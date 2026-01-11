体が芯から温まる。調理が手軽な冬グルメ7選【あったかギア＆グルメ最前線】

【あったかギア＆グルメ最前線】

一気に冬到来。そこで寒さに負けず快適に過ごすために必要な“あったかギア＆グルメ”を、「家電・日用品」「ファッション」「冬グルメ」の3パートに分けてご紹介。これで冬準備は万全だ。

＊ ＊ ＊

＜Part 3＞

冬グルメ

自宅や職場で心も体もしっかり温まる冬グルメを紹介。ポイントは調理の手軽さ。年始で忙しくても簡単に調理ができたり、すぐ食べたりできる商品をセレクト。紹介してきた家電や日用品、衣類を使ってこれを味わえば、今冬の寒さ対策はもう完璧だ。

1. 温素材で芯からぽっと温まり、ぽかぽかが続く

キッコーマン食品

「芯からぽっと 参鶏湯」（214円）

「芯からぽっと 麻辣火鍋」（214円）

「芯からぽっと 生姜みぞれ鍋」（214円）

鍋に求められる「温まりたい」ことに注目した“芯からぽっと温まり、ぽかぽかが続く”鍋つゆ。少ない具材で作れて家庭で再現するのが難しい味を楽しめるところも特徴です（キッコーマン コーポレートコミュニケーション部 報道グループ 五味義幸さん）

今年新発売の濃縮タイプ鍋つゆ。鶏の旨みと生姜が効いた参鶏湯、痺れる辛さにハマる麻辣火鍋、出汁や素材の香り・甘みを感じる生姜みぞれの3種類。それぞれさまざまな温素材を使用しており、食べれば芯からぽっと温まり、ぽかぽかが続く。

2. にんにくガツン！ 塩ベースの濃厚鍋

カルディコーヒーファーム

「オリジナル 仰天スタミナ にんにく鍋の素」（298円）

ガツンとくるパンチのある味の鍋を欲している読者にはコレ。お肉と野菜をたっぷり入れてがっつきましょう。シメはもちろんラーメンで！（GoodsPress編集部）

にんにく好きにはたまらない、ガッツリ塩系スタミナ鍋の素。希釈タイプのスープとは別に付属する調味油を入れるとにんにく感マシマシ。豚バラ肉、キャベツ、もやしがあればOKなので調理も簡単だ。

3. 地域で異なる豚汁の味。温まりながら食べ比べ

AKOMEYA TOKYO

「アコメヤの豚汁（北海道仕立・関東仕立・関西仕立・九州仕立）」（各320円）

地域ごとの特徴が色濃くて個性豊かな豚汁を揃えました。フリーズドライ製法なのでお湯を注ぐだけで簡単にお召し上がりいただけ、これからの寒い季節にほっと温まる一品です（AKOMEYA TOKYO ブランドマーケティング部 マーケティング課 郄木絵里奈さん）

豚汁の地域性に着目し、それぞれの地域や家庭で親しまれている味わいを表現。北海道仕立にはコーン入り、九州仕立には黒豚入りなど、地域ごとに異なる豚汁を楽しめるので、食べ比べてお気に入りを見つけたい。

4. 冬のパーティで喜ばれる大皿のミートグラタン

無印良品

「ミートグラタンの素（牛肉のボロネーゼとホワイトソース）」（690円）

イタリアのラザニアの作り方をお手本にした大皿料理。パスタをスライスしたじゃがいもに変えたり、チーズを加えたりするのもおすすめ。年末年始のパーティーにもぜひ（良品計画 広報課 関根純子さん）

牛肉と香味野菜の旨みが特長のボロネーゼと、バターをきかせたホワイトソースのセット。パスタを用意すれば簡単にミートグラタンを作れる。パスタは無印良品の「小麦の旨みひきたつ リガトーニ」などが好相性。

5. 冬も手軽に免疫ケア。ホット飲料初のプラズマ乳酸菌入り

キリンビバレッジ

「キリン 蜂蜜レモン香る ホット生姜」（165円）

からだがほっと温まるような、やさしい味わいが特徴です。冬は体調への不安を感じやすい季節。ホット飲料で手軽に免疫ケアすることをおすすめいたします（キリンホールディングス 広報担当者）

免疫機能の維持をサポートする「プラズマ乳酸菌」を1000億個配合した初のホット飲料。生姜エキスに加え、蜂蜜とレモンの香りで飲みやすく仕上がっており、温まりながら免疫ケアができる。

6. 自宅や職場でチンするだけ。すぐ温まれる冷凍うどん

ファミマルKITCHEN

「だしと玉子のやさしい味わい 玉子あんかけうどん」（397円）

昆布、さば、やきあごの3種のだしと、かつおといりこの旨みを加えたやさしい味わいのつゆに、ふんわりとした玉子を加えた、寒い季節にぴったりのあんかけうどんです（商品本部 デリカ食品部 日配・青果・冷凍食品グループ マネジャー 久野康之さん）

冷凍庫にストックしておけばいつでも手軽にお腹を満たせて体が温まる冷凍うどん。ネギやかまぼこなどのトッピングを載せたり、おむすびを用意したりするのもおすすめ。トレー付きなので職場のランチでもOK。

7. ビストロで味わう旨みと温もりを自宅で手軽に

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

「じっくりコトコト BISTRO 仕立て デミグラススープ」（248円）

パイ具材や濃厚なスープが美味しいと好評です。特にパイ具材は、「スープの中でも想像以上にサクサク食感が長く続く」といった驚きの声もいただいております！（マーケティング本部 ブランドマネジメント部 市原晴実さん）

おなじみ「じっくりコトコト」シリーズの新作は、素材の旨味が溶け込んだ濃厚デミグラススープ。バターが香る（※）サクサク食感のパイも特徴的で、ビストロで丁寧に作られたかのような贅沢感を、お湯を注ぐだけで味わえる。※香料使用

※2025年12月5日発売「GoodsPress」1月2月合併号98-99ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／NOHOHON-PRODUCTION＞

