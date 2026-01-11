¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â±ïµ¯ÎÉ¤¹¤®¤ëà¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ªá¤Ë¥Í¥Ã¥È¶Ã¤¬¤¯¡¡¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¸½¾Ý¡©¡ª¡×¡Ö²¿¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ...¡×
¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ë±ïµ¯¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡Ä¡ª¡¡·ã¥ì¥¢»Ñ¤Î¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª
2026Ç¯1·î1Æü¡¢µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@Kyoto_Aquarium¡Ë¤¬¿·Ç¯¤Î°§»¢¤òÅº¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡¢¤½¤Î1É¤¡£
Æ¬¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤È......¤Ê¤ó¤À¤«Æ©ÌÀ¤Ê"À¹¤ê¾å¤¬¤ê"¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÀèÃ¼Éô¤Ë¤Ï¾®¤µ¤ÊË¢¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ......¡£
¡Ö¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¤ÎÈé¤ÎÃæ¤Ë¶õµ¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ
ÉÙ»Î»³¤Î¤è¤¦¡ª¡©
¤Ê¤ó¤À¤«¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡Å¡ª¡×¡ÊµþÅÔ¿åÂ²´Û¤ÎÅê¹Æ¤è¤ê¡Ë
¤½¡¢¤½¤¦¤À¡ª¡¡¤³¤Î·Á¡¢¤¿¤·¤«¤ËÉÙ»Î»³¤À¡Á¡ª
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï7Æü¡¢¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¤ÎÆ¬¾å¤Ë½Ð¸½¤·¤¿¡ÖÉÙ»Î»³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µþÅÔ¿åÂ²´Û¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
±¿¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Å¸¼¨»ô°é¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¶Ü¥±ÌîÍ§ºÈ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ç2012Ç¯¤«¤é»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥¹¤Î¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¡£
´ÛÆâ¤Ç1Æ¬¤À¤±Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖºßÍè¼ï¡×¤Î¸ÄÂÎ¤Ç¡¢¿äÄêÇ¯Îð¤Ï20ºÐ°Ê¾å¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºßÍè¼ï¤Ï¡Ø¹ñ¤ÎÆÃÊÌÅ·Á³µÇ°Êª¡Ù¤Ç¡¢¸½ºß¥Á¥å¥¦¥´¥¯¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¤ä¸ò»¨¸ÄÂÎ¤¬Áý¤¨¡¢ÀäÌÇ¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤â¾¯¤·¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¡¢Å¸¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¶Ü¥±Ìî¤µ¤ó¡Ë
Æ¬¤Ë"ÉÙ»Î»³"¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯3·î24Æü¡£³«´Û½àÈ÷¤ÎºÝ¤Ë·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤ËÈ¯¸«¤·¡¢»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÉÙ»Î»³¤òÀ¸¤ó¤ÀÇö¤¤Ëì¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃ¦ÈéÈé¡×¡£
¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¤ÏÇÙ¸ÆµÛ¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÈéÉæ¸ÆµÛ¤â¹Ô¤¦¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¿·Á¯¤Ê¶õµ¤¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢ÂÎÉ½¤ò¥¥ì¥¤¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤ËÃ¦Èé¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
¡Ö¸Å¤¤Èé¤ÏÀÐ¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë»¤¤ê¤Ä¤±¤¿¤ê¼«¿È¤Ç°û¤ß¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤ÆÇí¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¾¯¤·Éâ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¸Å¤¤Èé¤Î²¼¤ËÅÇ¤½Ð¤·¤¿¶õµ¤¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤ÇÎ¯¤Þ¤ê¡¢¸«»ö¤ÊÉÙ»Î»³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Â¤Î·Á¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÃ¦¤¤¤ÀÈé¤Ï»þ¡¹¸«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»³·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤¿¤Î¤Ç¡¢¸«»ö¤Ê»³¤Ã¤×¤ê¤Ë»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¶Ü¥±Ìî¤µ¤ó¡Ë
¶öÁ³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿à¥Õ¥¸¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ªá¤Î»Ñ¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¸½¾Ý¡©¡ª¡©¡ª¡×
¡Ö²¿¤Ç...?(¢¨¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾×·â¤¹¤®¤Æº¤ÏÇ)¡×
¡Ö²¿¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«Á´Á³¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡ª¡×
¡Ö±ïµ¯¤¤¤¤¡×
¡Ö¤³¤ê¤ã¿·Ç¯Áá¡¹¤á¤Ç¤¿¤¤¡×
¡Ö¾®¤µ¤Ê²¦´§¤È¥Ù¡¼¥ë¤Ë¤â¸«¤¨¤Æ²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿È¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶Ü¥±Ìî¤µ¤ó¤Ï
¡Ö¤³¤Î¤É¤Ã¤·¤ê¤·¤¿ÉÙ»Î»³¤ò¸«¤¿³§¤µ¤ó¤Î°ìÇ¯¤¬ÎÉ¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ºßÍè¼ï¤Ï¸½ºß¤âÅ¸¼¨Ãæ¤Î¸ÄÂÎ¤Ê¤Î¤Ç¡¢±¿¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ã¦Èé»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£À§Èó¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¤¤ËµþÅÔ¿åÂ²´Û¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£