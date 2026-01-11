¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¥°¥é¥Ó¥¢¾ïÏ¢¡ª¡¡¶¥ÇÏÂç¹¥¤¡¦ËÅç¿´ºù¤Îº£Ç¯¤Î¡í¿ä¤·ÇÏ¡íÂçÈ¯É½¡ª
ËÅç¿´ºù¡¡2003Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ºòÇ¯¤Ï¶¥ÇÏ¹¥¤¤È¤·¤Æ¶¥ÇÏÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ØÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Î¶¥ÇÏÆÃÊÌÈÇ¤ÇÍ½ÁÛ¤Î¥³¥é¥à¤âÃ´Åö¡£º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï½é¤ÎËüÇÏ·ô¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È
2026Ç¯¤Î´³»Ù¤Ï¸á¡ÊÇÏ¡Ë¡£¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡ÙËÜ»ïÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¾ïÏ¢¤Ç¡¢¶¥ÇÏÈÖÁÈ¤Ç¤âÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿ËÅç¿´ºù¡Ê¤È¤è¤·¤Þ¡¦¤³¤³¤í¡Ë¤µ¤ó¤Ë¡¢º£Ç¯¥¤¥Á²¡¤·¤ÎÇÏ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÅç¿´ºù¤Î¥¤¥Á²¡¤·¤ÎÇÏ
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Úà¿ä¤·ÇÏá¤Ï¥ê¥ó¥¯¥¹¥Æ¥£¥Ã¥×¡Û
¡½¡½ºòÇ¯¤Ï¶¥ÇÏ´ØÏ¢¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤äÇÛ¿®¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª
ËÅç¡¡¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¤â²¿ÅÙ¤â¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤Ê¤ªÇÏ¤µ¤ó¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¾ìÆâ¤Î¥°¥ë¥á¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡£Ê¼¸Ë¸©¤Î±àÅÄ¶¥ÇÏ¾ì¤Î¥«¥ì¡¼²°¤µ¤ó¤Î·Ü¤ÎÅâÍÈ¤²¤¬¡¢Âç¤¤¯¤Æ¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¶¥ÇÏ¤Î±£¤ì¤¿Ì¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¶¥ÇÏ¤È¤Î½Ð¹ç¤¤¤Ï¡©
ËÅç¡¡2ºÐ¤Îº¢¤Ë¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤¦¤Á¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬½é¤á¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Í¤Î¼ñÌ£¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢2024Ç¯2·î¤Ë¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Ç»×¤¤½Ð¤ÎÃæ»³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¾¡¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËÅç¡¡ºÇ½é¤ÏÉé¤±Â³¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥¥ó¥°¤È¤¤¤¦ÇÏ¤Ë¿´¤¬¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¥ó¥°¤À¤«¤é¶¯¤½¤¦¤À¤·¡¢µ³¼ê¤â¥¥ó¥°¤µ¤ó¡£5ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¤¬Ã±¾¡£±ÅÀ¾¡Éé¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤é¡¢½øÈ×¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ1Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¡£¶¥ÇÏ¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÂçÅªÃæ¤Ç¤·¤¿¡ª
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤ª¸«»ö¡£¾¡Éé»Õ¤Î´ª¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª
ËÅç¡¡¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤ÇÇã¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Í§Ã£¤ÎÌ¾Á°¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£Çã¤¤ÌÜ¤Ï¤Þ¤º¾¡¤ÁÇÏ¤ò·è¤á¤Æ¡¢¤½¤ÎÇÏ¤ò¼´¤Ë·ø¤½¤¦¤ÊÇÏ¤¿¤Á¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç3Ï¢Ê£¤òÁÀ¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ª¤ª¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¼ê´·¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ËÅç¡¡¶¥ÇÏÈÖÁÈ¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¾¡¤Æ¤ë¤è¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸õÊä¤ò¹Ê¤ë¤È¤¤Ë¤½¤ÎÇÏ¤ÎÉã¿Æ¤òÄ´¤Ù¤ë¤·¡¢ÇÏ¾ì¤Î¾õ¶·¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤ê¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤éºÇ¶á¤ÏÉé¤±Â³¤¤Ç......¡£
¡½¡½º£Ç¯¤Ï¡¢¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¤Ç¤âÈôÌö¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¥¤¥Á²¡¤·¤ÎÇÏ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ËÅç¡¡¥ê¥ó¥¯¥¹¥Æ¥£¥Ã¥×¡ÊÌÆ4ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡ª¡¡ºòÇ¯¤Îºù²Ö¾Þ¤Ç3Ãå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥ª¡¼¥¯¥¹¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤ÏÃå³°¡£¤Ç¤â¡¢½ÖÈ¯ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¹Ó¤ìÇÏ¾ì¤Ë¶¯¤½¤¦¤Ê¥Ñ¥ï¡¼·¿¡£Gµ¤Ç1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªÇÏ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
ºòÇ¯¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤Ç¤Î¥ê¥ó¥¯¥¹¥Æ¥£¥Ã¥×¡Ê·ë²Ì¤Ï4Ãå¡Ë¡£º£Ç¯¤ÎÌö¿Ê¤Ë´üÂÔ¤À
¡½¡½ÇÏÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
ËÅç¡¡Ç¤Î¼ªÀè¤«¤é¿¤Ó¤¿¾þ¤êÌÓ¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÇ¤âÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ì¾Á°¤Ë°ú¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¥ª¥Ë¥ã¥ó¥³¥Ý¥ó¡Ê騸7ºÐ¡Ë¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
ºòÇ¯¤Î°ÂÅÄµÇ°Ä¾Á°¤ÎÄ´¶µ¤Ç¥¦¥Ã¥É¥Á¥Ã¥×¥³¡¼¥¹¤òÁö¤ë¥ª¥Ë¥ã¥ó¥³¥Ý¥ó
¡½¡½Ç¤Ø¤Î°¦¾ð¤òÇÏ¤ËÅê±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÅç¡¡¤Ï¤¤¡£·ø¤¯¿Íµ¤ÇÏ¤Ë¾è¤ë¤è¤ê¤â¡¢¿ä¤·¤Î¤ªÇÏ¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤·¤Æ¡¢À²¤ì¤Æ1Ãå¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¸÷·Ê¤¬¸«¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¿ÍÀ¸½é¤ÎËüÇÏ·ô¤ò°®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éºÇ¹â¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÉðÅÄÏÂÀô¡¡¼Ì¿¿¡¿»³º¬±Ñ°ì¡¿¥¢¥Õ¥í¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥Á¡¿¥¢¥Õ¥í