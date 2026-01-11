私立恵比寿中学、約1年ぶりに16thシングル「えび♡バディLOVE」発売！Kアリーナ横浜公演にて初披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

私立恵比寿中学が、約1年ぶりとなる16th Single「えび♡バディLOVE」を4月22日に発売することが発表された。

■結成15周年の節目の一年を経てリリースされる最新シングルは全3形態で発売！

2025年に結成15周年を迎え、さいたまスーパーアリーナで開催したワンマン公演では、グループ史上最多となる動員を記録。節目の一年を経てリリースされる本作は、グループにとって約1年ぶりとなるシングル作品となる。

本作には、新曲「えび♡バディLOVE」に加え、カップリングとしてもう1曲の新曲を収録予定。なお、リード曲「えび♡バディLOVE」は、1月12日に開催されるKアリーナ横浜公演にて初披露予定となっている。

シングルは「えび♡バディLOVE」のMVおよびメイキング映像を収録した初回生産限定盤A、えびちゅう夏の恒例野外ライブ「FAMIEN 2025」のライブ音源を収録した初回生産限定盤B、初回仕様通常盤の全3形態。

約1年ぶりのシングルリリース、そして新曲初披露を控えた私立恵比寿中学の最新動向に注目していきたい。

■リリース情報

2026.04.22 ON SALE

SINGLE「えび♡バディLOVE」

■ライブ情報

『私立恵比寿中学 新春大学芸会2026 ～SEIJIN CHUGAKUSEI GT～』

01/12(月・祝)神奈川・Kアリーナ横浜

真山りか 生誕ソロライブ「まやまにあ-Level.10-」

01/27(火)神奈川・KT Zepp Yokohama

