でネイルが楽しめるとは驚きです。

パッケージには太幅と記載されていましたが、チップのサイズが大きいようです。

チップの裏側記載されていたサイズを確認すると、0、2、4、5、6、8号でした。

普段はLサイズのネイルチップセットを使っている筆者には、ぴったりなサイズ感でした。

セリアの優秀すぎるネイルチップに感動！

ネイルチップはバリがあるものもあったので、先端はやするのがおすすめ。またカーブが強めなので、平爪さんだとややきつく感じるかもしれません。

実際に使ってみるとこんな感じ。1セット110円（税込）でマグネット風ネイルが楽しめるとは、さすがセリアです。

100均をはじめとするプチプラなネイルチップは、シンプルなワンカラーが多いので、これはうれしいですね！

またネイルチップ自体は厚みがあって、透け感があまりなく、チープさもありませんでしたよ。

今回はセリアの『ネイルチップ マグネットデザイン 12P ホワイト』をご紹介しました。お出かけする日や休日にネイルを手軽に楽しみたいという方におすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。