¡ãÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ä¡þ½éÆü¡þ11Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Û°ÂÀÄ¶Ó¤Î¡Ö±§ÎÉ¤¬°ìÈÖ·ù¤¬¤ë¡×¹¶¤áÊý
¡¡¿·Âç´Ø¤Î°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤¬¡¢Á°Æ¬ÆóËçÌÜ¡¦±§ÎÉ¡ÊÌÚÀ¥¡Ë¤ò´ó¤êÅÝ¤·¤Æ·âÇË¡£¿·Âç´Ø¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿½éÆü¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¼èÁÈ¤ò¼õ¤±¡¢²òÀâ¤Î¸µ²£¹Ë¡¦¼ãÇµ²Ö¤Î²ÖÅÄ¸×¾å»á¤Ï¡Ö±§ÎÉ¤¬°ìÈÖ·ù¤¬¤ë¤³¤È¡×¡Ö¤¹¤°²£¹Ë¤Ç¤¹¤è¡×¤È°ÂÀÄ¶Ó¤Î¡ÈÀ¨¤µ¡É¤òÎÏÀâ¤·¤¿¡£°ìÂÎ¡¢¤É¤ó¤Ê¼èÁÈ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
¡¡2025Ç¯¤Î½½°ì·î¾ì½ê¡Ê¶å½£¾ì½ê¡Ë¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°ÂÀÄ¶Ó¡£º£¾ì½ê¤«¤é¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿ÈÎÏ»Î¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÂç´Ø¤ÎºÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤ÇÄã¤¯Åö¤¿¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤ò°ìµ¤¤Ë²¡¤·½Ð¤¹ÁêËÐ¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½é¾ì½ê¤Î½éÆü¤â°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¤Þ¤µ¤ËÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÁêËÐ¤Ç±§ÎÉ¤ò·âÇË¤·¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤éÄã¤¯±Ô¤¯Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿°ÂÀÄ¶Ó¡£°ìÊý¤Î±§ÎÉ¤âÄã¤¤»ÑÀª¤Ç¹¶¤á¤Æ¤¯¤ë¡£¤·¤«¤·°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¸å¤í¤Ë²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÆÍ¤²¡¤·¤Ç±þÀï¤·¡¢ÂÎ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤ËÁ°¤Ø¤È½Ð¤Æ¤¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ´ó¤êÅÝ¤·¤Ç±§ÎÉ¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡¹¶¤áÂ³¤±¤¿°ÂÀÄ¶Ó¤Î¶¯¤µ¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¼èÁÈ¤ò¼õ¤±¡¢²ÖÅÄ»á¤Ï¡ÖÅö¤¿¤ë³ÑÅÙ¤¬ÎÉ¤¤¡£±§ÎÉ¤¬°ìÈÖ·ù¤¬¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡£¶¯¤¤¤è¤Í¡×¤È¾Þ»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¼Â¶·¤ÎÀ¶ÌîÌÐ¼ù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î³ÑÅÙ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎ©¤Á¹ç¤¤Ä¾¸å¤Î°ÂÀÄ¶Ó¤Î¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¤È¡¢²ÖÅÄ»á¤Ï¡Ö¤¦¤ó¡£±§ÎÉ¤Ï¤³¤ì¤¸¤ã¡Ê°ÂÀÄ¶Ó¤ò¡ËÍî¤È¤»¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡£¡Ê°ìÊý¤Î°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÊø¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢º¹¤·¤¿¤é¹ø¤òÍî¤È¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ»½Ñ¤òºÇ¶á¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Èà¤Ï½ÐÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éÂç´Ø¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È°ÂÀÄ¶Ó¤Î¶¯¤µ¤òÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²ÖÅÄ»á¤¬¡Ö¡Ê°ÂÀÄ¶Ó¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡Ë´ðËÜ¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ã±½ã¤Ê¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ÆÍ¤ÃÄ¥¤ê¤âÎÉ¤¤¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢À¶Ìî¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡¢¤â¤¦ÂçÀä»¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç²ÖÅÄ»á¤Ï¡ÖËÍ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢Àè¾ì½êÉé¤±¤¿¿Í¤ò¤É¤¦¹îÉþ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤¬¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤Î²ÝÂê¡£¤½¤ì¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤é¤¹¤°²£¹Ë¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤Ï¾®·ë¡¦¼ã¸µ½Õ¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤Ï´ó¤êÅÝ¤·¡¢²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤ÏÁ°Æ¬É®Æ¬¡¦°ì»³ËÜ¡ÊÊü¶ð¡Ë¤ò²¡¤·½Ð¤·¡¢Âç´Ø¡¦¶×Ý¯¡Êº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤ÏÁ°Æ¬É®Æ¬¡¦µÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Ç²¼¤·¤¿¡£¾å°Ì¿Ø¤¬Êø¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢½é¾ì½ê¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë