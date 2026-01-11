この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【VIVANT】第1話ドラマ考察 全話完全解説！伏線回収 結末最終回予想」と題した動画を公開。2023年に大きな話題を呼んだドラマ『VIVANT』の第1話を振り返り、壮大な物語の始まりとなった誤送金事件と、そこに隠された謎を解説した。



物語は、丸菱商事の乃木憂助（堺雅人）が、バルカ共和国のインフラ会社GFL社への契約金送金で、本来1000万ドルのところを誤って1億ドルを送金してしまう場面から始まる。差額の9000万ドル（日本円で約130億円）を回収するため、乃木はバルカ共和国へ飛ぶ。しかし、GFL社の代表アリは返金を拒否。乃木はCIAに勤める友人サムの協力を得て金の流れを追うと、その金がダイヤに替えられ、危険人物ザイールの手に渡ったことを突き止める。



動画では、この事件の裏で明らかになる乃木の特異な側面に焦点を当てる。普段はおどおどしている乃木だが、追い詰められると「F」と名乗る別人格が現れる。この「F」は非常に強気で好戦的であり、常人離れした能力を発揮する。解説では、この二面性が物語全体の大きな謎の一つであると指摘している。



さらに、乃木がザイールと対峙した際、ザイールは「お前がヴィヴァンか？」という謎の言葉を残して自爆する。この「ヴィヴァン」という言葉が何を意味するのか、そしてなぜザイールが乃木をそう呼んだのかが、第1話で提示される最大の謎である。



その後、乃木は爆破犯として現地警察に追われる身となるが、警視庁公安部の刑事・野崎守（阿部寛）や日本人医師・柚木薫（二階堂ふみ）らと共に、壮絶な逃走劇を繰り広げる。第1話は、単なる誤送金事件の顛末を描くだけでなく、主人公の隠された正体や国際的なテロ組織の影、そして「ヴィヴァン」の謎など、数多くの伏線を散りばめた壮大な物語の序章となっている。