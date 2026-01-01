¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬ 25/26 Âè16Àá ¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç vs ¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯ »î¹ç·ë²Ì
¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬ 25/26¤ÎÂè16Àá ¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤È¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Î»î¹ç¤¬¡¢1·î11Æü23:30¤Ë¥Ü¥ë¥·¥¢¡¦¥Ñ¥ë¥¯¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤Ï¥Ï¥ê¥¹¡¦¥¿¥Ð¥³¥Ó¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¡¢¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥Î¥¤¥Ï¥¦¥¹¡ÊMF¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥ª¥Î¥é¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ï¥á¥ë¥È¡¦¥±¥ß¥åー¥ë¡ÊMF¡Ë¡¢¥¢¥ì¥¯¥·¡¦¥¯¥íー¥É¥âー¥ê¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥êー¥Àー¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÄ®Ìî ½¤ÅÍ¡ÊFW¡Ë¡¢¹â°æ ¹¬Âç¡ÊDF¡Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»î¹ç³«»ÏÁá¡¹¤Î8Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤Î¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥¹¥«¥êー¡ÊDF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤¬ÀèÀ©¡£
¤µ¤é¤Ë20Ê¬¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¥£¥¯¥¹¡ÊDF¡Ë¤¬PK¤Ç2-0¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë36Ê¬¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥ë¥«¡¦¥Í¥Ã¥Ä¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ï¥ê¥¹¡¦¥¿¥Ð¥³¥Ó¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç3-0¡£3ÅÀº¹¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£3-0¤È¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤éÁª¼ê¸òÂå¡£¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥êー¥Àー¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥¨¥µ¥ó¥É¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
61Ê¬¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥ª¥Î¥é¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ï¥ê¥¹¡¦¥¿¥Ð¥³¥Ó¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤Ç4-0¡£4ÅÀº¹¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤¬4-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÄ®Ìî ½¤ÅÍ¡ÊFW¡Ë¤Ï72Ê¬¤«¤é¸òÂå¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£¹â°æ ¹¬Âç¡ÊDF¡Ë¤Ï72Ê¬¤«¤é¸òÂå¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£
